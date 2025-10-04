Proponen la implementación de un Plan Estratégico Nacional de Prevención y Control de Dengue 

Ante la previsión de un aumento considerable en la prevalencia del dengue debido a factores climáticos (proliferación del mosquito Aedes aegypti por aumento de humedad y temperaturas) desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires se hizo un llamado a actuar “con anticipación, coordinación y rigor”, mediante la implementación de un Plan Estratégico Nacional de Prevención y Control de Dengue 2025-2026.

En consecuencia, la entidad colegiada señaló que, la posibilidad de una epidemia de dengue, debe “ser comprendida como una temática de Estado, la cual requiere de una estrategia integral que trascienda al Sistema de Salud en sí mismo, e involucre a la comunidad, a los municipios y a distintas dependencias de las órbitas provinciales y nacionales”.

​Así, el Colegio de Médicos publicó una serie de medidas prioritarias de prevención que involucran 4 ejes de acción: el control del vector y la eliminación de criaderos; el fortalecimiento del Sistema de Salud y la vigilancia; establecer una Estrategia de Vacunación Focalizada según recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN); e incentivar la protección personal mediante el refuerzo de campañas de comunicación pública sobre la temática.

Entre estas acciones, el Plan Estratégico en cuestión involucra una Campaña Nacional de Descacharrado Permanente como política sostenida durante todo el año. En este sentido, se sugiere la articulación interdistrital que involucre “la coordinación entre gobiernos municipales y provinciales, para asegurar la recolección eficiente de residuos voluminosos, y el saneamiento de terrenos baldíos y espacios verdes”.

Por otra parte, el documento destaca “la fumigación focalizada para cortar la cadena de transmisión en las zonas con casos confirmados y circulación viral activa”. En este sentido, desde la Mesa Directiva de la entidad remarcaron que tal acción “nunca debe implementarse como medida preventiva de rutina”.

Además, ante la necesidad de contar con un Sistema de Salud preparado para responder a un posible pico de casos, el Colegio de Médicos sugirió reforzar la vigilancia epidemiológica, “manteniendo la Sala de Situación activa, monitoreando en tiempo real la aparición de casos, serotipos circulantes y la actividad del mosquito en todo el país, especialmente en las provincias del NEA y NOA”.

El programa incluye también la capacitación de los Equipos de Salud, mediante el lanzamiento de cursos y talleres federales destinados a médicos, enfermeros y personal de atención primaria sobre el diagnóstico precoz, manejo clínico oportuno y tratamiento adecuado del paciente con dengue, haciendo hincapié en los signos de alarma y la rehidratación.

Asimismo, la institución médica resaltó la importancia de establecer una estrategia de vacunación focalizada según las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), la cual sea de implementación “dinámica y progresiva, dirigida a la población de 15 a 39 años en zonas endémicas y de alta transmisión, priorizando las jurisdicciones del NEA NOA y Provincia de Buenos Aires, según la disponibilidad de dosis y la evolución epidemiológica”.

Finalmente, destacando que “la responsabilidad individual complementa la acción estatal”, desde la entidad se recomendó el uso de repelentes y ropa protectora, procurar la protección del hogar mediante la instalación de mosquiteros y el recurso de repelentes ambientales.

En tanto, se recordó a la población que, ante fiebre alta repentina, acompañada de dolor de cabeza, dolor muscular o detrás de los ojos, no debe automedicarse con aspirina o ibuprofeno, sino que se debe concurrir al centro de salud más cercano.