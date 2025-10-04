¡Sábado recargado! Mirá la agenda deportiva

VIDEO.- Milei tuvo que levantar su recorrida en Santa Fe en medio de empujones, insultos y huevazos
VIDEO.- En un emotivo acto, se inauguró la nueva sede y el Polideportivo Club Tricolores
El Lobo, en su hora más difícil, visita esta tarde a Sarmiento en Junín
VIDEO. Las caravanas de motos cada vez más descontroladas en la noche platense: "Ya no respetan ni los semáforos"
El ministro Caputo arribó a Washington para reunirse con Scott Bessent en busca del salvataje financiero
Angustia y misterio en La Plata: sigue la búsqueda del joven que fue a buscar a su hija al colegio y nunca regresó
“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso
Los Pumas lucharon hasta el final, pero ganó Sudáfrica y se consagró bicampeón del Rugby Championship
Colapinto no pudo avanzar a la Q2 y largará 18º en el Gran Premio de Singapur
Calor de verano este sábado en La Plata a la espera de la tormenta: ¿a qué hora llega la lluvia?
"Rompieron todo para entrar": una jubilada volvió de un viaje y encontró su casa desvalijada en Barrio Norte
La Justicia falló a favor de los carpinchos, que ganan una pulseada en Nordelta
VIDEO. Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos
Revuelo en un colegio católico de Villa Elisa por el precio de la cuota
Proponen la implementación de un Plan Estratégico Nacional de Prevención y Control de Dengue
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Cuando la salud te enferma: muertes de médicos por exceso laboral
La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes
La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este sábado 4 de octubre
Liga Profesional Argentina
14:30 Sarmiento │ Gimnasia ESPN PREMIUM
16:45 San Martín SJ │ Instituto TNT SPORTS
19:00 Atlético Tucumán │ Platense TNT SPORTS
19:00 Huracán │ Banfield ESPN PREMIUM
21:15 Lanús │ San Lorenzo TNT SPORTS
Fórmula 1
06:30 GP de Singapur: Práctica 3 DISNEY + PREMIUM
10:00 GP de Singapur: Clasificación DISNEY + PREMIUM
Bundesliga de Alemania
10:30 Borussia Dortmund │ RB Leipzig DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
10:30 Augsburg │ Wolfsburg DISNEY + PREMIUM
10:30 Bayer Leverkusen │ Union Berlin DISNEY + PREMIUM
10:30 Werder Bremen │ St. Pauli DISNEY + PREMIUM
13:30 Eintracht Frankfurt │ Bayern Munich DISNEY + PREMIUM
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti
Premier League
08:30 Leeds United │ Tottenham DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
11:00 Arsenal │ West Ham DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
11:00 Manchester United │ Sunderland DISNEY + PREMIUM
13:30 Chelsea │ Liverpool DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
Liga de España
09:00 Oviedo │ Levante DISNEY + PREMIUM ESPN 4
11:15 Girona │ Valencia DSPORTS / DGO
13:30 Athletic de Bilbao │ Mallorca DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 3
16:00 Real Madrid │ Villarreal DGO DISNEY + PREMIUM ESPN
Ligue 1 de Francia
12:00 Metz │ Olympique Marsella DISNEY + PREMIUM ESPN 4
14:00 Brest │ Nantes DISNEY + PREMIUM
16:00 Auxerre │ Lens DISNEY + PREMIUM
Serie A de Italia
10:00 Parma │ Lecce DISNEY + PREMIUM
10:00 Lazio │ Torino DISNEY + PREMIUM
13:00 Inter │ Cremonese DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
15:45 Atalanta │ Como DGO DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Primera Nacional
15:30 Ferro │ Patronato TYC SPORTS PLAY
15:30 Almagro │ Güemes TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY
15:30 San Miguel │ San Martín Tucumán TYC SPORTS PLAY
15:30 Quilmes │ Tristan Suárez TYC SPORTS PLAY
15:30 Racing de Córdoba │ Gimnasia y Tiro TYC SPORTS PLAY
15:30 Atlanta │ Deportivo Maipú TYC SPORTS PLAY
15:30 Colegiales │ Deportivo Madryn TYC SPORTS PLAY
15:30 Arsenal de Sarandí │ Alvarado TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY
MLS (Major League Soccer)
20:30 Inter Miami │ New England Revolution APPLE TV
Masters 1000 Shangai
07:30 Ronda 2 ESPN
Rugby Championship
06:30 Australia │ Nueva Zelanda ESPN
10:00 Argentina │ Sudáfrica DISNEY + PREMIUM ESPN
Primera B Metropolitana
15:00 Brown de Adrogué │ Deportivo Laferrere TYC SPORTS PLAY
15:30 Villa San Carlos │ Sportivo Dock Sud TYC SPORTS PLAY
15:30 Acassuso │ Liniers TYC SPORTS PLAY
15:30 Sportivo Italiano │ San Martín Burzaco TYC SPORTS PLAY
15:30 Real Pilar │ Deportivo Merlo TYC SPORTS PLAY
Primera C
15:30 Central Córdoba (R) │ Juventud Unida SM
15:30 Cañuelas │ CA Lugano
15:30 Muñiz │ Yupanqui
Eredivisie de Países Bajos
11:30 Sparta Rotterdam │ Ajax DISNEY + PREMIUM
15:00 PEC Zwolle │ PSV DISNEY + PREMIUM
Liga Nacional
11:30 Peñarol (MDP) │ Regatas TYC SPORTS
Top 12 de la URBA
15:10 San Luis │ Los Tilos DISNEY + PREMIUM
15:10 Alumni │ La Plata DISNEY + PREMIUM
15:10 CUBA │ Buenos Aires DISNEY + PREMIUM
15:10 Belgrano Athletic │ Hindú DISNEY + PREMIUM
15:10 CASI │ Newman DISNEY + PREMIUM
15:30 Regatas Bella Vista │ SIC DISNEY + PREMIUM ESPN 4
Bundesliga 2
08:00 Holstein Kiel │ Darmstadt FOX SPORTS 2
EFL Championship
11:00 Watford │ Oxford United FOX SPORTS 2
Segunda división de España
11:15 Deportivo La Coruña │ Almería DSPORTS / DGO
13:30 Andorra │ Leganés DSPORTS / DGO
16:00 Granada │ Real Sociedad B DSPORTS / DGO
Top 14 de Francia
15:55 Bordeaux │ Lyon DISNEY + PREMIUM
Carburando
12:00 Clasificación TYC SPORTS 2
16:00 Carrera 1 TYC SPORTS 2
Polo: Abierto de Hurlingham
16:00 La Natividad-La Dolfina │ UAE Polo DISNEY + PREMIUM
Mundial Sub 20
17:00 España │ Brasil DSPORTS / DGO
17:00 México │ Marruecos DSPORTS + / DGO
20:00 Argentina │ Italia DSPORTS / DGO TELEFE
20:00 Australia │ Cuba DSPORTS + / DGO
Turf
17:30 Gran Premio Jockey Club FOX SPORTS 2
Mundial de Clubes San Juan 2025
19:00 Semifinal 1 FOX SPORTS 2
21:30 Semifinal 2 FOX SPORTS 2
Boxeo
22:00 Boxeo de Primera TYC SPORTS
23:00 Angel Ferro │ Abraham Cordero ESPN 2
