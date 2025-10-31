La agenda más completa para el fin de semana en La Plata: teatro, música, cine y baile

Hoy

MÚSICA

Estelares.- A las 21 horas en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presenta la banda de rock.

Trío Cohiba.- A las 21 horas en Esquina América, 71 y 18, se presenta Trío Cohiba.

Proyecto Ecléctica.- A las 21 horas en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, presenta su nuevo disco Fénix.

Cine

Ensenada 55.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Hugo Crexell.

Queen of the Underworld.- A las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Seijun Suzuki en el marco de la retrospectiva dedicada al director japonés. Se proyecta en 35mm.

Gritos en El Planetario.- Desde las 14 horas en el Planetario, Av. Iraola y Av. Centenario en el Paseo del Bosque, se presenta la IV Edición Festival Internacional del Cine de Horror.

Papá x dos.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hernán Guerschuny.

La permanencia + Interludio.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, se proyectan en corto de Ludmila Fontana y el largo de Nadia Benedicto, en el marco del ciclo Proyectando Feminismos. Entrada gratis.

TEATRO

El hombre inesperado.- A las 21 horas en el Teatro Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con las actuaciones de Germán Palacios e Inés Estévez.

Selci Vs. Maverick.- A las 21 horas en El Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, Guillermo Selci camina por los lados más oscuros y ácidos del humor.

El lago de los cisnes.- A las 21 horas en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, se presenta ballet clásico de San Petersburgo.

Cedrón-Kartun: Una Juntada.- A las 21 horas en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, Juan “Tata” Cedrón y Mauricio Kartun comparten canciones y textos.

Humorísimas.- A las 22.30 horas en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, cargate de risa con este gran espectáculo.

Seis vidas.- A las 21 horas en Teatro La Nonna, 3 esquina 47, se presenta la obra con dirección de Darío Herrera.

Pablo Valenzuela Stand Up.- A las 21 en Esquina Bodegón, 2 y 63, el comediante platense presentará su espectáculo en el marco de los festejos de Halloween.

Infierno.- A las 21 horas y con función especial a la medianoche en Centro Cultural Joaquín Areta, 55 entre 4 y 5, se presenta una obra basada en hechos reales. Escrita y dirigida por Julián Molano Galindo.

El robo.- A las 22 horas en Telón Negro, 13 entre 32 y 33, policial metafísico con dirección y dramaturgia Gerardo Fabris.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 horas en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22. Entrada libre, show a la gorra.

Ballet coreográfico.- A las 20 horas en la Sala Iris Scaccheri -del TACEC-, ubicada en el primer subsuelo de este Centro Provincial de las Artes, 51 entre 9 y 10, obras ejecutadas por integrantes del Ballet Estable del Teatro Argentino.

La Margarita.- A las 21 horas en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, 10 entre 54 y 55.

Se larga la maratón: Corramos detrás de las ideas.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, se larga la edición número 29 de la maratón teatral con sorpresas para el público.

Un enemigo del Pueblo.- A las 21 en El Altillo, 1 casi esquina 67, de E. Ibsen, en el marco de la maratón teatral Corramos detrás de las ideas.

LITERARIAS

Moira Millán.- A las 19.30 horas en Esquina América, 71 y 18, la escritora waychafe mapuche presenta su libro “Terricididio. Sabiduría ancestral para un mundo alternativo”.

Sandra Anuchnik.- A las 18 horas en el Palacio Francisco López Merino, 49 entre 12 y diagonal 74, se presenta “El abrazo melódico” de la médica, artista visual y escritora platense.

Lorena Pujol.- A las 18 horas en Casa del tango, 43 entre 3 y 4, se presenta el libro “Impecabilidad un camino hacia el trascender”. Entrada libre y gratuita.

Las Narradoras Sociales. A las 17.30 horas en la Biblioteca Central de la provincia de Bs As., 47 entre 5 y 6, ritual de cuentos para adultos con entrada libre y gratuita.

ACTIVIDADES

Noche de Brujas Sobre Ruedas 2025.– A las 19 horas en Plaza Moreno se llevará a cabo esta actividad de cicloturismo platense.

