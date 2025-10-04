Hallaron muerta a una mujer dentro de su casa en La Plata

Gimnasia logró un triunfo que vale oro en Junín: le ganó 1 a 0 a Sarmiento en el duelo clave por la permanencia
Tenía 41 años
Escuchar esta nota
Una mujer de 41 años fue hallada sin vida en su vivienda, situada en calle 420 entre Camino General Belgrano y 23, en Villa Elisa, La Plata.
El hallazgo se produjo cuando su hermano ingresó al domicilio y constató lo sucedido, dando aviso de inmediato a la policía.
En el lugar no se observaron faltantes de valor ni indicios de accesos forzados, lo que descarta —al menos inicialmente— la hipótesis de un robo.
Fuentes del caso indicaron que la mujer atravesaba un cuadro depresivo, y las primeras versiones judiciales sugieren que la muerte podría enmarcarse en un suicidio.
El caso quedó bajo la instrucción de la Fiscalía 6 de La Plata, cuyo titular es Patricio Barraza. La víctima fue identificada con las iniciales F.E.G. y el deceso fue constatado por médicos del SAME.
