Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |Con flamengo pudo haber jugado su último partido

Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti

Con un pico de rendimiento a pleno, el futbolista sufrió un esguince de rodilla, lo que lo margina de las canchas por varios meses

Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti

benedetti sufrió un esguince de rodilla derecha / prensa estudiantes

4 de Octubre de 2025 | 03:05
Edición impresa

En las últimas horas Estudiantes recibió la pésima noticia de la baja de Gastón Benedetti, que lo dejará fuera de las canchas por lo que resta de la temporada, en uno de los mejores momentos del futbolista. Esto altera los planes del entrenador Eduardo Domínguez en cuanto al armado de la estructura inicial del equipo. A su vez, ante Flanmengo pudo haber jugado su último partido con el manto albirrojo, ya que es uno de los jugadores a vender en el mercado de pases que se avecina.

En este sentido, según el parte médico que dieron a conocer desde la Institución, el marcador de punta izquierda sufrió “un esguince grado 3 del ligamento colateral interno en su rodilla derecha”, lo que lo dejaría fuera de las canchas por varios meses, esto genera un nuevo dolor de cabeza para el DT teniendo en cuenta el cronograma que se le viene y los objetivos que busca cumplir en este tramo final del campeonato local.

Por su parte, el oriundo de Larroque se encontraba atravesando un nuevo pico en su carrera futbolista, entre el gol a Flamengo y sus rendimientos en partidos anteriores. A pesar no iniciar sus actuaciones desde comienzo, el Vasco era uno de los suplentes más titulares del Barba a la hora de mover el banco.

Por eso, no tenerlo para lo que queda de torneo es un percance teniendo en cuenta que no sobran variantes en el lateral izquierdo, ya que otro de los juveniles como Joaquín Pereyra se encuentra recuperándose de su lesión.

No obstante, por estas se medita por City Bell que sucederá con el futbolista el año que viene. Si bien tiene contrato hasta diciembre de 2026, es uno de los jugadores a sacar provecho en el mercado de pases. En las últimas ventanas su nombre circuló por varios países pero no se concretó, aunque esta vez todo indica que su salida está al caer.

De esta forma, hace dos semanas ante el Mengao por Copa Libertadores, Gastón Benedetti, que convirtió su primer gol en esa competencia, pudo haber jugado su último partido con la camiseta de Estudiantes.

