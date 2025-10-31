La agenda más completa para el fin de semana en La Plata: teatro, música, cine y baile

Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar
Detuvieron al prófugo por el crimen del enfermero platense: atropelló a un policía para intentar escapar
Más de la mitad de los niños de barrios vulnerables de La Plata se ven afectados por parásitos intestinales
VIDEO. La Plata se viste de terror: disfraces, fiestas y todo listo para celebrar Halloween
Desde Provincia salieron a desmentir los dichos de Cristina Kirchner y se tensa la interna en el peronismo
Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Country de Estudiantes: "Es lo que mi papá hubiese querido"
"Te usé para vengarme de...": Yanina Latorre le dijo la verdad a Fede Bal
Cuenta DNI en noviembre: cuándo es el descuento en carnicerías y la sorpresa gastronómica
Una nena de La Plata murió por tos convulsa y hay alerta sanitaria en la Provincia por otros casos fatales
El Gobierno autorizó un nuevo aumento en las tarifas del gas
Milei dijo por qué dejó afuera a Kicillof de la reunión y que los gobernadores están "de acuerdo" con la reforma laboral
El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
La comunidad peruana de La Plata festejará el Inti Raymi en Plaza Moreno
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras el dramático episodio con su pareja
Fresco amanecer este viernes en La Plata pero con regreso de la primavera: sube la temperatura
A medio siglo de "Bohemian Rhapsody": la historia de la emblemática canción de Queen
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
Sorpresa por una extraña camiseta de Estudiantes en una favela de Brasil: "No la tiene nadie"
Horror en San Isidro: integrantes de la “Banda del Millón" asesinaron a una jubilada para robarle
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
Para gambetear la intervención, la UCR bonaerense llamó a elecciones
Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
¿Qué queremos ser?: ¿liberales, progresistas, populistas, pro-chinos?
La Comuna prevé para 2026 una suba de tasas del 30 por ciento
Hoy
MÚSICA
Estelares.- A las 21 horas en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presenta la banda de rock.
Guía de cines
Guía de cines
Trío Cohiba.- A las 21 horas en Esquina América, 71 y 18, se presenta Trío Cohiba.
Proyecto Ecléctica.- A las 21 horas en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, presenta su nuevo disco Fénix.
Cine
Ensenada 55.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Hugo Crexell.
Queen of the Underworld.- A las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Seijun Suzuki en el marco de la retrospectiva dedicada al director japonés. Se proyecta en 35mm.
Gritos en El Planetario.- Desde las 14 horas en el Planetario, Av. Iraola y Av. Centenario en el Paseo del Bosque, se presenta la IV Edición Festival Internacional del Cine de Horror.
Papá x dos.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hernán Guerschuny.
La permanencia + Interludio.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, se proyectan en corto de Ludmila Fontana y el largo de Nadia Benedicto, en el marco del ciclo Proyectando Feminismos. Entrada gratis.
TEATRO
El hombre inesperado.- A las 21 horas en el Teatro Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con las actuaciones de Germán Palacios e Inés Estévez.
Selci Vs. Maverick.- A las 21 horas en El Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, Guillermo Selci camina por los lados más oscuros y ácidos del humor.
El lago de los cisnes.- A las 21 horas en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, se presenta ballet clásico de San Petersburgo.
Cedrón-Kartun: Una Juntada.- A las 21 horas en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, Juan “Tata” Cedrón y Mauricio Kartun comparten canciones y textos.
Humorísimas.- A las 22.30 horas en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, cargate de risa con este gran espectáculo.
Seis vidas.- A las 21 horas en Teatro La Nonna, 3 esquina 47, se presenta la obra con dirección de Darío Herrera.
Pablo Valenzuela Stand Up.- A las 21 en Esquina Bodegón, 2 y 63, el comediante platense presentará su espectáculo en el marco de los festejos de Halloween.
Infierno.- A las 21 horas y con función especial a la medianoche en Centro Cultural Joaquín Areta, 55 entre 4 y 5, se presenta una obra basada en hechos reales. Escrita y dirigida por Julián Molano Galindo.
El robo.- A las 22 horas en Telón Negro, 13 entre 32 y 33, policial metafísico con dirección y dramaturgia Gerardo Fabris.
Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 horas en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22. Entrada libre, show a la gorra.
Ballet coreográfico.- A las 20 horas en la Sala Iris Scaccheri -del TACEC-, ubicada en el primer subsuelo de este Centro Provincial de las Artes, 51 entre 9 y 10, obras ejecutadas por integrantes del Ballet Estable del Teatro Argentino.
La Margarita.- A las 21 horas en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, 10 entre 54 y 55.
Se larga la maratón: Corramos detrás de las ideas.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, se larga la edición número 29 de la maratón teatral con sorpresas para el público.
