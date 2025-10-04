Un fuerte accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado generó largas demoras en la autopista Buenos Aires–La Plata, a la altura de la bajada Ingeniero Huergo, cuando una camioneta Renault Kangoo con ocho ocupantes volcó tras impactar contra un Chevrolet Onix.

El siniestro se produjo cerca de las 3 de la mañana, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia, dos carriles permanecieron cortados durante varias horas mientras trabajaban efectivos policiales, bomberos y personal del SAME.

Una mujer de nacionalidad boliviana, que viajaba en la Kangoo, fue trasladada al Hospital Argerich con politraumatismos, aunque fuera de peligro. El resto de los ocupantes resultó con lesiones leves o sin heridas visibles.

Al realizar el test de alcoholemia, los agentes constataron que el conductor de la Kangoo tenía 1,54 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple del límite permitido. Por esa razón, fue esposado y trasladado a una dependencia policial.

La Policía de la Ciudad intervino en el lugar junto con personal de autopistas, y la causa quedó a disposición de la fiscalía en turno, que investiga las circunstancias del choque y las eventuales responsabilidades penales.

El tránsito fue normalizado recién horas más tarde, luego del retiro de los vehículos y la limpieza de la calzada.