Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |Sorpresa

Gran Hermano Generación Dorada | Graciela Alfano podría entrar a la casa

Gran Hermano Generación Dorada | Graciela Alfano podría entrar a la casa
27 de Febrero de 2026 | 07:20

Escuchar esta nota

La casa más famosa del país podría sumar a una de las icónicas figuras de la televisión argentina.

Así, según reveló el periodista Ángel de Brito, Graciela Alfano habría recibido un llamado formal por parte de la producción.

En ese contexto, el mencionado periodista adelantó la noticia: "Recibió el llamado de parte de las tres pelotas de Telefe". Destacó la capacidad estratégica y la trayectoria mediática de Graciela Alfano, sugiriendo que su ingreso no solo aportaría contenido constante, sino que su perfil tiene la capacidad de atraer a múltiples generaciones de espectadores.

"Yo creo que Alfano entra y llega a la final. Camino directo, para mí no hay chance", sentenció de Brito.

Asimismo, se supo que desde la producción del reality aseguraron que: "Daría muchísimo contenido y sería uns competencia directa de Andrea del Boca".

Paralelamente, vale destacar que, algunos rumores del ambiente aseguran que Alfano no aceptaría la propuesta.

LE PUEDE INTERESAR

Todo Brahms: El Argentino vuelve a levantar telón

LE PUEDE INTERESAR

Continúa el ciclo dedicado a Pino Solanas: proyectan su filme póstumo

Por el momento, ni la producción de Telefe ni la propia figura han confirmado el acuerdo definitivo, pero el nombre de Graciela Alfano ya resuena con fuerza en los pasillos de la tele como la gran apuesta para subir la temperatura de la casa. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Gran Hermano: Kennys Palacios quiere abandonar la casa

Qué le pasó a Divina Gloria: ¿abandona la casa de Gran Hermano?

Gran Hermano: una expareja de Brian Sarmiento lo denunció públicamente por incumplimientos con su hija

Guía de cines

Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Renunció el intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Arispe

Se aprobó la Ley de Glaciares y el Gobierno avanza con la exploración minera

Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque

Estudiantes ya se prepara para recibir a Vélez: a quiénes puede recuperar el Cacique Medina

¡Lanús campeón y sigue haciendo historia! Ganó la Recopa ante Flamengo

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado
Últimas noticias de Espectáculos

Todo Brahms: El Argentino vuelve a levantar telón

Continúa el ciclo dedicado a Pino Solanas: proyectan su filme póstumo

Jazmín García Sathicq: un año de estrenos, viajes, libros y nuevos desafíos

“Me escondí en el baúl”: Raquel Mancini confirmó su affaire con Nico Repetto
La Ciudad
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este viernes 27 de febrero
Se mantiene la temperatura agradable este viernes en La Plata: el tiempo para el finde
Se activó hoy el paro de la UNLP y se extiende al lunes en reclamo por la reforma laboral y el financiamiento
Discapacidad en emergencia: crisis en las entidades que dan asistencia
Año “suspendido”: alarma en un instituto platense
Policiales
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
Recta final del juicio por la muerte de Kim Gómez
Trágico desenlace por un triple choque en City Bell
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
VIDEO. Otro triste espectáculo en pleno centro de la Ciudad
Deportes
Gallardo dijo adiós con un triunfo de River
Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
El León del Imperio hizo caer al Globo en Córdoba
Racing rescató un punto y Maravilla salió lesionado
Unión alcanzó la segunda victoria al hilo ante Sarmiento
Información General
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla