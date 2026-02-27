La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEOS. Alerta en el centro de La Plata: incendio, dotaciones de bomberos y vecinos afectados
Discapacidad en emergencia: crisis en las entidades que dan asistencia
“Me escondí en el baúl”: Raquel Mancini confirmó su affaire con Nico Repetto
De la IGJ a la AFA: “Todo el mundo sabe que ese domicilio es mentira”
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en Gorina
VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque
Sigue la puja en el Concejo local por el reparto de las comisiones
Actividades: talleres en La Loma, literatura, clases de taekwondo
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Ni el endeudamiento para comer frena la caída en los almacenes y comercios de barrio de La Plata
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
Se acabó el “veranito” del dólar y el minorista ya se acomodó en los $1.425
Por abrumadora mayoría, es ley el acuerdo entre el Mercosur y la UE
En crisis, la industria autopartista hilvana cierres y una caída del 17,7%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Falsos operarios apelaron a viejas artimañas para asaltar a una mujer de 71 años en el Centro y a un hombre de 81 en La Loma. En el primer caso hubo violencia física. Se llevaron dinero y otros elementos de valor. También la tranquilidad
Los jubilados vuelven a estar en la mira de delincuentes que combinan engaño, manipulación y, en algunos casos, violencia física para concretar robos en sus propias viviendas. Bajo la modalidad del “cuento del tío”, los asaltantes se presentan como empleados de empresas de servicios, ganan la confianza de las víctimas y, una vez en el corazón de sus domicilios, las reducen para llevarse dinero, joyas y otros objetos de valor. También las golpean.
En las últimas horas se conocieron dos hechos ocurridos en La Plata que reflejan con crudeza esta problemática.
El primero tuvo lugar cerca del mediodía en un departamento de 10 entre 48 y 49. La víctima, una mujer de 71 años, viuda, respondió al llamado del portero eléctrico. Del otro lado, un hombre aseguró ser empleado de la empresa Camuzzi. Sin sospechar la maniobra, la mujer permitió su ingreso.
Sin embargo, en pocos instantes, la situación cambió drásticamente. Según relató, fue atada, le cubrieron el rostro y la golpearon mientras le exigían dinero.
La víctima escuchó además la voz de un segundo hombre en el lugar. Tras revolver la vivienda, los delincuentes escaparon con un teléfono celular, 20 mil pesos en efectivo y un manojo de llaves.
Casi instantáneamente la mujer pidió auxilio desde el balcón y fue asistida por personal policial, que acudió tras un llamado que ingresó a la central de emergencias 911. Aunque se negó a recibir atención médica, solicitó el cambio de cerraduras por temor a un nuevo ingreso.
LE PUEDE INTERESAR
Recta final del juicio por la muerte de Kim Gómez
LE PUEDE INTERESAR
Trágico desenlace por un triple choque en City Bell
El segundo caso ocurrió ese mismo día por la mañana en una vivienda de 36 entre 28 y 29, en La Loma. La víctima, un hombre de 81 años, fue abordado por un sujeto que, vestido con ropa de trabajo y guantes, se presentó como operario de la empresa Edelap y alegó que debía revisar el medidor de luz por una supuesta falla.
El jubilado fue convencido de salir a la vereda y luego de volver a ingresar a su casa para desconectar la heladera. En ese momento fue empujado hacia el interior del domicilio. Allí ingresaron otros dos hombres, también con ropa de trabajo y guantes, quienes le exigieron dinero, joyas y dólares. Bajo presión, el hombre indicó dónde guardaba sus ahorros: 500 mil pesos en efectivo y dos alianzas de oro con inscripción de fecha 12 de noviembre de 1969, además de otros objetos personales.
Los delincuentes también sustrajeron la memoria de una cámara de seguridad instalada en la vivienda y manipularon el teléfono celular y las tarjetas de débito y crédito de la víctima. Finalmente escaparon a pie. Según un vecino, los tres hombres fueron vistos alejándose por la zona.
Ambos episodios exponen una modalidad que se repite: los delincuentes estudian a sus víctimas, utilizan uniformes o vestimenta similar a la de empresas de servicios, apelan a la buena fe y al respeto que muchas personas mayores sienten ante supuestas figuras de autoridad o trabajadores formales.
El resultado es devastador: no solo por la pérdida económica, sino por el impacto emocional que implica que el propio hogar -espacio de resguardo y seguridad- sea violentado. Las autoridades reiteran la importancia de no permitir el ingreso de desconocidos y verificar siempre la identidad de supuestos operarios a través de los canales oficiales de las empresas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí