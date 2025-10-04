Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

¡Sábado recargado! Mirá la agenda deportiva

¡Sábado recargado! Mirá la agenda deportiva
4 de Octubre de 2025 | 07:38

Escuchar esta nota

Liga Profesional Argentina

14:30 Sarmiento │ Gimnasia ESPN PREMIUM
16:45 San Martín SJ │ Instituto TNT SPORTS
19:00 Atlético Tucumán │ Platense TNT SPORTS
19:00 Huracán │ Banfield ESPN PREMIUM
21:15 Lanús │ San Lorenzo TNT SPORTS

Fórmula 1

06:30 GP de Singapur: Práctica 3 DISNEY + PREMIUM
10:00 GP de Singapur: Clasificación DISNEY + PREMIUM

Bundesliga de Alemania

10:30 Borussia Dortmund │ RB Leipzig DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
10:30 Augsburg │ Wolfsburg DISNEY + PREMIUM
10:30 Bayer Leverkusen │ Union Berlin DISNEY + PREMIUM
10:30 Werder Bremen │ St. Pauli DISNEY + PREMIUM
13:30 Eintracht Frankfurt │ Bayern Munich DISNEY + PREMIUM

En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV

Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti

Premier League

08:30 Leeds United │ Tottenham DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
11:00 Arsenal │ West Ham DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
11:00 Manchester United │ Sunderland DISNEY + PREMIUM
13:30 Chelsea │ Liverpool DGO DISNEY + PREMIUM ESPN

Liga de España

09:00 Oviedo │ Levante DISNEY + PREMIUM ESPN 4
11:15 Girona │ Valencia DSPORTS / DGO
13:30 Athletic de Bilbao │ Mallorca DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
16:00 Real Madrid │ Villarreal DGO DISNEY + PREMIUM ESPN

Ligue 1 de Francia

12:00 Metz │ Olympique Marsella DISNEY + PREMIUM ESPN 4 
14:00 Brest │ Nantes DISNEY + PREMIUM
16:00 Auxerre │ Lens DISNEY + PREMIUM

Serie A de Italia

10:00 Parma │ Lecce DISNEY + PREMIUM
10:00 Lazio │ Torino DISNEY + PREMIUM
13:00 Inter │ Cremonese DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
15:45 Atalanta │ Como DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Primera Nacional

15:30 Ferro │ Patronato TYC SPORTS PLAY
15:30 Almagro │ Güemes TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY
15:30 San Miguel │ San Martín Tucumán TYC SPORTS PLAY
15:30 Quilmes │ Tristan Suárez TYC SPORTS PLAY
15:30 Racing de Córdoba │ Gimnasia y Tiro TYC SPORTS PLAY
15:30 Atlanta │ Deportivo Maipú TYC SPORTS PLAY
15:30 Colegiales │ Deportivo Madryn TYC SPORTS PLAY
15:30 Arsenal de Sarandí │ Alvarado TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY

MLS (Major League Soccer)

20:30 Inter Miami │ New England Revolution APPLE TV

Masters 1000 Shangai

07:30 Ronda 2 ESPN

Rugby Championship

06:30 Australia │ Nueva Zelanda ESPN
10:00 Argentina │ Sudáfrica DISNEY + PREMIUM ESPN

Primera B Metropolitana

15:00 Brown de Adrogué │ Deportivo Laferrere TYC SPORTS PLAY
15:30 Villa San Carlos │ Sportivo Dock Sud TYC SPORTS PLAY
15:30 Acassuso │ Liniers TYC SPORTS PLAY
15:30 Sportivo Italiano │ San Martín Burzaco TYC SPORTS PLAY
15:30 Real Pilar │ Deportivo Merlo TYC SPORTS PLAY

Primera C

15:30 Central Córdoba (R) │ Juventud Unida SM
15:30 Cañuelas │ CA Lugano
15:30 Muñiz │ Yupanqui

Eredivisie de Países Bajos

11:30 Sparta Rotterdam │ Ajax DISNEY + PREMIUM
15:00 PEC Zwolle │ PSV DISNEY + PREMIUM

Liga Nacional

11:30 Peñarol (MDP) │ Regatas TYC SPORTS

Top 12 de la URBA

15:10 San Luis │ Los Tilos DISNEY + PREMIUM
15:10 Alumni │ La Plata DISNEY + PREMIUM
15:10 CUBA │ Buenos Aires DISNEY + PREMIUM
15:10 Belgrano Athletic │ Hindú DISNEY + PREMIUM
15:10 CASI │ Newman DISNEY + PREMIUM
15:30 Regatas Bella Vista │ SIC DISNEY + PREMIUM ESPN 4

Bundesliga 2

08:00 Holstein Kiel │ Darmstadt FOX SPORTS 2

EFL Championship

11:00 Watford │ Oxford United FOX SPORTS 2

Segunda división de España

11:15 Deportivo La Coruña │ Almería DSPORTS / DGO
13:30 Andorra │ Leganés DSPORTS / DGO
16:00 Granada │ Real Sociedad B DSPORTS / DGO

Top 14 de Francia

15:55 Bordeaux │ Lyon DISNEY + PREMIUM

Carburando

12:00 Clasificación TYC SPORTS 2
16:00 Carrera 1 TYC SPORTS 2

Polo: Abierto de Hurlingham

16:00 La Natividad-La Dolfina │ UAE Polo DISNEY + PREMIUM

Mundial Sub 20

17:00 España │ Brasil DSPORTS / DGO
17:00 México │ Marruecos DSPORTS + / DGO
20:00 Argentina │ Italia DSPORTS / DGO TELEFE
20:00 Australia │ Cuba DSPORTS + / DGO

Turf

17:30 Gran Premio Jockey Club FOX SPORTS 2

Mundial de Clubes San Juan 2025

19:00 Semifinal 1 FOX SPORTS 2
21:30 Semifinal 2 FOX SPORTS 2

Boxeo

22:00 Boxeo de Primera TYC SPORTS
23:00 Angel Ferro │ Abraham Cordero ESPN 2

El Lobo, en su hora más difícil, visita esta tarde a Sarmiento en Junín

Los Pumas lucharon hasta el final, pero ganó Sudáfrica y se consagró bicampeón del Rugby Championship

Colapinto no pudo avanzar a la Q2 y largará 18º en el Gran Premio de Singapur

En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
