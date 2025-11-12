Positivo impacto ante la cantidad de shows masivos en la Ciudad

Jury contra Makintach: declaran Dalma y Gianinna Maradona en La Plata
Con No Te Va Gustar en el Estadio UNO, La Plata volvió a ser escenario de una noche que reunió a miles de personas y reafirmó su identidad como capital musical del país. Estos eventos no solo fortalecen la vida cultural de la ciudad, sino que también impulsan su economía local, beneficiando a comercios, hoteles y servicios.
Más que un recital, cada evento masivo se convierte en una celebración compartida. Miles de personas llegan desde distintos puntos de la provincia y del país para vivir la experiencia de ver a sus artistas favoritos en escenarios únicos, pero también para recorrer la ciudad, descubrir su gastronomía, su arquitectura y su oferta comercial.
Esa vitalidad se traduce en algo que va mucho más allá del arte: una ciudad en movimiento, con hoteles repletos, restaurantes con mesas reservadas, taxis circulando hasta altas horas y comercios que se suman a la energía del fin de semana. Los principales referentes del sector gastronómico y hotelero celebran la realización de estos eventos, destacando su impacto positivo y sostenido en la actividad local.
Según estimaciones de los mismos, el consumo generado por cada show representa ingresos cercanos a 400 millones de pesos, distribuidos entre los principales rubros locales —hotelería, gastronomía, transporte y comercios varios—, recursos que permanecen en la ciudad y fortalecen a sus emprendedores.
A diferencia de los recintos más alejados, los shows en el Estadio UNO y en el Hipódromo de La Plata generan una integración directa con la vida urbana, activando las calles, los bares y los espacios culturales de cercanía. En cada presentación, se renueva ese lazo entre el público, los artistas y la ciudad misma.
