Un detenido acusado por un brutal asesinato

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Para gambetear la intervención, la UCR bonaerense llamó a elecciones
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
La medida del Central para favorecer la liquidez y bajar las tasas de interés
Macri con Milei y un aviso: “El PRO está más vivo que nunca”
El Concejo votó la exención fiscal para el frigorífico Gorina
El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos
Usa silla de ruedas y denunció que le negaron el acceso al colectivo
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El brutal asesinato a tiros y disparos registrado en Altos de San Lorenzo, ya tiene un detenido.
Como este diario informó en exclusiva en su edición anterior, el homicidio, considerado en su agravante por el empleo de arma de fuego, ocurrió en la calle 17 entre 79 y 80.
La víctima fue identificada como Diego Retamal, de 41 años, tenía un frondoso prontuario de robos, amenazas y lesiones. Y también el ahora detenido, un joven de 26 años, quien no se queda atrás en su historial de delitos.
En el hecho interviene la UFI Nº 16, del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, con conocimiento del juzgado de garantías de Agustín Crispo.
Según trascendió, un llamado al 911 alertó por un herido con arma de fuego, que debió ser trasladado al Hospital San Martín. Allí fue asistido por personal médico, que lo operó de urgencia por daños en el pulmón y el hígado.
Cuatro días más tarde, la víctima falleció “por las lesiones sufridas”.
LE PUEDE INTERESAR
Un fallo que sienta un precedente al aplicar la Ley Brisa
De las investigaciones surgió un video donde se ve a Retamal “portando un arma de fuego” enfrentando a una persona que tenía un arma blanca y “efectúa dos dotaciones”.
Acto seguido, se produjo un enfrentamiento donde el arma de fuego cae al suelo, la toma el otro sujeto y le dispara en el abdomen.
Una vez identificado el agresor, se montó una vigilancia en las cercanías a su casa y, poco después, fue detenido. El fiscal Condomí Alcorta prepara su declaración indagatoria.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí