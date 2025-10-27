De Mirtha a Jorge Rial: los famosos emitieron su voto

Las Elecciones Legislativas 2025 se caracterizaron por marcar un nuevo hito en nuestra historia democrática al implementar, por primera vez, la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que le dio otro dinamismo a la votación. El mundo de la farándula no quedó exento de esto y, ante la novedad que se presentaba en esta nueva jornada electoral, compartieron en sus redes los momentos claves de este día.

La votación para renovar la mitad de la Cámara de Diputados (127 nuevas bancas) y del Senado (24 bancas de las 72 que lo componen) comenzó a las 8 de la mañana en escuelas y establecimientos destinados a la elección. Allí, varias celebrities se acercaron a emitir su voto, pero una de las más destacadas de la jornada fue, como siempre, Mirtha Legrand.

A sus 98 años, la diva argentina se acercó a la Escuela Primaria Común Nº 20 Carlos María Biedma, en Palermo, donde fue recibida con aplausos y emoción. “Cambió todo y me lo explicaron. Cambió totalmente la manera de votar”, dijo la Chiqui ante la prensa mientras ingresaba al establecimiento para realizar su voto. “Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”, agregó Mirtha, haciendo referencia a su impecable traje celeste con un pañuelo colorido.

Emocionada por su participación en los comicios, Legrand se despidió con un contundente mensaje: “Que siempre haya libertad en la Argentina para votar y que sea un país democrático”.

Las estrellas llegaron a las urnas

Otras figuras que dijeron presente en las urnas fueron Jorge Rial, quien en sus redes compartió que había ejercido su deber: “Con el voto entre los dientes”, detalló. Por su parte, Yanina Latorre también compartió su elección en historias de Instagram, en donde mostró una serie de fotos mientras se la ve siguiendo los pasos para utilizar la Boleta Única. Otra angelita de LAM que se sumó fue La Romi Scalora, quien reafirmó su compromiso con la democracia: “Una porteña que vota por Pablo Grillo. Vayan a votar”.

También dijo presente Cristina Pérez. La periodista y esposa del Ministro de Defensa de la Nación Argentina, Luis Petri, asistió a su escuela y realizó su voto: “El hermoso ejercicio de elegir”, escribió junto a una imagen en donde se la ve sonriente sosteniendo su comprobante. Otra comunicadora que compartió su sufragio fue Nancy Pazos, quien acotó con humor: “Vamos que esta noche bailamos”.

Por su parte, Roberto García Moritán, expareja de Pampita, asistió a los comicios en compañía de Anita, la hija que tuvo con la modelo. Tal como hizo Mica Viciconte, quien también asistió al lugar de votación junto a su hijo, Luca Cubero, con quien se mostró a pura sonrisa tras emitir su sufragio. Otra famosa que decidió ir acompañada fue Carla Peterson: “Él me acompañó a mí”, acotó mientras posaba junto a su esposo, Martín Lousteau.

Mario Massaccesi también hizo lo propio y compartió un posteo en su feed de Instagram en donde destacó la buena onda que se vivió en la jornada electoral. El periodista y conductor asistió bien temprano y acotó: “El primer voto de mi mesa con gente joven, alegre y copada cumpliendo el deber cívico”.