Un enemigo del Pueblo.- A las 21 en El Altillo, 1 casi esquina 67, de E. Ibsen, en el marco de la maratón teatral Corramos detrás de las ideas.
LITERARIAS
Moira Millán.- A las 19.30 horas en Esquina América, 71 y 18, la escritora waychafe mapuche presenta su libro “Terricididio. Sabiduría ancestral para un mundo alternativo”.
Sandra Anuchnik.- A las 18 horas en el Palacio Francisco López Merino, 49 entre 12 y diagonal 74, se presenta “El abrazo melódico” de la médica, artista visual y escritora platense.
Lorena Pujol.- A las 18 horas en Casa del tango, 43 entre 3 y 4, se presenta el libro “Impecabilidad un camino hacia el trascender”. Entrada libre y gratuita.
Las Narradoras Sociales. A las 17.30 horas en la Biblioteca Central de la provincia de Bs As., 47 entre 5 y 6, ritual de cuentos para adultos con entrada libre y gratuita.
ACTIVIDADES
Noche de Brujas Sobre Ruedas 2025.– A las 19 horas en Plaza Moreno se llevará a cabo esta actividad de cicloturismo platense.
Fiesta de Halloween.- A las 00.30 horas en G, 71 entre 17 y 18, disfraces, sorteos, música y mucho más.
Mañana
MÚSICA
Miguel Mateos.- A las 21 horas en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presenta Miguel Mateo en la Sala Ginastera.
Abel Pintos.- A las 21 horas en el Hipódromo De La Plata, 44 y 115, se presenta en le marco de Noches Capitales.
Peña Bestial.- A las 21 horas en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, se presentan La Bestia Folk, Tierra Negra (Javi Caminos / Maitén Piedra), Majo Molina Chazarreta y Ballet Cimarrón.
Segunda Mano.- A las 21 horas en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, se presenta Segunda Mana con clásicos lado B.
Peña La Negra Quiroga.- A las 21 horas en Esquina América, 71 y 18, llega una noche de peña.
Laura Albarracín + El Tierral + La Casimiro Brass.- A las 21 horas en La Salamanca, 5 entre 61 y 62, llega una nueva velada musical.
Grupo Folclórico Fogón.- A las 21 horas en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, ensamble que abarca clásicos del folclore argentino y composiciones propias, a beneficio de Comunidad Malú.
Concierto de guitarras y piano.- A las 18 horas en la basílica San Ponciano, diagonal 80 y calle 4, con entrada libre y gratuita.
Ricardo Parisi.- A las 21 horas en La Vermuceria, 16 y 65, melódicos y bailables.
Encuentro ciudadano.- A las 21 horas en la Casa del tango, 43 entre 3 y 4, show de solistas y bailarines con dirección de Fabián Olmedo y participación del coro estable.
Música brasilera.- A las 21 horas en G. 71 entre 17 y 18, cena show con música brasilera.
Encuentro Coral Berissense.- A las 20 en el Salón de la Sociedad Lituana Mindaugas, Nápoles 4260, con entrada libre y gratuita. Se presentan el Coro de la Sociedad Lituana Mindaugas, Grupo Vocal de Cámara de la Escuela de Arte de Berisso, Coro Cantares de Berisso, y como coro invitado el Coro de Magdalena.
Cine
Ensenada 55.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Hugo Crexell.
La imagen santa.- A las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Pablo Montllau. Entrada gratuita.
Gritos en El Planetario.- Desde las 14 horas en el Planetario, Av. Iraola y Av. Centenario en el Paseo del Bosque, se presenta la IV Edición Festival Internacional del Cine de Horror.
TEATRO
Agotados.- A las 21 horas en el Teatro Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, Ariel Staltari llega con su exitoso unipersonal.
Humorísimas.- A las 22.30 horas en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, cargate de risa con este gran espectáculo.
Por amor al tango es que volvimos.- A las 21 horas en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28.
Voy a perder la cabeza por tu amor.- A las 21 horas en Dynamo Teatro, 17 esquina 68, se presenta con dirección de Alejandro Orduna.
Mañana -o acerca de cómo Pozo Hondo llegó a su fin.- A las 20 horas en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, se presenta con dirección de Blas Arrese Igor y Mariana Ozafrain.
La poética de García Lorca en Yerma.- A las 21 en El Altillo, 1 casi esquina 67, de César Palumbo, en el marco de la maratón teatral Corramos detrás de las ideas.
Sobreviviré.- A las 21 horas en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24, una obra con dirección de Miguel Seimandi
Estamos vivos de pedo.- A las 21 en Teatro La Nonna, 3 esquina 47, Natalia Carulias se ríe de las cosas cotidianas que le pasan a los de su generación.
