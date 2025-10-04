“Apenas toma agua”: la huelga de hambre de Morena Rial en la cárcel de Magdalena

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia
La influencer continúa detenida en el penal de Magdalena, con comunicación reducida y una cama de hormigón.
La influencer Morena Rial continúa detenida en el penal de Magdalena y, en medio de un escándalo mediática por su estado actual, se conoció que realizaría una “huelga de hambre”, en base a sus supuestos problemas psicológicos.
Ayer por la tarde, el abogado que la representa, Martín Leiro, compartió un escrito de puño y letra de su defendida en donde consideraba demostrar sus expectativas por “estar mejor”, al tiempo en que el letrado reveló que la joven está en el “mal nombrado” buzón.
Leiro había señalado que se encuentra en un apartado con “cama de hormigón” con un “colchón ignífugo” y que le llevó comida, además de que anteriormente, el mejor amigo y también letrado de Morena, Alejandro Cipolla sostuvo que “le dieron un colchón, frazadas, no quiso comer y está sumamente triste”.
El mismo Cipolla había enfatizado en que el desánimo de su amiga “es generalizado, extraña todo”, de la misma manera en que indicó que la joven “tiene una personalidad autodestructiva, en septiembre empezó con el problema psiquiátrico” y que “esto llevó al desmadre de que no se presentara”.
Por su parte, durante el programa “Polémica en el bar”, ahora conducido por Mariano Iúdica, el periodista Diego Moranzoni sostuvo que la influencer decidió “empezar una huelga de hambre, no está comiendo y a penas toma agua”.
