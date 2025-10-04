Colapinto no pudo avanzar a la Q2 y largará 18º en el Gran Premio de Singapur

VIDEO.- Milei tuvo que levantar su recorrida en Santa Fe en medio de empujones, insultos y huevazos
El piloto argentino no logró mejorar sus tiempos y quedó eliminado en la primera tanda de la clasificación. Su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó último
Escuchar esta nota
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo registrar un buen tiempo en la clasificación del Gran Premio de Singapur, por lo que largará en la decimoctava posición en la carrera de este domingo.
Colapinto había tenido un buen comienzo con un tiempo de 1:31,002, colándose entre los primeros 10 luego de sus primeros dos intentos de vuelta. Sin embargo, a medida que mejoraron las condiciones de pista los otros pilotos bajaron mucho sus registros, mientras que el argentino cometió algunos errores en su último intento y terminó cayendo varias posiciones.
Esta clasificación fue una verdadera pesadilla para Alpine, ya que el compañero de equipo de Colapinto, el francés Pierre Gasly, sufrió problemas en su monoplaza y largará último.
Los otros eliminados en la Q1 fueron Grabiel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine) y Esteban Ocon (Haas).
La carrera del GP de Singapur será este domingo a las 9 de la mañana (hora de Argentina).
