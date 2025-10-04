“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso

La Justicia de Perú dictó ayer la prisión preventiva con fines de extradición para Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, el joven de 20 años sindicado como el principal responsable del triple homicidio narco. La medida fue resuelta por el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona durante una audiencia desarrollada en Lima, y establece que el acusado deberá permanecer detenido en el penal de Nueva Frontera Imperial de Cañete por un plazo máximo de nueve meses, mientras se sustancia el trámite de extradición pasiva solicitada por la Argentina.

La resolución se tomó luego de que el magistrado escuchara a las partes, entre ellas la defensa del imputado, que había pedido su liberación bajo restricciones. Sin embargo, el tribunal consideró que existían suficientes riesgos procesales como para ordenar el encarcelamiento. “Podría abandonar el Perú en cualquier momento o evadir este proceso judicial de extradición”, sostuvo el juez en la lectura de su fallo, transmitido de manera pública.

Durante la audiencia, Pequeño J fue notificado formalmente de la imputación en su contra y se le leyeron sus derechos. También se le ofreció la posibilidad de aceptar una “extradición simplificada”, lo que habría agilizado su regreso a la Argentina. Pero, tras consultar brevemente con su abogado, rechazó esa alternativa y ratificó su negativa a regresar voluntariamente al país.

El letrado que lo representa en Perú, Carlos Sandoval, insistió en la inocencia de su cliente y explicó que la decisión de trasladarse a Lima se debió al “temor y la indefensión” que sentía en Buenos Aires. “Vio que su nombre y apellido salían en la televisión y él es solo un joven de veinte años. Dijo: ‘En Argentina no tengo ninguna familia, si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿Quién me va a poner un abogado?’. Por eso decidió venir al Perú”, argumentó. En ese marco, solicitó que se le otorgara la libertad con comparecencia, apoyándose en arraigo laboral, domiciliario y familiar.

Podría retrasarse hasta 60 días

No obstante, la Fiscalía peruana había solicitado expresamente la prisión preventiva, amparándose en la gravedad de los hechos y en la orden de captura internacional emitida a través de Interpol. El juez coincidió con ese planteo y dictó la medida, cuyo cómputo se fijó desde el 30 de septiembre, día en que “Pequeño J” fue detenido en la localidad pesquera de Pucusana, a 70 kilómetros de Lima. Allí cayó tras un operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú y la Bonaerense, cuando presuntamente intentaba encontrarse con Matías Ozorio, su cómplice, que había sido capturado horas antes en el barrio limeño de Los Olivos.

Según su defensa, Valverde Victoriano se dedicaba a trabajos eventuales de construcción, a la cosecha de arándanos y a la venta ambulatoria de medias, negando cualquier vínculo con el narcotráfico. “No tiene vicios. Es un joven con mucho por dar a la sociedad”, sostuvo su abogado, quien además adelantó que apelará la resolución.

El procedimiento de extradición de “Pequeño J”, uno de los criminales más buscados por las autoridades argentinas, podría extenderse hasta 60 días tras su decisión de no aceptar un proceso abreviado. En ese período, Pequeño J permanecerá alojado en la cárcel de Cañete, a la espera de que se defina si será trasladado para enfrentar el juicio en territorio argentino por el triple homicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Varela.