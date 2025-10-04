Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los Tilos se impuso ante San Luis y festejó en otra edición del clásico del rugby en La Plata

Los Tilos se impuso ante San Luis y festejó en otra edición del clásico del rugby en La Plata

Roberto Acosta/El Día

4 de Octubre de 2025 | 17:42

Los Tilos se quedó con el clásico del rugby esta tarde ante Los Tilos. Fue 13 - 9 en La Cumbre.

 El local necesitaba ganar para escapar del puesto de repechaje por el descenso y la visita ganar para seguir con chances de jugar semifinales.

La ventaja inicial de Los Tilos fue por intermedio de un try de Tiago Bassagaisteguy y la conversión posterior de Bautista Santamarina para el 7-0 del comienzo.

Del otro lado, los locales no pudieron aprovechar los nueve penales concedidos por su rival, que sufrió la amarilla de Hipólito San Sebastián. Ya en el complemento, dos aciertos de Bautista Santamarina y otro par de Valentino Quattrochi mantuvieron la diferencia a falta de 15 minutos. San Luis intentó revertir el resultado y se acercó con un estupendo drop de Felipe Crispo, pero no tuvo más opciones y Los Tilos terminó festejando en La Cumbre.

Derrota de La Plata

La Plata RC sufrió una dura derrota de visitante ante Alumni 50 - 19.

Universitario igualó

En lo que fue un partido de locos, Universitario igualó 42-42 en su visita a San Albano, un partido que lo tuvo por diferentes estadíos. Lo concreto es que conservó sus siete puntos de diferencia sobre el rival que hoy por hoy marcha en el último lugar y estaría jugando el repechaje por no descender a Primera B.

Ascendió Albatros

Finalmente Albatros se coronó campeón y logró el ascenso a la Segunda al derrotar 21 - 10 a Gimnasia de Ituzaingó.

 

