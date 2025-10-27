Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Elecciones 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

Espectáculos |JORNADA ELECTORAL, también para la farándula

De Mirtha a Jorge Rial: los famosos emitieron su voto

Las celebrities compartieron en sus redes sociales una nueva jornada democrática. “Siento una felicidad enorme”, destacó Legrand tras realizar el sufragio

De Mirtha a Jorge Rial: los famosos emitieron su voto

Mirtha Legrand. La diva cumplió su deber cívico luciendo un traje patriótico / Web

27 de Octubre de 2025 | 02:31
Edición impresa

Las Elecciones Legislativas 2025 se caracterizaron por marcar un nuevo hito en nuestra historia democrática al implementar, por primera vez, la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que le dio otro dinamismo a la votación. El mundo de la farándula no quedó exento de esto y, ante la novedad que se presentaba en esta nueva jornada electoral, compartieron en sus redes los momentos claves de este día.

La votación para renovar la mitad de la Cámara de Diputados (127 nuevas bancas) y del Senado (24 bancas de las 72 que lo componen) comenzó a las 8 de la mañana en escuelas y establecimientos destinados a la elección. Allí, varias celebrities se acercaron a emitir su voto, pero una de las más destacadas de la jornada fue, como siempre, Mirtha Legrand.

A sus 98 años, la diva argentina se acercó a la Escuela Primaria Común Nº 20 Carlos María Biedma, en Palermo, donde fue recibida con aplausos y emoción. “Cambió todo y me lo explicaron. Cambió totalmente la manera de votar”, dijo la Chiqui ante la prensa mientras ingresaba al establecimiento para realizar su voto. “Siento una felicidad enorme, ¿no vieron que me vestí con los colores de la patria? Voto con ilusión”, agregó Mirtha, haciendo referencia a su impecable traje celeste con un pañuelo colorido.

Emocionada por su participación en los comicios, Legrand se despidió con un contundente mensaje: “Que siempre haya libertad en la Argentina para votar y que sea un país democrático”.

Las estrellas llegaron a las urnas

Otras figuras que dijeron presente en las urnas fueron Jorge Rial, quien en sus redes compartió que había ejercido su deber: “Con el voto entre los dientes”, detalló. Por su parte, Yanina Latorre también compartió su elección en historias de Instagram, en donde mostró una serie de fotos mientras se la ve siguiendo los pasos para utilizar la Boleta Única. Otra angelita de LAM que se sumó fue La Romi Scalora, quien reafirmó su compromiso con la democracia: “Una porteña que vota por Pablo Grillo. Vayan a votar”.

También dijo presente Cristina Pérez. La periodista y esposa del Ministro de Defensa de la Nación Argentina, Luis Petri, asistió a su escuela y realizó su voto: “El hermoso ejercicio de elegir”, escribió junto a una imagen en donde se la ve sonriente sosteniendo su comprobante. Otra comunicadora que compartió su sufragio fue Nancy Pazos, quien acotó con humor: “Vamos que esta noche bailamos”.

LE PUEDE INTERESAR

¿Por qué Wanda Nara no fue presidente de mesa?

LE PUEDE INTERESAR

“Un crimen egoísta”: habló el asesino de Lennon

Por su parte, Roberto García Moritán, expareja de Pampita, asistió a los comicios en compañía de Anita, la hija que tuvo con la modelo. Tal como hizo Mica Viciconte, quien también asistió al lugar de votación junto a su hijo, Luca Cubero, con quien se mostró a pura sonrisa tras emitir su sufragio. Otra famosa que decidió ir acompañada fue Carla Peterson: “Él me acompañó a mí”, acotó mientras posaba junto a su esposo, Martín Lousteau.

Mario Massaccesi también hizo lo propio y compartió un posteo en su feed de Instagram en donde destacó la buena onda que se vivió en la jornada electoral. El periodista y conductor asistió bien temprano y acotó: “El primer voto de mi mesa con gente joven, alegre y copada cumpliendo el deber cívico”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

MICA VICICONTE. LA INFLUENCER ASISTIÓ A LAS URNAS EN COMPAÑÍA DE SU HIJO, LUCA CUBERO / X

NANCY PAZOS. SE MOSTRÓ ILUSIONADA CON LA ELECCIÓN: “VAMOS QUE ESTA NOCHE BAILAMOS” / X

JORGE RIAL. MOSTRÓ LOS DIENTES TRAS LA ELECCIÓN

CRISTINA PÉREZ. “EL HERMOSO EJERCICIO DE ELEGIR” / X

ROMINA SCALORA. LA PANELISTA DE “LAM” ANIMÓ A LA GENTE PARA QUE VAYA A LAS URNAS: “VAYAN A VOTAR” / X

CARLA PETERSON Y MARTÍN LOUSTEAU. LA ACTRIZ FUE ACOMPAÑADA POR EL POLÍTICO / X

ROBERTO GARCÍA MORITÁN. EL EX DE PAMPITA FUE A VOTAR JUNTO A SU HIJA, ANITA / X

ROCÍO OLIVA. LA EX DE MARADONA, POSÓ SONRIENTE MIENTRAS EMITÍA SU VOTO / X

YANINA LATORRE. LA PANELISTA Y CONDUCTORA REGISTRÓ EN SUS REDES EL MOMENTO DE LA VOTACIÓN A PURA SONRISA / X

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

La Libertad Avanza se impuso por más de 40% en todo el país y ganó por sorpresa en la Provincia

Elecciones legislativas 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

La Plata: fueron a votar, tenían pedido de captura por violencia de género y terminaron presos

Novela rusa en acción: ¿Se va Ascacibar de Estudiantes?

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

Fue a votar con su hijo discapacitado y denunció que a su marido lo agarraron a trompadas mientras esperaba en el auto
+ Leidas

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

Elecciones 2025: cómo se reparten las bancas y quienes son los nuevos legisladores

“Aplastante victoria" y "el pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”: el mensaje de Trump a Milei

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo

Gimnasia y un plantel que tendrá muchos cambios para el 2026

En su bastión histórico, el peronismo salvó la ropa
Últimas noticias de Espectáculos

¿Por qué Wanda Nara no fue presidente de mesa?

“Un crimen egoísta”: habló el asesino de Lennon

Profundo pesar en la música: adiós a Alberto Hassán, uno de los fundadores de Opus Cuatro

“Familia rota”: Nicole Kidman lucha para mantener a flote a sus hijas tras la separación
Información General
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
Policiales
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Cayó un micro a un arroyo: hubo 9 muertos y más de 30 heridos
VIDEO. Un incidente vial pudo terminar mal en Berisso
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
Todo listo para el juicio oral contra un futbolista por un presunto abuso
La Ciudad
La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%
En Berisso, el PJ ganó pero achicó la diferencia
En Ensenada, LLA acortó la distancia
El dilema del sufragio para los ciegos platenses
VIDEO. Votar a los 103: la “Mirtha” platense que no se pierde una elección
Deportes
VIDEO. Román Gómez: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
Los objetivos por cumplir para el Pincha
El Pincha retoma sus trabajos en City Bell
Gimnasia y un plantel que tendrá muchos cambios para el 2026
La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla