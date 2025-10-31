Un detenido acusado por un brutal asesinato

El acusado, de 26 años, tiene antecedentes al igual que la víctima / web

El brutal asesinato a tiros y disparos registrado en Altos de San Lorenzo, ya tiene un detenido.

Como este diario informó en exclusiva en su edición anterior, el homicidio, considerado en su agravante por el empleo de arma de fuego, ocurrió en la calle 17 entre 79 y 80.

La víctima fue identificada como Diego Retamal, de 41 años, tenía un frondoso prontuario de robos, amenazas y lesiones. Y también el ahora detenido, un joven de 26 años, quien no se queda atrás en su historial de delitos.

En el hecho interviene la UFI Nº 16, del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, con conocimiento del juzgado de garantías de Agustín Crispo.

Según trascendió, un llamado al 911 alertó por un herido con arma de fuego, que debió ser trasladado al Hospital San Martín. Allí fue asistido por personal médico, que lo operó de urgencia por daños en el pulmón y el hígado.

Cuatro días más tarde, la víctima falleció “por las lesiones sufridas”.

De las investigaciones surgió un video donde se ve a Retamal “portando un arma de fuego” enfrentando a una persona que tenía un arma blanca y “efectúa dos dotaciones”.

Acto seguido, se produjo un enfrentamiento donde el arma de fuego cae al suelo, la toma el otro sujeto y le dispara en el abdomen.

Una vez identificado el agresor, se montó una vigilancia en las cercanías a su casa y, poco después, fue detenido. El fiscal Condomí Alcorta prepara su declaración indagatoria.