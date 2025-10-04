Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |"the life of a showgirl"

La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados

La cantante lanzó el duodécimo álbum de su carrera en el que refleja su gran momento personal y su vida como estrella pop

La nueva era de Taylor: entre el amor, los dardos filosos y los amigos cancelados

Taylor se convierte en toda una “showgirl” en esta nueva etapa

4 de Octubre de 2025 | 02:33
Edición impresa

Taylor Swift acaba de abrir una nueva puerta en su carrera, y la sensación es que nos invitó a entrar en su mundo más luminoso hasta ahora. “The Life of a Showgirl”, su duodécimo álbum de estudio, llegó en medio de una expectativa global desbordante, y la respuesta no pudo ser otra: euforia, lágrimas, análisis de cada línea de sus letras y un sentimiento compartido entre las “Swifties” de estar viviendo junto a ella una etapa distinta, más vital, más celebratoria.

Cada álbum presentado por Swift desde sus inicios representa una piel distinta. De la joven que cantaba con su guitarra en Nashville a la mujer que transformó la industria con su Taylor’s Version (las regrabaciones de sus icónicos discos que pudo recuperar meses atrás) construyó una narrativa en la que los fans se sienten parte de una comunidad, casi como si cada lanzamiento fuese un secreto compartido. De hecho, tras anunciar el lanzamiento de “The Life of a Showgirl”, la cantante apostó a dejar pistas, a jugar con los nombres de los 12 temas que componen el material y a generar una expectativa que se vivió como una celebración.

Ahora con el disco batiendo récords de reproducciones en las primeras horas de ayer, muchos se dieron a la tarea de analizar y comentar las letras de esta nueva “era” de Taylor, quizás el capítulo más feliz de esa historia, uno que la encuentra enamorada y comprometida con Travis Kelce, pero también con una lengua filosa y no tan preocupada por el que dirán. De hecho, la artista reconoció que el nuevo álbum “nació durante la época más feliz, loca e intensa” de su vida, situación que vemos reflejada en el tema “Elizabeth Taylor”, en la cual Swift deja filtrar la frase: “A menudo, mi vida no es muy glamurosa”.

Un disco que late distinto

Swift definió este trabajo como un “autorretrato”, y se nota. La base sonora tiene la impronta de Max Martin y Shellback, viejos cómplices de sus hits más explosivos, pero el alma del disco es la emoción de una artista de 35 años que se sabe en uno de los mejores momentos de su vida.

Canciones como Wish List muestran a una Taylor íntima, que canta sobre el deseo de formar una familia y vivir un amor cotidiano. En The Fate of Ophelia, la artista rescata a la heroína trágica de Shakespeare para darle un giro de resiliencia, cantando: “Tarde una noche, me sacaste de mi duelo / Salvaste mi corazón del destino de Ofelia”.

El tema que da nombre al álbum, The Life of a Showgirl, cuenta con la participación de Sabrina Carpenter, su telonera en varios shows del Eras Tour, inclusive la serie que brindó en Argentina, y se convierte en una especie de espejo: la historia de Kitty, una artista ficticia cuya vida en los escenarios se vuelve reflejo de la propia Swift.

LE PUEDE INTERESAR

“Monoambiente”: cómo pasa sus días Morena Rial en la cárcel de Magdalena

LE PUEDE INTERESAR

“Horrible”: tremenda reacción de Susana contra Vero Lozano

Entre el amor y las rimas picantes

Que Taylor atraviesa un gran momento personal lo confirma el hecho de que Travis Kelce, su novio, fue el primero en escuchar el disco. “Sabía que era el tipo de álbum que más le iba a gustar”, dijo la artista en una entrevista con la BBC. “The Life of a Show Girl” tiene una nergía distinta a otros discos como “Folklore” o “Midnights”, más oscuros e introspectivos, y como dijo la misma Taylor, representa a la perfección el momento en el que se encuentra con sus relaciones.

Sin embargo, el material también deja ver el punto más crítico de la cantante y su inteligencia a la hora de hablar de ciertos dramas del pasado. Por ejemplo, en Father Figure, parece revivir la polémica con Scooter Braun, a quien alguna vez consideró una figura protectora y luego terminó siendo el antagonista en la historia de la compra de sus masters. “Mi querido joven, ya no los hacen tan leales como antes”, canta. Y en Cancelled!, la cantante se ríe de la cultura de la cancelación y parece darle un guiño a Blake Lively, con quien se decía que había dejado de ser amiga por la demanda contra Justin Baldoni. “Menos mal que me gusta que mis amigos sean cancelados, me gustan vestidos en Gucci y en escándalos como mi whisky amargo y las flores venenosas y espinosas”, una última referencia a la película “It ends with us”, que desató la polémica entre Lively y Baldoni.

Por último, en el tema Actually Romantic la cantante parece haber dirigido sus dardos hacia Charli XCX, quien meses atrás ganó notoriedad por criticarla públicamente. En el verso más polémico del tema, Taylor canta: “Te escuché llamarme Barbie aburrida cuando la cocaína te dio valentía /Me escribiste una canción diciendo que te da asco verme la cara… Todo el tiempo que gastaste en mí... Es romántico de verdad”.

 

Mensajes ocultos en las letras de Taylor Swift
Multimedia

Taylor se convierte en toda una “showgirl” en esta nueva etapa

