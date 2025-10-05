Caminaba con un amigo y fue blanco de un asalto

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
Un muchacho de 19 años fue asaltado a temprana hora de la mañana de ayer en la esquina de 7 y 79, cuando estaba con un amigo que alcanzó a escapar de los delincuentes, consignaron fuentes policiales.
Los voceros revelaron que al damnificado “le sustrajeron 500 mil pesos que tenía en una riñonera, un celular iPhone modelo 11, con su pantalla dañada, con su cargador”.
El damnificado pudo saber, por el rastreo satelital del teléfono que le robaron, que “estaba en 6 y 78 bis”, aunque no trascendió si la Policía fue al lugar para recuperarlo.
