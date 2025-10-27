El Frente de Izquierda, cuarto y pierde una banca

Con casi cuatro puntos, el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) quedó relegado a un cuarto lugar a nivel nacional (detrás de La Libertad Avanza-LLA, Fuerza Patria y Provincias Unidas) y alcanzó a retener solo tres de las cuatro bancas que ponía en juego en la Cámara de Diputados, donde, desde diciembre, contará con cuatro escaños, en lugar de cinco.

Con poco más de 851 mil votos en todo el país, el FIT-U obtuvo dos de los tres diputados en la provincia de Buenos Aires: aquí, con poco más del 5% de los votos, sí logró ubicarse en una lejana tercera posición, detrás de Fuerza Patria (40,9%) y LLA (41,45%).

De esta manera, desde la Provincia irán al Congreso por la Izquierda Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS) y Romina Del Plá, del Partido Obrero (PO).

El otro escaño será por la Ciudad de Buenos Aires, donde el FIT también ocupó el tercer lugar, con el 9,11% de adhesión, suficiente para la vuelta al Parlamento de Myriam Bregman.

“Fue una enorme campaña. Siempre decimos que son a pulmón, pero esta vez fue más a pulmón que nunca, porque jugaron todos los grandes aparatos y en nuestra campaña no hubo apoyo de ningún Estado nacional, provincial, municipal, ni aviones narco, ni ningún emprendimiento de estos turbios”, advirtió Bregman, apenas se conocieron los resultados.

Para Del Plá, las bancas obtenidas “son un reconocimiento a nuestro rol en las luchas populares, acompañando a los jubilados, a los trabajadores del Garrahan, a las universidades públicas, a los colectivos de discapacidad y a todos los sectores que se movilizaron por sus reclamos”.

Tras los resultados de ayer, el Frente de Izquierda estará representado en el Congreso por Bregman, Del Caño, Del Plá y Néstor Pitrola, quien desde diciembre reemplazará a Christian Castillo -con mandato hasta 2027- en función del sistema de rotación de bancas que implementa el FIT para que las distintas fuerzas que lo componen tengan voz y voto el Parlamento.