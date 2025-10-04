Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos

Beatriz y su hijo pusieron en fuga a ladrones que iban a robarles

Bien puede decirse que a raíz del creciente accionar delictivo que viene reflejándose en Los Hornos, la situación ha “recalentado” los ánimos en su numerosa población.

No se trata de un simple juego de palabras, sino que expone en toda su dimensión los avatares y la bronca que sufren vecinos y comerciantes.

Ello, debido a los cotidianos episodios de inseguridad que se suceden sin atisbos de que el panorama sea revertido en lo inmediato por quienes tienen la responsabilidad de hacerlo.

La desesperación y la necesidad de no quedarse de brazos cruzados ante la ola delictiva que los preocupa y atemoriza, impulsó inclusive -como lo reflejó este diario en su edición del miércoles- a algunos frentistas a una singular iniciativa.

Fue la de pegar carteles en postes y árboles, con una “dedicatoria” a los ladrones.

“Atención chorros. Dedíquense a otra cosa. En este barrio estamos organizados”, fue el mensaje que con letras negras sobre un papel de fondo blanco se multiplicó por muchas calles de Los Hornos.

“EL QUE AVISA NO TRAICIONA”

Pero también hubo otros carteles con textos que iban en similar sintonía. Por ejemplo, algunos de los que se pegaron para ser leídos públicamente citaban “Atención, vecinos armados. En alerta contra la delincuencia. Nosotros nos cuidamos entre vecinos”.

Otros conllevaron un reproche a la policía de esa jurisdicción y a autoridades oficiales: “Sin respuestas oficiales, la seguridad la ponemos nosotros. El que avisa no traiciona” y hasta los que dejaban leer “Muchos delincuentes, poca seguridad. Vecinos armados”.

“ESTAMOS DE ACUERDO”

Un cronista de este diario fue ayer a Los Hornos y pudo certificar tanto el descontento como el miedo que conviven entre sus pobladores, ante el avance extendido y continuo de los hechos delictivos en esa amplia localidad platense.

En todos los casos, consultados sobre la decisión de pegar dichos carteles y de armarse, sin titubeos coincidieron en manifestar que “estamos de acuerdo”.

Beatriz, una jubilada de la zona de 62 y 140, relató que “el otro día me sacaron la reja de casa y la tiraron. Sentí ruidos y se lo comenté a mi hijo, que me dijo que él también los había escuchado. Espié por la cortina, llovía y vi una planta que se movía y debajo de la ventana había dos sospechosos”.

“Les grité y les dije de todo, entonces se fueron. Después vimos en el video de la cámara de seguridad de un vecino que había un coche estacionado, sin patente, con un cómplice” mencionó. Y recordó: “el 7 de septiembre asaltaron enfrente a una joven viuda y con un maltrato tremendo, la amordazaron y le apuntaron con pistolas”.

Ariel, de la verdulería del barrio, citó que “a una vecina de enfrente la asaltaron atándola y pegándole. También encapuchados, que usaron guantes, robaron a personas mayores”.

Carlos, vendedor ambulante, expuso: “en 143 entre 69 y 70, pararon dos motochorros me quisieron robar la poca plata que tenía. Pero me sacaron las tortas fritas que iba a vender”.