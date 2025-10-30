Un detenido por el asesinato a balazos y cuchillazos de un hombre en La Plata

Este jueves hubo un detenido por el crimen a puñaladas y disparos en Altos de San Lorenzo. El homicidio, caratulado como “agravado por el empleo de arma de fuego”, ocurrió en 82 entre 16 y 17.

La víctima fue identificada como Diego Retamal, de 40 años. Tenía un frondoso prontuario de robos, amenazas y lesiones.

El detenido, un joven de 26 años, tiene antecedentes por robo agravado, tentativa de robo y portación ilegal de arma de guerra. Interviene la UFI nº 16.

Según trascendió, un llamado al 911 alertó por un herido con arma de fuego, que debió ser trasladado al Hospital San Martín. Allí fue asistido por personal médico, que lo operó de urgencia por daños en el pulmón y el hígado.

Horas más tarde, la víctima falleció “por las lesiones sufridas”. De las investigaciones surgió un video donde se ve a Retamal “portando un arma de fuego” enfrentando a una persona que tenía un arma blanca y “efectúa dos dotaciones”.

Acto seguido, hay un enfrentamiento donde el arma de fuego cae al suelo, la toma el otro sujeto y le dispara en el abdomen. Una vez identificado el agresor, se montó una vigilancia en las cercanías a su casa y, poco después, fue detenido.