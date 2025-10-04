Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti

Tránsito mortal en La Plata: murió la joven que había chocado en 3 y 51
Tránsito mortal en La Plata: murió la joven que había chocado en 3 y 51
Elevan a naranja el alerta por fuertes tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
SUSPENDIDA | Postergan la Maratón de la UNLP ante el alerta meteorológico
VIDEO. "Les cerraron el grifo": golpe a una red que robaba medidores de gas en La Plata
VIDEO.- "El miedo se acabó": la tensión en una zona de La Plata donde hartos de los robos se plantan con los delincuentes
¡Bombazo! Filtraron por error todas las camisetas de Adidas para el Mundial 2026: así es la de Argentina
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
"Fue al Normal 1 a buscar a su hija y no volvió": desesperada búsqueda de un platense que está desaparecido
“Cama de hormigón” y sin comunicación: la carta de puño y letra que More Rial escribió desde la cárcel de Magdalena
La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Triple crimen narco: la justicia de Perú dictó la prisión preventiva con fines de extradición para Pequeño J
Parte médico: Estudiantes confirmó la grave lesión de un jugador clave para Domínguez
Orfila ya se decidió: ¿qué arquero atajará en el choque Gimnasia vs Sarmiento?
Reunión para destrabar el conflicto por los terrenos del club Gonnet
Conmoción en La Plata: hallaron muerto a un policía en un departamento
El gobierno respaldó a Espert pero le advirtió: “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando"
Tras otro accidente fatal en La Plata, los vecinos salieron a cortar la 44 en Etcheverry
De ellas para ellas: la remisería sólo para mujeres que funciona en La Plata
Datazo de la Ciencia: el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a rendir más durante el día
"Más oscura" y "perdió la simetría": el estudio de la NASA que revela cambios en la Tierra
Laurita Fernández confesó que levantan su programa y brindó todos los detalles
La Plata, sin agua este viernes: a qué barrios afectan las obras de Absa y un corte de luz
La Municipalidad de La Plata, en el año 2050: así la Inteligencia Artificial remodeló el edificio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con un pico de rendimiento a pleno, el futbolista sufrió un esguince de rodilla, lo que lo margina de las canchas por varios meses
En las últimas horas Estudiantes recibió la pésima noticia de la baja de Gastón Benedetti, que lo dejará fuera de las canchas por lo que resta de la temporada, en uno de los mejores momentos del futbolista. Esto altera los planes del entrenador Eduardo Domínguez en cuanto al armado de la estructura inicial del equipo. A su vez, ante Flanmengo pudo haber jugado su último partido con el manto albirrojo, ya que es uno de los jugadores a vender en el mercado de pases que se avecina.
En este sentido, según el parte médico que dieron a conocer desde la Institución, el marcador de punta izquierda sufrió “un esguince grado 3 del ligamento colateral interno en su rodilla derecha”, lo que lo dejaría fuera de las canchas por varios meses, esto genera un nuevo dolor de cabeza para el DT teniendo en cuenta el cronograma que se le viene y los objetivos que busca cumplir en este tramo final del campeonato local.
Por su parte, el oriundo de Larroque se encontraba atravesando un nuevo pico en su carrera futbolista, entre el gol a Flamengo y sus rendimientos en partidos anteriores. A pesar no iniciar sus actuaciones desde comienzo, el Vasco era uno de los suplentes más titulares del Barba a la hora de mover el banco.
Por eso, no tenerlo para lo que queda de torneo es un percance teniendo en cuenta que no sobran variantes en el lateral izquierdo, ya que otro de los juveniles como Joaquín Pereyra se encuentra recuperándose de su lesión.
No obstante, por estas se medita por City Bell que sucederá con el futbolista el año que viene. Si bien tiene contrato hasta diciembre de 2026, es uno de los jugadores a sacar provecho en el mercado de pases. En las últimas ventanas su nombre circuló por varios países pero no se concretó, aunque esta vez todo indica que su salida está al caer.
De esta forma, hace dos semanas ante el Mengao por Copa Libertadores, Gastón Benedetti, que convirtió su primer gol en esa competencia, pudo haber jugado su último partido con la camiseta de Estudiantes.
LE PUEDE INTERESAR
El Granate y el Cuervo en un duelo clave
LE PUEDE INTERESAR
Úbeda volverá a apostar por el doble nueve
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí