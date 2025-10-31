Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Ya podés conseguir la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Política y Economía |“Cumbre” en Olivos

Macri con Milei y un aviso: “El PRO está más vivo que nunca”

El expresidente dijo que su partido tendrá candidato propio en 2027. La búsqueda de una alianza más firme en el Congreso

Macri con Milei y un aviso: “El PRO está más vivo que nunca”

Mauricio Macri el último domingo emitiendo su voto por las elecciones de medio termino. Hoy va a Olivos invitado por el presidente Milei/web

31 de Octubre de 2025 | 02:25
Edición impresa

El presidente Javier Milei recibirá hoy a Mauricio Macri. Reunión que se da antes de que se anuncien los cambios de gabinete que instrumentará y, se supone, como parte de la búsqueda de consensos que le permitan al gobierno impulsar reformas estructurales.

El encuentro tendrá lugar en la quinta de Olivos. Se dará después del primer contacto del libertario con un grupo de gobernadores que visitaron ayer la Casa Rosada. Milei intenta forjar una suerte de alianza legislativa con esos mandatarios. En este sentido, el PRO, que tiene un puñado de legisladores nacionales, también asoma como un casi seguro aliado en el Congreso.

La primera aproximación con los mandatarios provinciales fue cerrada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hombre clave en el restablecimiento del vínculo con el titular del PRO, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Pero, a tener en cuenta: Francos y Catalán son los funcionarios más apuntados para dejar su cargo a partir del 10 de diciembre, según versiones que circulan en el poder.

El propio Macri confirmó la reedición de los encuentros con Milei -suspendidos hace más de un año- y anticipó algunos puntos del temario. “Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar; él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso”, contó el miércoles último desde Chile, durante una charla que brindó en un seminario organizado por la firma BICE Coarp.

En ese ámbito, marcó las claves del mensaje que supuestamente repetirá hoy ante Milei: “Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. (Milei) tiene que recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad y él lo ha expresado”.

“El día que ganó fue un discurso mucho mejor, pero hay que ver cuando pasemos a la implementación”, dijo, en referencia a lo que dijo el Presidente el último domingo cuando ganó las elecciones intermedias. Y añadió: “Me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente”.

LE PUEDE INTERESAR

El escrutinio definitivo ratificó resultados

LE PUEDE INTERESAR

El Concejo votó la exención fiscal para el frigorífico Gorina

Trascendió que al encuentro de hoy asistirá la secretaria General de la presidencia, Karina Milei, con quien Macri mantiene algunas diferencias. A la hermana presidencial no le cerraría la idea de que el expresidente cuele funcionarios de su partido en una eventual reestructuración ministerial.

Como sea, el expresidente le puso un poco de picante a la previa. En aquella alocución en Chile también dijo que el PRO tendrá un candidato competitivo para las elecciones presidenciales de 2027, en las que -se supone- Milei intentará buscar la reelección. O sea, planteó un enfrentamiento posible con el actual oficialismo violeta.

“El PRO está más vivo que nunca”, dijo. Y remarcó que tiene un total de 400 dirigentes “que nadie tiene”. “Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el ’27. Hoy la prioridad es apoyar las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, expresó.

Puesto a analizar los recientes resultados electorales, en los que La Libertad Avanza ganó en casi todo el país y logró una notable remontada en Buenos Aires respecto a la elección provincial de septiembre pasado, dijo que “había una situación de disconformidad muy grande” y que en la Argentina se planteó un posible escenario donde “parecía que otra vez el crecimiento del populismo iba a destruir la expectativa futura” del país y los argentinos dijeron que “no”.

“Hay un consenso cada vez más absoluto de que el populismo es una estafa sin igual. Es un peligro. Es la exportación más peligrosa y exitosa que hemos tenido”, indicó Macri.

“Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar; él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nuevo COU de La Plata: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

La Plata: qué se sabe del asesinato a balazos y cuchillazos

En fotos y videos | La Asamblea de Gimnasia terminó con sillazos y con una fuerte desaprobación a la Comisión

VIDEO. Atraparon al cómplice del hombre que baleó a una cajera en La Plata: conducía un Uber en Capital Federal

Morena Rial seguirá en la cárcel: los argumentos del por qué le negaron la prisión domiciliaria

Cómo le fue al Pincha de local ante Boca en 10 años

VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
+ Leidas

Fue una Asamblea caliente y bochornosa

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó

En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones

Wanda y el video en las favelas… ¡con el permiso del Comando Vermelho!

Milei con gobernadores: en busca de apoyo a las reformas

El escrutinio definitivo ratificó resultados

Zaniratto perfila el once para ir al Monumental

Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Últimas noticias de Política y Economía

Milei con gobernadores: en busca de apoyo a las reformas

Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas

Salarios por productividad y tope a las indemnizaciones

La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
Información General
Cambio climático: crecen 23% las muertes por calor
La Estación Espacial Internacional cumple 25 años
La deforestación de la Amazonía se redujo 11%
Los números de la suerte del viernes 31 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
Espectáculos
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Vuelven los Gritos en el Planetario
Rebelión ficcional: una obra con dos finales se suma a la cartelera
More seguirá presa: le negaron domiciliaria y le dictaron preventiva
LiberArte: puente cultural entre Argentina y Alemania
Policiales
Sin atenuantes: perpetua por un femicidio en Romero
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Encañonaron a dos mujeres durante un feroz robo
El sospechoso del incendio fatal continúa internado
Deportes
Fue una Asamblea caliente y bochornosa
Zaniratto perfila el once para ir al Monumental
Medina: un partido aparte con el club que lo vio nacer
Preocupación en River por la rodilla de Montiel
Central y Riestra buscan seguir en lo más alto de la Zona B

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla