La Municipalidad de La Plata, en el año 2050: así la Inteligencia Artificial remodeló el edificio

Siempre hablamos de cómo será tal o cual cosa en el futuro. Imaginamos, proyectamos y nuestra mente vuela de una idea a la otra. Pero hoy la Inteligencia Artificial nos permite materializar nuestros pensamientos con una simple pregunta, y esperando sólo algunos segundos. De esta forma nos podemos acercar a lo que anda dando vueltas en nuestras cabezas.

En este caso, y a modo de juego para saber hasta dónde podemos sorprendernos, al ChatGPT le pedimos que imagine una hipotética remodelación de la Municipalidad de La Plata de cara al 2050. "Te voy a adjuntar una foto de la Municipalidad de la ciudad de La Plata actual. Quiero que me hagas un diseño futurista del edificio. Cómo se vería la Municipalidad en el año 2050 si es que intentaran modificar su diseño", fue la pregunta. Y su respuesta fue esta imagen:

La misma pregunta le hicimos a Gemini, la IA de Google, y este es el resultado:

Luego, tras un par de sugerencias, al Chat GPT le dimos más precisiones sobre lo que buscábamos: "Prefiero un estilo futurista high-tech con vidrios, luces de neón y estructuras metálicas, y que sea una transformación completa manteniendo la idea de que se trata de un edificio público". Y ésta fue la foto que compuso:

Y de igual manera Gemini confeccionó esta imagen con las mismas indicaciones:

Fue así que la Inteligencia Artificial jugó con nosotros a diseñar la municipalidad futurista, aunque tenemos experiencia de que los avances tecnológicos que nos imaginamos no van por el mismo camino a la realidad. Un caso testigo de ello son las mil y una películas que hicieron referencia a un futuro que terminó siendo muy distinto al que vivimos hoy en día.