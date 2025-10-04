Los Pumas lucharon hasta el final, pero ganó Sudáfrica y se consagró bicampeón del Rugby Championship

VIDEO.- Milei tuvo que levantar su recorrida en Santa Fe en medio de empujones, insultos y huevazos
Los Sprinboks se impusieron con lo justo por 29 a 27 y retuvieron el título
Los Pumas perdieron en la sexta fecha del Rugby Championship ante Sudáfrica, que se quedó nuevamente con el título en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.
Los Springboks se recuperaron luego de un flojo primer tiempo y se quedaron con el triunfo por 29-27 y, de esta manera, consiguieron su segundo título consecutivo en el Rugby Championship.
El partido comenzó muy bien para Los Pumas, que durante el primer tiempo consiguieron una ventaja de 13-3, manejando muy bien los hilos del juego.
Pese a un try de Sudáfrica sobre el final, los dirigidos por Felipe Contepomi se fueron al entretiempo con una ventaja de 13-10.
Sin embargo, todo se vino abajo para Los Pumas en el inicio de la segunda mitad, ya que en un lapso de muy pocos minutos los Springboks llegaron al in goal rival en tres ocasiones consecutivas para ponerse 29-13 en ventaja y comenzar a asegurarse el título.
Pese a dos tries de Los Pumas (Bautista Delguy y Rodrigo Isgró) en la parte final del encuentro, no fue suficiente para consumar la remontada y terminaron cayendo por 29-27.
Este resultado le permitió a los Springboks conseguir su segundo título consecutivo en el Rugby Championship, ya que estaban obligados a ganar para quedarse con el trofeo.
En su camino al título, Sudáfrica ganó cuatro partidos (dos contra Argentina, uno ante Nueva Zelanda y otro frente a Australia), mientras que solo cayó en dos presentaciones (Australia y Nueva Zelanda). Esto les permitió terminar con 19 unidades, al igual que Nueva Zelanda pero con una mucho mejor diferencia de puntos que inclinó la balanza a su favor.
Los Pumas, por su parte, terminaron últimos con 10 puntos y a solo uno de Australia, aunque a lo largo de toda la competición dieron una muy buena imagen, cosechando muy buenos triunfos ante Nueva Zelanda y Australia.
1- Sudáfrica: 19 puntos (+57)
2- Nueva Zelanda: 19 puntos (+8)
3- Australia: 11 puntos
4- Argentina 10 puntos
