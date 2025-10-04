VIDEO.- Milei tuvo que levantar su recorrida en Santa Fe en medio de empujones, insultos y huevazos
La tranquilidad del casco urbano platense volvió a verse interrumpida este fin de semana por una masiva caravana de motociclistas que recorrió distintas calles de la ciudad realizando maniobras peligrosas y causando el malestar de los vecinos. Entre bocinazos, aceleradas y escapes libres, los grupos de motos coparon avenidas y diagonales hasta entrada la madrugada.
Según relataron frentistas, el estruendo de los motores comenzó a escucharse pasadas las 22 y se extendió durante varias horas, especialmente por zonas céntricas como Plaza Moreno, Diagonal 80, calle 7 y 44. Los testigos denunciaron que los motociclistas realizaron picadas, wheelies (levantadas en una rueda) y cruzaron varios semáforos en rojo, poniendo en riesgo su propia integridad y la de terceros.
Vecinos indignados subieron videos a las redes sociales para visibilizar el problema y reclamar mayor control policial. “No se puede dormir, ni circular tranquilo. Pasa cada fin de semana y nadie hace nada. Ya no respetan ni los semáforos”, expresó una vecina de calle 12 que filmó parte del recorrido.
Fuentes policiales indicaron que si bien se realizaron operativos de tránsito en distintos puntos del casco, muchos de los motociclistas se desplazaron en grupos grandes y dispersos, dificultando el accionar de los agentes. “Intentamos interceptar a varios, pero se escapan por calles laterales o directamente ignoran las órdenes de detenerse”, admitieron desde un área de control urbano.
Este tipo de caravanas se repite desde hace meses en la región, especialmente durante las noches de viernes y sábado, y preocupa por el creciente nivel de imprudencia al volante. En redes sociales, algunos participantes incluso comparten las convocatorias y las rutas que seguirán, lo que facilita la organización pero también el descontrol.
Ante la reiteración de estos episodios, los vecinos reclaman medidas más estrictas: secuestro de motos con caños de escape no reglamentarios, controles de alcoholemia y sanciones efectivas. Mientras tanto, la noche platense sigue siendo escenario de un ruido ensordecedor y de maniobras que convierten las calles en verdaderas pistas de riesgo.
