Gran Hermano Generación Dorada | Graciela Alfano podría entrar a la casa

La casa más famosa del país podría sumar a una de las icónicas figuras de la televisión argentina.
Así, según reveló el periodista Ángel de Brito, Graciela Alfano habría recibido un llamado formal por parte de la producción.
En ese contexto, el mencionado periodista adelantó la noticia: "Recibió el llamado de parte de las tres pelotas de Telefe". Destacó la capacidad estratégica y la trayectoria mediática de Graciela Alfano, sugiriendo que su ingreso no solo aportaría contenido constante, sino que su perfil tiene la capacidad de atraer a múltiples generaciones de espectadores.
"Yo creo que Alfano entra y llega a la final. Camino directo, para mí no hay chance", sentenció de Brito.
Asimismo, se supo que desde la producción del reality aseguraron que: "Daría muchísimo contenido y sería uns competencia directa de Andrea del Boca".
Paralelamente, vale destacar que, algunos rumores del ambiente aseguran que Alfano no aceptaría la propuesta.
Por el momento, ni la producción de Telefe ni la propia figura han confirmado el acuerdo definitivo, pero el nombre de Graciela Alfano ya resuena con fuerza en los pasillos de la tele como la gran apuesta para subir la temperatura de la casa.
