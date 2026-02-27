Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Agenda

Agenda

don osvaldo se presenta mañana en el hipódromo

27 de Febrero de 2026 | 02:01
Edición impresa

■ HOY

MÚSICA

Malibú.- A las 20.30 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.

LE PUEDE INTERESAR

Un paseo por Buenos Aires

LE PUEDE INTERESAR

Guía de cines

Pájaro de fuego.- A las 21 en Desafinado Club, Diagonal 93 N° 52, City Bell, con Sehinkman / Lans / Lozano / Babjaczuk.

Plaza de baile y bachata extrabrut.- De 17.30 a 21 en el anfiteatro de La Repu, Cno. Centenario y 501. Gratis.

Carmen Sánchez Viamonte + Linxes.- A las 19 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.

Se va el camello + Juan Solo.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

Teatro

Qué olor con Charo López y Noelia Custodio.- A las 21 en Metro, 4 entre 51 y 53.

Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, show a la gorra con Julián Dorati, Rubén Vaena y Checho Falco

Ciclo x15.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Ciclo de teatro, mimo, música.

ACTIVIDADES

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71.

Playón abierto.- Desde las 18 en 17 y 71. Gratis

Un paseo por la Luna.- A las 19 en el Planetario UNLP, Paseo del Bosque.

Noches de observación con el telescopio Gran Ecuatorial.- A las 20 en el Planetario UNLP, Paseo del Bosque.

CINE

El viaje.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, en el marco del ciclo Cine Móvil.

Zootopia.- A las 19 en el Parque Julio López, 66 entre 151 y 153, Los Hornos, en el marco del Ciclo Móvil.

 

■ MAÑANA

Música

Viejo Bulevar.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.

Forró Sambado.- En La Hormiguera, 8 entre 61 y 62. De 19:30 a 20:30, clase de samba & forró; a las 21 hs: Roda de samba & forró.

Tablao Flamenco.- A las 21 en La Caipo, 9 entre 58 y 59.

Don Osvaldo.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.

Folkloreando en Berisso.- A las 19 en la Plaza Enrique Mosconi, 60 y 127, Berisso, con Patricia Sarmiento y Juan Carlos lasna, Grupo Municipal de Danza, Los González, Gisela Stagnaro, Leti Magnani, Esos buenos muchachos, Fiore Ayllón grupo y Ceferino Céspedes.

La Matilda cumbia club.- A las 19 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Pure disco.- A las 21 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermutería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Vale Acevedo.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Rodolfo Mederos Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.

Yasar + Merceds.- A las 21 en Guajira Bar, 49 entre 4 y 5.

Rock nacional + Chico bruja.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.

Milonga de la Plaza.- Desde las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. A la gorra.

CINE

El globo rojo.- A las 20 en Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, Diagonal 145 y 414 bis, Arturo Segui, se proyectará este filme de Albert Lamorisse de 1956, musicalizada en vivo por los espectadores. Se invita a asistir con instrumentos.

Tres en la deriva del acto creativo.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

TEATRO

Hilda, recuerdos de mi escuela: Tomo II.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.

Moreira, la imposibilidad.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de y por Gustavo Delfino.

Ciclo x15.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Ciclo de teatro, mimo, música.

INFANTILES

Mundo K-Pop: Cazadoras de demonios.- A las 19 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

EVENTOS

Desfile Carnaval.- A las 14 en el Parque Julio López, 66 entre 151 y 153, Los Hornos.

Fiesta retro: Los 90s x siempre.- De 19 a 1 en Estudio Funk, 47 Nº 1082. Dj y música en vivo, juegos de mesa, video juegos, streaming en vivo, exhibiciones de colecciones, emprendedores, gastronomía. Gratis.

Salida de observación y fotografía de mariposas.- A las 10 desde cruce de Av. Montevideo y el Arroyo El Pescado, Berisso. Jornada en contacto con la naturaleza para descubrir la diversidad de mariposas del Arroyo El Pescado. Gratis.

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71.

Carnaval.- Desde las 17 en Plaza Alsina, 1 y 38.

Homenaje a Almafuerte.- A las 10 en el Cementerio de La Plata, 131 entre 72 y 76, a 109° años del fallecimiento de Pedro Bonifacio Palacios.

 

■ DOMINGO

MÚSICA

Irish session La Plata.- A las 20 en Cinco Sabios, 13 entre 63 y 64. Sesiones de música tradicional irlandesa.

Versión animal: homenaje a Soda Stereo.- A las 19 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Orquesta Estable del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Ginastera, 51 entre 9 y 10, abre la temporada del primer coliseo bonaerense con un concierto sinfónico dedicado a obras de Brahms. Dirige Carlos Vieu. Entrada gratis con reserva online.

CINE

El nacimiento de una nación.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se proyectará este filme de David W. Griffith de 1915, en el marco del ciclo Cine Caminante.

La mujer de la arena.- A las 16 en Taller de Buena Madera, 38 entre 116 y 117, se proyectará esta película de 1964 de Hiroshi Teshigahara. Como entrada solicitan llevar un sueño por escrito.

TEATRO

2013: Odisea intemporal platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci. Una fábula negra sobre la inundación, el fin del mundo paranormal y el compañerismo en lo que parece ser la ciénaga definitiva.

ACTIVIDADES

Carnaval en La Churra.- Desde las 15 en 119 bis y 523 .

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

don osvaldo se presenta mañana en el hipódromo

Qué olor con Charo López y Noelia Custodio

“el globo rojo”

“2013: odisea intemporal platense”

Guía de cines

Agenda

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Renunció el intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Arispe

Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"

Ley de Glaciares: avance oficial con la exploración minera

VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque

Maracanazo de Lanús ante Flamengo en la Recopa: ganaba 1-0, se lo dieron vuelta y remontó ¡3-2!

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado

Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
Últimas noticias de Espectáculos

Todo Brahms: El Argentino vuelve a levantar telón

Continúa el ciclo dedicado a Pino Solanas: proyectan su filme póstumo

Jazmín García Sathicq: un año de estrenos, viajes, libros y nuevos desafíos

“Me escondí en el baúl”: Raquel Mancini confirmó su affaire con Nico Repetto
Información General
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan
Deportes
Gallardo dijo adiós con un triunfo de River
Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
El León del Imperio hizo caer al Globo en Córdoba
Racing rescató un punto y Maravilla salió lesionado
Unión alcanzó la segunda victoria al hilo ante Sarmiento
La Ciudad
Se extiende al lunes el paro de hoy en la UNLP
Discapacidad en emergencia: crisis en las entidades que dan asistencia
Año “suspendido”: alarma en un instituto platense
La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
En San Carlos, otro micro basural: 32 y 148
Policiales
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
Recta final del juicio por la muerte de Kim Gómez
Trágico desenlace por un triple choque en City Bell
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
VIDEO. Otro triste espectáculo en pleno centro de la Ciudad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla