Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos

Tránsito mortal en La Plata: murió la joven que había chocado en 3 y 51
Tránsito mortal en La Plata: murió la joven que había chocado en 3 y 51
Elevan a naranja el alerta por fuertes tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
SUSPENDIDA | Postergan la Maratón de la UNLP ante el alerta meteorológico
VIDEO. "Les cerraron el grifo": golpe a una red que robaba medidores de gas en La Plata
VIDEO.- "El miedo se acabó": la tensión en una zona de La Plata donde hartos de los robos se plantan con los delincuentes
¡Bombazo! Filtraron por error todas las camisetas de Adidas para el Mundial 2026: así es la de Argentina
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
"Fue al Normal 1 a buscar a su hija y no volvió": desesperada búsqueda de un platense que está desaparecido
“Cama de hormigón” y sin comunicación: la carta de puño y letra que More Rial escribió desde la cárcel de Magdalena
La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Triple crimen narco: la justicia de Perú dictó la prisión preventiva con fines de extradición para Pequeño J
Parte médico: Estudiantes confirmó la grave lesión de un jugador clave para Domínguez
Orfila ya se decidió: ¿qué arquero atajará en el choque Gimnasia vs Sarmiento?
Reunión para destrabar el conflicto por los terrenos del club Gonnet
Conmoción en La Plata: hallaron muerto a un policía en un departamento
El gobierno respaldó a Espert pero le advirtió: “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando"
Tras otro accidente fatal en La Plata, los vecinos salieron a cortar la 44 en Etcheverry
De ellas para ellas: la remisería sólo para mujeres que funciona en La Plata
Datazo de la Ciencia: el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a rendir más durante el día
"Más oscura" y "perdió la simetría": el estudio de la NASA que revela cambios en la Tierra
Laurita Fernández confesó que levantan su programa y brindó todos los detalles
La Plata, sin agua este viernes: a qué barrios afectan las obras de Absa y un corte de luz
La Municipalidad de La Plata, en el año 2050: así la Inteligencia Artificial remodeló el edificio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los testimonios abundan sobre asaltos e intentos de robos. Reclaman patrullajes y otras medidas preventivas
Bien puede decirse que a raíz del creciente accionar delictivo que viene reflejándose en Los Hornos, la situación ha “recalentado” los ánimos en su numerosa población.
No se trata de un simple juego de palabras, sino que expone en toda su dimensión los avatares y la bronca que sufren vecinos y comerciantes.
Ello, debido a los cotidianos episodios de inseguridad que se suceden sin atisbos de que el panorama sea revertido en lo inmediato por quienes tienen la responsabilidad de hacerlo.
La desesperación y la necesidad de no quedarse de brazos cruzados ante la ola delictiva que los preocupa y atemoriza, impulsó inclusive -como lo reflejó este diario en su edición del miércoles- a algunos frentistas a una singular iniciativa.
Fue la de pegar carteles en postes y árboles, con una “dedicatoria” a los ladrones.
“Atención chorros. Dedíquense a otra cosa. En este barrio estamos organizados”, fue el mensaje que con letras negras sobre un papel de fondo blanco se multiplicó por muchas calles de Los Hornos.
LE PUEDE INTERESAR
Revés para Makintach y pericias clave en la causa
LE PUEDE INTERESAR
Captaba a menores y filmaba abusos sexuales
Pero también hubo otros carteles con textos que iban en similar sintonía. Por ejemplo, algunos de los que se pegaron para ser leídos públicamente citaban “Atención, vecinos armados. En alerta contra la delincuencia. Nosotros nos cuidamos entre vecinos”.
Otros conllevaron un reproche a la policía de esa jurisdicción y a autoridades oficiales: “Sin respuestas oficiales, la seguridad la ponemos nosotros. El que avisa no traiciona” y hasta los que dejaban leer “Muchos delincuentes, poca seguridad. Vecinos armados”.
Un cronista de este diario fue ayer a Los Hornos y pudo certificar tanto el descontento como el miedo que conviven entre sus pobladores, ante el avance extendido y continuo de los hechos delictivos en esa amplia localidad platense.
En todos los casos, consultados sobre la decisión de pegar dichos carteles y de armarse, sin titubeos coincidieron en manifestar que “estamos de acuerdo”.
Beatriz, una jubilada de la zona de 62 y 140, relató que “el otro día me sacaron la reja de casa y la tiraron. Sentí ruidos y se lo comenté a mi hijo, que me dijo que él también los había escuchado. Espié por la cortina, llovía y vi una planta que se movía y debajo de la ventana había dos sospechosos”.
“Les grité y les dije de todo, entonces se fueron. Después vimos en el video de la cámara de seguridad de un vecino que había un coche estacionado, sin patente, con un cómplice” mencionó. Y recordó: “el 7 de septiembre asaltaron enfrente a una joven viuda y con un maltrato tremendo, la amordazaron y le apuntaron con pistolas”.
Ariel, de la verdulería del barrio, citó que “a una vecina de enfrente la asaltaron atándola y pegándole. También encapuchados, que usaron guantes, robaron a personas mayores”.
Carlos, vendedor ambulante, expuso: “en 143 entre 69 y 70, pararon dos motochorros me quisieron robar la poca plata que tenía. Pero me sacaron las tortas fritas que iba a vender”.
Beatriz y su hijo pusieron en fuga a ladrones que iban a robarles
Un vecino mostró uno de los carteles que denotan el hartazgo / EL DIA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí