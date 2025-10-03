Conmoción en la zona oeste de La Plata: encontraron muerto a un joven de 16 años en su casa

Momentos de suma conmoción es lo que viven vecinos de la zona oeste platense, luego de enterarse que un joven de 16 años apareció muerto este jueves en una vivienda ubicada en la calle 515 entre 169 y 170, en la localidad de Melchor Romero.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el fallecido fue identificado como Phommavanh Emanuel Joaquín y su cuerpo fue encontrado por su abuelo. En tanto, en el lugar no había accesos forzados ni faltaban objetos de valor. Si bien el hombre que lo encontró lo trasladó de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, los médicos no lograron reanimarlo.

A su vez, familiares del joven dijeron que el menor atravesaba un cuadro depresivo, en parte ocasionado por acusaciones que lo sindicaban como responsable de haber robado una moto en Colonia Urquiza.

Por último, el caso fue caratulado como "suicidio" donde quedó a cargo del expediente la Fiscalía 6 de La Plata en turno a cargo de Patricio Barraz y el caso se instruyó en la Comisaría 14ta de Melchor Romero, que tiene jurisdicción en la zona.

¿NECESITAS AYUDA? PUEDEN AYUDARTE



Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional, podés comunicarte al 135 (CABA y Gran Buenos Aires) o al 0800-999-0091 (interior del país). También está disponible la línea 024 – Prevención del Suicidio al 011-5275-1135 o vía WhatsApp al 11-7175-3735, donde profesionales brindan ayuda las 24 horas.

En el año 2024 se registraron al menos 71 suicidios en la ciudad de La Plata, la cifra supera a los fallecidos por accidentes de tránsito y a los fallecidos por asesinatos dolosos. En 2024 se registraron 13 suicidios en Berisso y la cifra se redujo con respecto a 2023 en un 50%, ese año los casos fueron 26.