El nudo en el globo.- A las 21 horas en El Fondo Teatro, 10 entre 63 y 64, se presenta un unipersonal que te hará reflexionar a través del humor.
Infierno.- A las 21 horas en Centro Cultural Joaquín Areta, 55 entre 4 y 5, se presenta la obra inmersiva, basada en hechos reales.
Vos no querías ser feliz.- A las 21 horas en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, se presenta la obra que habla sobre el amor, la rutina y la locura de aferrarse a lo imposible.
El vuelo de las brujas.- A las 19 horas en Viejo Almacén El Obrero, 71 esquina 13, con Jorgelina Pérez, Martha Bugiolachi y Mónica Calcagno.
Bye Bye.- A las 21 horas en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, se presenta bajo la dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita.
Trika Fopte.- A las 21 horas en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Carlos Ayala.
Ballet coreográfico. A las 20 horas en la Sala Iris Scaccheri -del TACEC-, ubicada en el primer subsuelo de este Centro Provincial de las Artes, 51 entre 9 y 10, obras ejecutadas por integrantes del Ballet Estable del Teatro Argentino.
INFANTILES
Labubu, mi amiguito.-A las 15.30 horas en Teatro La Nonna, 3 esquina 47.
Esto es Halloween. A las 19.30 horas en La Alborada, 58 entre 10 y 11, se presenta por quinto año consecutivo con villanos y héroes.
Domingo
MÚSICA
Escenas de Ópera cantadas y contadas.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 n° 879 entre 12 y 13. Sus intérpretes, provenientes del Instituto Superior de
Arte del Teatro Colón, son las cantantes María Carranza y Laura Benítez Silenzi acompañadas en piano por Luz María Suárez Pepe. Entrada libre y gratuita.
Homenaje a Horacio Guaraní.- A las 20 horas en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Corosaurus.- A las 15.30 horas en el Museo de La Plata se celebra la decimoprimera edición con la participación de doce coros.
Unocteto.- A las 19 horas en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 entre 3 y 4, se presentará por primera vez en La Plata el grupo Vocal.
CINE
Gritos en El Planetario – Desde las 14 horas en el Planetario, Av. Iraola y Av. Centenario en el Paseo del Bosque, se presenta la IV Edición Festival Internacional del Cine de Horror.
Lágrimas de fuego.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Gabriel Grieco.
Bastardos sin gloria.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Quentin Tarantino en el marco del Ciclo Cinemecánica. Se exhibe en copia 35mm.
Caían del cielo.- A las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Rubén Plataneo.
Las brigadistas.- A las 20 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Juan Pablo Lepore.
TEATRO
Amar a mares.- A las 19.30 en la sala Red Pido Gancho, 3 entre 44 y 45, Villa Elisa, una obra que une la danza contemporánea con textos literarios, poéticos y música. Dirección general de Nina Rapp.
La Huellas, el musical.- A las 20 horas en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, sigue la vida de un joven que desafía los mandatos familiares y sociales.
Legado familiar.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de César Palumbo, en el marco de la maratón teatral Corramos detrás de las ideas.
Lo mejor del teatro negro de Praga.- A las 20.30 horas en el Teatro Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, se presenta un espectáculo que trasciende idiomas y culturas.
Criado por lobos.- A las 20 horas en el Teatro Bar, 43 entre 6 y 7, Pablo Agustín cuenta su particular infancia y traumas de manera sarcástica y humorística.
Por amor al tango es que volvimos.- A las 20.30 horas en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28.
Diptico#13.Ecos.- A las 19 horas en Dynamo Teatro, 17 esquina 68, una nueva edición del Taller de teatro que coordina Blas Arrese Igor.
Dancing Queen.- A las 17 y a las 20.30 horas en Teatro La Nonna, 46 esquina 3, el Taller de Montaje recorre las canciones de ABBA.
Ballet coreográfico. A las 19 horas en la Sala Iris Scaccheri -del TACEC-, ubicada en el primer subsuelo de este Centro Provincial de las Artes, 51 entre 9 y 10, obras ejecutadas por integrantes del Ballet Estable del Teatro Argentino.
Bye Bye.- A las 20 horas en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, se presenta bajo la dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita.
Vacaman.-A las 19.30 horas en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.
Rey Lear.- A las 19 horas en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Rafael Garzaniti.
INFANTILES
Gatiaventuras.- A las 16 horas en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53. Gaby emprenderá una misión secreta para preparar la mejor fiesta sorpresa.
Esto es Halloween.- las 16 horas en La Alborada, 58 entre 10 y 11, se presenta por quinto año consecutivo con villanos y héroes.
Parfait - Circo y Danza.- A las 20 horas en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, espectáculo que combina acrobacia, destreza y arte en movimiento.
