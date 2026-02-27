La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEOS. Alerta en el centro de La Plata: incendio, dotaciones de bomberos y vecinos afectados
Discapacidad en emergencia: crisis en las entidades que dan asistencia
“Me escondí en el baúl”: Raquel Mancini confirmó su affaire con Nico Repetto
De la IGJ a la AFA: “Todo el mundo sabe que ese domicilio es mentira”
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en Gorina
Sigue la puja en el Concejo local por el reparto de las comisiones
Actividades: talleres en La Loma, literatura, clases de taekwondo
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Ni el endeudamiento para comer frena la caída en los almacenes y comercios de barrio de La Plata
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
Se acabó el “veranito” del dólar y el minorista ya se acomodó en los $1.425
Por abrumadora mayoría, es ley el acuerdo entre el Mercosur y la UE
En crisis, la industria autopartista hilvana cierres y una caída del 17,7%
VIDEO. La policía agredió a un camarógrafo tras la detención de activistas de Greenpeace
■ HOY
MÚSICA
Malibú.- A las 20.30 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.
Pájaro de fuego.- A las 21 en Desafinado Club, Diagonal 93 N° 52, City Bell, con Sehinkman / Lans / Lozano / Babjaczuk.
Plaza de baile y bachata extrabrut.- De 17.30 a 21 en el anfiteatro de La Repu, Cno. Centenario y 501. Gratis.
Carmen Sánchez Viamonte + Linxes.- A las 19 en Ciudad de Gatos, 17 y 71.
Se va el camello + Juan Solo.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5.
Teatro
Qué olor con Charo López y Noelia Custodio.- A las 21 en Metro, 4 entre 51 y 53.
Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, show a la gorra con Julián Dorati, Rubén Vaena y Checho Falco
Ciclo x15.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Ciclo de teatro, mimo, música.
ACTIVIDADES
Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71.
Playón abierto.- Desde las 18 en 17 y 71. Gratis
Un paseo por la Luna.- A las 19 en el Planetario UNLP, Paseo del Bosque.
Noches de observación con el telescopio Gran Ecuatorial.- A las 20 en el Planetario UNLP, Paseo del Bosque.
CINE
El viaje.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, en el marco del ciclo Cine Móvil.
Zootopia.- A las 19 en el Parque Julio López, 66 entre 151 y 153, Los Hornos, en el marco del Ciclo Móvil.
■ MAÑANA
Música
Viejo Bulevar.- A las 21 en Los Lobos, 13 entre 527 y 528.
Forró Sambado.- En La Hormiguera, 8 entre 61 y 62. De 19:30 a 20:30, clase de samba & forró; a las 21 hs: Roda de samba & forró.
Tablao Flamenco.- A las 21 en La Caipo, 9 entre 58 y 59.
Don Osvaldo.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.
Folkloreando en Berisso.- A las 19 en la Plaza Enrique Mosconi, 60 y 127, Berisso, con Patricia Sarmiento y Juan Carlos lasna, Grupo Municipal de Danza, Los González, Gisela Stagnaro, Leti Magnani, Esos buenos muchachos, Fiore Ayllón grupo y Ceferino Céspedes.
La Matilda cumbia club.- A las 19 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.
Pure disco.- A las 21 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.
Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermutería, 16 y 65. Melódicos y bailables.
Vale Acevedo.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Rodolfo Mederos Cuarteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.
Yasar + Merceds.- A las 21 en Guajira Bar, 49 entre 4 y 5.
Rock nacional + Chico bruja.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61.
Milonga de la Plaza.- Desde las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. A la gorra.
CINE
El globo rojo.- A las 20 en Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, Diagonal 145 y 414 bis, Arturo Segui, se proyectará este filme de Albert Lamorisse de 1956, musicalizada en vivo por los espectadores. Se invita a asistir con instrumentos.
Tres en la deriva del acto creativo.- A las 20.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.
TEATRO
Hilda, recuerdos de mi escuela: Tomo II.- A las 21 en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8.
Moreira, la imposibilidad.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de y por Gustavo Delfino.
Ciclo x15.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15. Ciclo de teatro, mimo, música.
INFANTILES
Mundo K-Pop: Cazadoras de demonios.- A las 19 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
EVENTOS
Desfile Carnaval.- A las 14 en el Parque Julio López, 66 entre 151 y 153, Los Hornos.
Fiesta retro: Los 90s x siempre.- De 19 a 1 en Estudio Funk, 47 Nº 1082. Dj y música en vivo, juegos de mesa, video juegos, streaming en vivo, exhibiciones de colecciones, emprendedores, gastronomía. Gratis.
Salida de observación y fotografía de mariposas.- A las 10 desde cruce de Av. Montevideo y el Arroyo El Pescado, Berisso. Jornada en contacto con la naturaleza para descubrir la diversidad de mariposas del Arroyo El Pescado. Gratis.
Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71.
Carnaval.- Desde las 17 en Plaza Alsina, 1 y 38.
Homenaje a Almafuerte.- A las 10 en el Cementerio de La Plata, 131 entre 72 y 76, a 109° años del fallecimiento de Pedro Bonifacio Palacios.
■ DOMINGO
MÚSICA
Irish session La Plata.- A las 20 en Cinco Sabios, 13 entre 63 y 64. Sesiones de música tradicional irlandesa.
Versión animal: homenaje a Soda Stereo.- A las 19 en el playón de 17 y 71. A la gorra.
Orquesta Estable del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Ginastera, 51 entre 9 y 10, abre la temporada del primer coliseo bonaerense con un concierto sinfónico dedicado a obras de Brahms. Dirige Carlos Vieu. Entrada gratis con reserva online.
CINE
El nacimiento de una nación.- A las 18 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se proyectará este filme de David W. Griffith de 1915, en el marco del ciclo Cine Caminante.
La mujer de la arena.- A las 16 en Taller de Buena Madera, 38 entre 116 y 117, se proyectará esta película de 1964 de Hiroshi Teshigahara. Como entrada solicitan llevar un sueño por escrito.
TEATRO
2013: Odisea intemporal platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci. Una fábula negra sobre la inundación, el fin del mundo paranormal y el compañerismo en lo que parece ser la ciénaga definitiva.
ACTIVIDADES
Carnaval en La Churra.- Desde las 15 en 119 bis y 523 .
Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71.
