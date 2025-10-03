Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”

La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno
La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno
Dijo que el candidato libertario tiene que dejar en claro que no hubo dinero del narco para beneficio personal o para la campaña
Axel Kicillof se metió por primera vez ayer en la marea de denuncias que involucran al candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert. Si bien dijo que prefiere ser “prudente” frente a las acusaciones por el cobro de dinero presuntamente proveniente del narcotráfico, reclamó que el actual legislador brinde “explicaciones verosímiles”.
En declaraciones a una programa de streaming de Mar del Plata, el Gobernador, que realizó una serie de recorridas por fábricas de la ciudad balnearia, sostuvo que “la novedad es que aparece en un juzgado norteamericano, un movimiento de una persona presa por narcotráfico, socia o contadora de Fred Machado -argentino detenido en la Argentina a la espera de un pedido de extradición-. En esa contabilidad oficial figura el nombre del candidato José Luis Espert”.
El mandatario recordó que “ya se conocía que había habido un giro” y añadió que, tras el descargo de Espert, escuchó que “habló de varios giros”. Sobre ese punto sostuvo: “Lo único que digo es que tiene que dar explicaciones verosímiles, plausibles, que expliquen que no hubo dinero narco o vinculado al narco que haya ido a una cuenta de él o a su campaña”.
Kicillof mencionó además declaraciones de ex colaboradores del dirigente liberal: “Empezaron a hablar todos los que formaron parte de su campaña diciendo que faltaba plata. Lo dijo Lemoine, que Espert se llevó plata de la campaña. Miren: Lemoine, la justicia de Texas, la secretaria de Lemoine, Fred Machado. La vocera de Espert. Nadie de esos es kirchnerista. Y están hablando a cara descubierta”.
El Gobernador planteó que, de confirmarse los hechos, se trataría de “un caso muy grave de financiamiento de gente vinculada al narcotráfico en una campaña electoral y de un candidato que es el primer candidato de nuestra oposición en la provincia de Buenos Aires”. Y agregó: “Yo espero que den alguna explicación plausible. Todavía no la escuchamos. Y no lo digo yo, lo dice Fantino, que tampoco es un operador del kirchnerismo”.
Kicillof, no obstante, dijo que le gustaría ser “prudente” porque no coincide con las “sentencias sumarísimas televisivas” que se hacen sobre las personas y que también recaen sobre él, más que nada en los casos de inseguridad en el Conurbano. “A mí ellos no me dan ese tratamiento (prudente), se la pasan todo el tiempo contra nosotros diciendo y revoleando acusaciones”, se quejó.
“Estamos ante un caso muy grave de financiamiento de gente del narco de una campaña. Lo trato con prudencia. Lo vieron con el triple crimen de Florencio Varela, fue inmediatamente echarme la culpa a mí. Todo el tiempo están haciendo eso, que uno no lo hace porque nosotros hacemos las cosas con seriedad y porque no nos da regocijo”, contrastó Kicillof respecto de las críticas duras que el propio Espert viene haciendo sobre la política de seguridad en la Provincia donde, aseguró, se vive “un baño de sangre”.
“A mí no me da ninguna alegría, ni me divierte para nada que el principal candidato de la oposición en la Provincia tenga vínculos con el narco. Habla de una degradación de la fuerza política que se opone a nosotros y forma parte del Gobierno. Es de una gravedad enorme”, indicó.
Para concluir, el mandatario bonaerense insistió con que Espert debe dar una explicación “plausible” que todavía no se escuchó de su parte.
“No lo digo yo, lo dice Fantino, que tampoco es un operador K”, concluyó sobre el conductor afín al gobierno nacional, que se quejó por los descargos del candidato luego de que explotara la polémica.
