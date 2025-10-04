Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Devotos platenses peregrinan rumbo a Luján

La caminata se iniciará a las 7 de este sábado desde el santuario de San Cayetano en Liniers.

Devotos platenses peregrinan rumbo a Luján
4 de Octubre de 2025 | 07:51

Escuchar esta nota

Una nueva edición de la tradicional Peregrinación a Luján, la número 51, se iniciará este sábado desde el barrio porteño de Liniers, con destino hacia el lugar donde está emplazada la emblemática basílica, que alberga la imagen de la Virgen Patrona de la Argentina. En nuestra ciudad, varias Iglesias y grupos religiosos organizaron los viajes para ir rumbo hasta la Basílica de Luján.

A las 7 iniciará la caminata el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, desde San Cayetano -en Liniers-, y posteriormente, a las 10, partirá la imagen peregrina desde ese mismo lugar, traslado que estará a cargo de la diócesis de Quilmes.

En tanto, desde las 19 se llevará a cabo la transmisión oficial a través del canal Orbe 21 y el canal de Youtube "LaPereLuján", mientras que el domingo a las 7 será la Misa Central de la Peregrinación, encabezada por García Cuerva, a través de las mismas señales.

Cabe resaltar que desde temprano, al menos cinco micros de la empresa Plusmar estaban estacionados en el Santuario San Cayetano de La Plata, ubicado en la avenida 44 y 30, para ir con cientos de fieles rumbo a la emblemática basílica.

El lema de este año es “Madre, danos amor para caminar con esperanza”. Unido al lema del Jubileo 2025, “Caminar con esperanza”.

El trayecto de este año será similar a los de otras ediciones anteriores, con punto de partida en el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y desde allí, los peregrinos recorrerán a pie unos 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján.

Asimismo, los organizadores confirmaron que habrá 63 puestos de apoyo, todos de uso libre y gratuito, con puntos de hidratación y provisión de agua potables, como así también refuerzos en el ramal del Tren Sarmiento, que une las cabeceras Once y Moreno.

Asimismo, los caminantes tendrán a disposición baños químicos, hospitales móviles y ambulancias para atender cualquier tipo de emergencia.

ORIGEN DE LA PEREGRINACION

La Peregrinación a Luján comenzó el 25 de octubre de 1975, cuando cerca de 30.000 jóvenes caminaron bajo el lema “La juventud peregrina a Luján por la Patria”con el mismo recorrido: desde Liniers hasta la Basílica de Luján. Desde entonces se transformó en la manifestación religiosa más importante del país, que reúne anualmente a unas dos millones de personas.