Fiesta de Halloween.- A las 00.30 horas en G, 71 entre 17 y 18, disfraces, sorteos, música y mucho más.

Mañana

MÚSICA

Miguel Mateos.- A las 21 horas en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presenta Miguel Mateo en la Sala Ginastera.

Abel Pintos.- A las 21 horas en el Hipódromo De La Plata, 44 y 115, se presenta en le marco de Noches Capitales.

Peña Bestial.- A las 21 horas en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, se presentan La Bestia Folk, Tierra Negra (Javi Caminos / Maitén Piedra), Majo Molina Chazarreta y Ballet Cimarrón.

Segunda Mano.- A las 21 horas en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, se presenta Segunda Mana con clásicos lado B.

Peña La Negra Quiroga.- A las 21 horas en Esquina América, 71 y 18, llega una noche de peña.

Laura Albarracín + El Tierral + La Casimiro Brass.- A las 21 horas en La Salamanca, 5 entre 61 y 62, llega una nueva velada musical.

Grupo Folclórico Fogón.- A las 21 horas en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, ensamble que abarca clásicos del folclore argentino y composiciones propias, a beneficio de Comunidad Malú.

Concierto de guitarras y piano.- A las 18 horas en la basílica San Ponciano, diagonal 80 y calle 4, con entrada libre y gratuita.

Ricardo Parisi.- A las 21 horas en La Vermuceria, 16 y 65, melódicos y bailables.

Encuentro ciudadano.- A las 21 horas en la Casa del tango, 43 entre 3 y 4, show de solistas y bailarines con dirección de Fabián Olmedo y participación del coro estable.

Música brasilera.- A las 21 horas en G. 71 entre 17 y 18, cena show con música brasilera.

Encuentro Coral Berissense.- A las 20 en el Salón de la Sociedad Lituana Mindaugas, Nápoles 4260, con entrada libre y gratuita. Se presentan el Coro de la Sociedad Lituana Mindaugas, Grupo Vocal de Cámara de la Escuela de Arte de Berisso, Coro Cantares de Berisso, y como coro invitado el Coro de Magdalena.

Cine

Ensenada 55.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Hugo Crexell.

La imagen santa.- A las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Pablo Montllau. Entrada gratuita.

Gritos en El Planetario.- Desde las 14 horas en el Planetario, Av. Iraola y Av. Centenario en el Paseo del Bosque, se presenta la IV Edición Festival Internacional del Cine de Horror.

TEATRO

Agotados.- A las 21 horas en el Teatro Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, Ariel Staltari llega con su exitoso unipersonal.

Humorísimas.- A las 22.30 horas en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, cargate de risa con este gran espectáculo.

Por amor al tango es que volvimos.- A las 21 horas en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28.

Voy a perder la cabeza por tu amor.- A las 21 horas en Dynamo Teatro, 17 esquina 68, se presenta con dirección de Alejandro Orduna.

Mañana -o acerca de cómo Pozo Hondo llegó a su fin.- A las 20 horas en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, se presenta con dirección de Blas Arrese Igor y Mariana Ozafrain.

La poética de García Lorca en Yerma.- A las 21 en El Altillo, 1 casi esquina 67, de César Palumbo, en el marco de la maratón teatral Corramos detrás de las ideas.

Sobreviviré.- A las 21 horas en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24, una obra con dirección de Miguel Seimandi

Estamos vivos de pedo.- A las 21 en Teatro La Nonna, 3 esquina 47, Natalia Carulias se ríe de las cosas cotidianas que le pasan a los de su generación.

El nudo en el globo.- A las 21 horas en El Fondo Teatro, 10 entre 63 y 64, se presenta un unipersonal que te hará reflexionar a través del humor.

Infierno.- A las 21 horas en Centro Cultural Joaquín Areta, 55 entre 4 y 5, se presenta la obra inmersiva, basada en hechos reales.

Vos no querías ser feliz.- A las 21 horas en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presenta la obra que habla sobre el amor, la rutina y la locura de aferrarse a lo imposible.

El vuelo de las brujas.- A las 19 horas en Viejo Almacén El Obrero, 71 esquina 13, con Jorgelina Pérez, Martha Bugiolachi y Mónica Calcagno.

