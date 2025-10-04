Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Facundo cambeses y lautaro rivero

Las sorpresas de Scaloni en la convocatoria

El DT decidió sumar al arquero de Racing y al defensor de River, para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en EE.UU

Las sorpresas de Scaloni en la convocatoria

scaloni convocó a la base del seleccionado para los amistosos

4 de Octubre de 2025 | 02:57
El entrenador Lionel Scaloni convocó al arquero de Racing Facundo Cambeses y al defensor de River Lautaro Rivero para los amistosos que la Selección argentina disputará ante Venezuela y Puerto Rico en la Fecha FIFA.

El equipo nacional se medirá el viernes 10 de octubre ante su par sudamericano en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 de octubre, en el Soldier Field de Chicago, se enfrentará al seleccionado centroamericano como preparación pensando en el Mundial 2026.

Además, el mediocampista Aníbal Moreno, que actualmente se desempeña en el Palmeiras de Brasil, forma parte de las sorpresas entre los convocados, quien también tuvo pasado en Racing.

Por otro lado, fuera de las novedades por los nuevos convocados, se sumaron a la nómina los regresos del mediocampista del Chelsea Enzo Fernández y el defensor del Bournemouth Marco Senesi, mientras que José López, la figura de Palmeiras, se mantuvo en la consideración del entrenador. Sin dudas, la base para el Mundial está.

la lista

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico.

Volantes: Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giuliano Simeone.

Delanteros: Lionel Messi, Franco Mastantuono, Nicolás González, José López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

 

