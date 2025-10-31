Más relatos complican al ex entrenador de básquet

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
Se sumaron testimonios en el juicio contra Gerardo Ponce, acusado de abusos a menores entre 2005 y 2010 en el Club Juventud
Continúa el juicio contra Gerardo Tomás Ponce, ex entrenador de básquet del Club Juventud de La Plata, acusado de abusar de menores entre 2005 y 2010. La causa se tramita ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) I de La Plata, donde el fiscal Jorge Paolini y los abogados de las víctimas, Alfredo Gascón y Miguel Molina, mantienen que Ponce se aprovechó de la confianza de las familias para acercarse a los menores, en un contexto donde nadie sospechaba lo que ocurría. Por su parte, el defensor Javier Fernández cuestiona la imputación, pero las declaraciones de los testigos van delineando un patrón reiterado de acoso.
Ayer declararon seis testigos, entre ellos un hombre que, de niño, sufrió un constante y amenazante acoso por internet. Relató que recibía mensajes anónimos desde correos falsos y Facebook , en los que quien se hacía pasar por mujeres intentaba ganarse su atención hasta confesar que era “Calvo” de apellido. Los mensajes iban de halagos a amenazas directas: “te veo entrar a tu casa, contéstame o te voy a agarrar con seis amigos…”, entre otras intimidaciones.
Tras la denuncia, se logró rastrear la IP de la computadora desde donde se enviaban los correos y se allanó la vivienda de Ponce, confirmando que los mensajes provenían de su equipo. Luego del allanamiento, los correos cesaron y Ponce dejó de ir a su domicilio, donde antes asistía hasta tres veces por semana. En aquel momento, el grooming aún no estaba tipificado como delito.
Ayer también apareció una nueva víctima, que relató hechos similares a los ya denunciados y fue ratificada por un testigo presencial, hermano del joven. El debate continuará con más testimonios en una próxima audiencia.
En paralelo sigue el juicio oral contra Diego “El Demonio” García Cardozo, acusado de abuso sexual en una fiesta en 2021 cuando jugaba en Estudiantes. Ayer prestaron declaración los peritos. Según sus dictámenes, no se detectaron patologías en ninguna de las partes. Se desistió de la declaración de los ex jugadores y hoy continuarán los peritos en psicología forense. El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5. La denunciante está representada por el abogado Marcelo Peña, mientras que García cuenta con la defensa de Javier Fernández.
