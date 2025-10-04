Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de este sábado 4 de octubre 

4 de Octubre de 2025 | 07:43

Los descuentos que Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, activó para el mes de octubre 2025 que acaba de iniciar. Y además de generar una gran expectativa por tratarse del mes del Día de la Madre, fecha para la que se activará una promo especial, también se espera por la fecha del beneficio más esperado por los usuarios.

Fue así que Cuenta DNI lanzó este martes un listado de ofertas que comenzaron hoy con la primera jornada del mes. Entre las promociones que pone a disposición de la gente se destaca el que aplica en carnicerías, clave para la economía familiar. 

De esta forma, ya se renovaron las oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI porque, la billetera digital llega con promociones pensadas para acompañar el consumo diario en un sector clave como el alimenticio, además de beneficiar a más sectores para acompañar fechas especiales, como la que está prevista en octubre y tiene como destinatarias a las madres.

Cuenta DNI: la promo más esperada

No hay dudas que el beneficios que espera gran parte de los usuarios de Cuenta DNI es el que aplica a las carnicerías, granjas y pescaderías. Si bien en los meses anteriores se activaban dos fechas para poder utilizarlo, en octubre se volvió a una, por lo que habrá que estar atentos.

Según se informó, esta promo se activará sólo el sábado 11 de octubre y se podrá obtener un 35% el descuento. El tope es de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025

Este es el detalle completo de cada beneficio, topes de reintegro y montos necesarios para aprovecharlos:

Especial Día de la Madre.- Habrá 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, equivalentes a $26.700 en consumos.  

Comercios de cercanía.- El descuento será del 20% cada viernes del mes con un tope de $4.000 por viernes, generando así, un total de $20.000 en consumos.  

Ferias y mercados bonaerenses.- Tendrán 40% de descuento todos los días y, un tope de $6.000 por semana por persona, lo cual equivale a un ticket de $15.000.  

Universidades.- Contará con 40% de descuento cada día del en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope ascenderá a los $6.000 por semana por cada persona equivalente a $15.000 en consumos.  
Librerías

Librerías.- Se suman con 10% de descuento los lunes y martes, en este tipo de comercios adheridos de toda la provincia. No tendrá tope de reintegro.  

Farmacias y perfumerías.- El 10% de descuento será miércoles y jueves, en comercios adheridos y, tampoco contará con tope de reintegro.  

Comercios de cercanía (no alimentos).- Tendrán tres cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la aplicación en comercios adheridos.   

