Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

VIDEO.- La bronca de Colapinto, que espera sanciones: "Estoy caliente, me molestaron mucho"

VIDEO.- La bronca de Colapinto, que espera sanciones: "Estoy caliente, me molestaron mucho"
4 de Octubre de 2025 | 13:19

Escuchar esta nota

 

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su bronca luego de la clasificación en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y reconoció que “teníamos buen auto para pasar (a Q2)”.

Colapinto, que largará en el 18° lugar, explicó que su última vuelta en la clasificación “fue buena”, pero que perdió mucho tiempo por culpa del tránsito: “Cuando estás dos segundos atrás de un auto perdés mucha carga aerodinámica y grip, me molestaron mucho”.

Y aseguró que “estoy caliente porque teníamos un buen auto para pasar. No era excelente, pero se podía pasar con un buen esfuerzo”.

Colapinto no la tendrá nada fácil este domingo, ya que tendrá que subir varias posiciones si quiere sumar sus primeros puntos del año en un circuito como el de Marina Bay, donde es casi imposible realizar adelantamientos.

LEA TAMBIÉN

Colapinto no pudo avanzar a la Q2 y largará 18º en el Gran Premio de Singapur

De cara a la carrera de este domingo, analizó: “Hay que trabajar para mañana. Yo estaba competitivo, así que hay que seguir empujando”.

Por último fue consultado por la falta de vueltas con ritmo de carrera que realizó durante las prácticas libres, ante lo que se sinceró: “Ya sabemos que el ritmo de carrera no es nuestro fuerte, así que muchos secretos no íbamos a encontrar. Ojalá que mañana sea un día mejor que el de hoy”.

El GP de Singapur, que corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1, es el 12° que disputa este año Colapinto, quien todavía no pudo sumar puntos esta temporada. Lo más cerca que estuvo fue en el GP de Países Bajos, donde cruzó la bandera a cuadros en el undécimo puesto.

Por otra parte, la pole position quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien dio la gran sorpresa en la clasificación.

En el segundo lugar largará el cuatro veces campeón del mundo, el neerlandes Max Verstappen (Red Bull), quien sigue en busca del milagro de recortar la distancia en el campeonato para vencer a los pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quienes comenzarán tercero y quinto respectivamente.

La carrera del GP de Singapur de Fórmula 1 será este domingo a las 9 de la mañana.

Por otro lado, varios pilotos son investigados por la FIA, aparentemente por excederse de velocidad durante un momento de bandera amarilla, lo que podría favorecer al argentino en su posición de largada.

Colapinto no pudo avanzar a la Q2 y largará 18º en el Gran Premio de Singapur

