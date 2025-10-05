“Andate de acá porque sino te vamos a matar”

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
Un repartidor de 36 años fue víctima de un violento robo mientras realizaba entregas en la zona de 19 y 82, en la zona de Altos de San Lorenzo, durante la madrugada de ayer. Según la denuncia radicada, la víctima se encontraba trabajando a bordo de su moto negra cuando, alrededor de las 00.10, fue interceptada por un grupo de entre cuatro y cinco jóvenes -aparentemente menores de edad- que lo rodearon y le arrebataron sus pertenencias.
De acuerdo con el testimonio del delivery, los agresores se acercaron en grupo apenas detuvo su moto para entregar un pedido. Uno de ellos le quitó el teléfono celular que tenía en la mano, y pese a que el trabajador les pidió que se llevaran todo menos el celular porque lo usaba para trabajar, los delincuentes no se detuvieron. “Llevate todo menos el celular, que lo uso para trabajar”, alcanzó a decirles antes de que le exigieran el dinero.
El hombre sacó su billetera con la intención de entregar únicamente el efectivo, pero uno de los asaltantes se la arrancó bruscamente. “Andate de acá porque te vamos a matar, arrancá si no querés que te rompamos la cabeza”, le gritó otro de los atacantes, según consta en la denuncia.
Aterrorizado, el repartidor encendió la moto y se alejó por calle 19 en dirección a 83, mientras los jóvenes comenzaban a arrojarle piedras y botellas desde la vereda. Afortunadamente, logró escapar sin sufrir heridas. Dentro de la billetera robada llevaba unos 30 mil pesos en efectivo, su documento nacional de identidad, las tarjetas de débito de los bancos Provincia y Galicia, una tarjeta de Mercado Pago y la cédula verde de la moto, además de otros papeles personales.
El hecho ocurrió en una zona donde los vecinos aseguran que este tipo de hechos se repiten con frecuencia, especialmente contra repartidores y conductores de aplicaciones. La investigación quedó ahora en manos de la fiscalía en turno, que busca identificar a los autores del robo mediante las cámaras de seguridad del área.
Mientras tanto, el episodio volvió a encender la alarma por la inseguridad que padecen los trabajadores de reparto en la Región, quienes suelen ser blanco de robos durante la noche, cuando recorren calles poco iluminadas y zonas de riesgo.
