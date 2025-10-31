En Acerías Berisso, otra vez tensión

Ayer se cumplieron tres días consecutivos desde que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en Acerías Berisso, que los trabajadores continúan sin poder operar y que, como respuesta, obtuvieron la nada misma.

Luego de presentarse a “retomar las tareas” y encontrar “las puertas cerradas, hoy asistiremos a una nueva audiencia aunque por parte de la empresa no hemos recibido ningún tipo de comunicado”, advirtió el cuerpo de delegados Unión Obrera Metalúrgica a través de un comunicado.

Asimismo, durante la jornada, se pudieron observar carteles con la leyenda “Acá nadie se rinde” y también hubo corte de calle.

No obstante, los empleados que permanecieron en la puerta de la fábrica advirtieron que se estaban retirando materiales.

En este sentido, el día anterior y a este diario, un integrante de la mesa directiva de Acerías Berisso había advertido: “Lo único retirado fueron herramientas que clientes de Acerías proporcionaban para la producción de sus piezas a medida. Nunca fue patrimonio de la empresa”.