Bye Bye.- A las 21 horas en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, se presenta bajo la dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita.

Trika Fopte.- A las 21 horas en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Carlos Ayala.

Ballet coreográfico. A las 20 horas en la Sala Iris Scaccheri -del TACEC-, ubicada en el primer subsuelo de este Centro Provincial de las Artes, 51 entre 9 y 10, obras ejecutadas por integrantes del Ballet Estable del Teatro Argentino.

INFANTILES

Labubu, mi amiguito.-A las 15.30 horas en Teatro La Nonna, 3 esquina 47.

Esto es Halloween. A las 19.30 horas en La Alborada, 58 entre 10 y 11, se presenta por quinto año consecutivo con villanos y héroes.

Domingo

MÚSICA

Escenas de Ópera cantadas y contadas.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 n° 879 entre 12 y 13. Sus intérpretes, provenientes del Instituto Superior de

Arte del Teatro Colón, son las cantantes María Carranza y Laura Benítez Silenzi acompañadas en piano por Luz María Suárez Pepe. Entrada libre y gratuita.

Homenaje a Horacio Guaraní.- A las 20 horas en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Corosaurus.- A las 15.30 horas en el Museo de La Plata se celebra la decimoprimera edición con la participación de doce coros.

Unocteto.- A las 19 horas en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 entre 3 y 4, se presentará por primera vez en La Plata el grupo Vocal.

CINE

Gritos en El Planetario – Desde las 14 horas en el Planetario, Av. Iraola y Av. Centenario en el Paseo del Bosque, se presenta la IV Edición Festival Internacional del Cine de Horror.

Lágrimas de fuego.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gabriel Grieco.

Bastardos sin gloria.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Quentin Tarantino en el marco del Ciclo Cinemecánica. Se exhibe en copia 35mm.

Caían del cielo.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Rubén Plataneo.

Las brigadistas.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Juan Pablo Lepore.

TEATRO

Amar a mares.- A las 19.30 en la sala Red Pido Gancho, 3 entre 44 y 45, Villa Elisa, una obra que une la danza contemporánea con textos literarios, poéticos y música. Dirección general de Nina Rapp.

La Huellas, el musical.- A las 20 horas en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, sigue la vida de un joven que desafía los mandatos familiares y sociales.

Legado familiar.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de César Palumbo, en el marco de la maratón teatral Corramos detrás de las ideas.

Lo mejor del teatro negro de Praga.- A las 20.30 horas en el Teatro Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, se presenta un espectáculo que trasciende idiomas y culturas.

Criado por lobos.- A las 20 horas en el Teatro Bar, 43 entre 6 y 7, Pablo Agustín cuenta su particular infancia y traumas de manera sarcástica y humorística.

Por amor al tango es que volvimos.- A las 20.30 horas en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28.

Diptico#13.Ecos.- A las 19 horas en Dynamo Teatro, 17 esquina 68, una nueva edición del Taller de teatro que coordina Blas Arrese Igor.

Dancing Queen.- A las 17 y a las 20.30 horas en Teatro La Nonna, 46 esquina 3, el Taller de Montaje recorre las canciones de ABBA.

Ballet coreográfico. A las 19 horas en la Sala Iris Scaccheri -del TACEC-, ubicada en el primer subsuelo de este Centro Provincial de las Artes, 51 entre 9 y 10, obras ejecutadas por integrantes del Ballet Estable del Teatro Argentino.

Bye Bye.- A las 20 horas en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, se presenta bajo la dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita.

Vacaman.-A las 19.30 horas en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.

Rey Lear.- A las 19 horas en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Rafael Garzaniti.

INFANTILES

Gatiaventuras.- A las 16 horas en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Gaby emprenderá una misión secreta para preparar la mejor fiesta sorpresa.

Esto es Halloween.- las 16 horas en La Alborada, 58 entre 10 y 11, se presenta por quinto año consecutivo con villanos y héroes.

Parfait - Circo y Danza.- A las 20 horas en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, espectáculo que combina acrobacia, destreza y arte en movimiento.