Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"
El volante Ignacio Fernández se mostró con emociones mezcladas tras la derrota contra Rosario Central en el Bosque por la séptima fecha del Torneo Apertura. Nacho aseguró que pasó de la alegría del gol, el primero en su regreso al Lobo, a la desazón por el resultado final en favor de la visita. Sin embargo, destacó el funcionamiento del equipo y mira para adelante con optimismo.
"Siempre es lindo poder convertir", soltó Nacho Fernández aunque dijo estar "amargado porque (el gol) no sirvió para acompañar al equipo con el resultado". "La felicidad queda opacada", lamentó.
El mediocampista expresó que "nos vamos caliente porque hicimos un gran primer tiempo". "Tuvimos varias situaciones, manejamos muy bien el partido. En una jugada de peligro nuestra para convertir el 2 a 0, nos hacen una contra y nos empatan. Ahí se hizo un partido un poco más trabado", analizó.
Nacho sostuvo que "no nos generaban peligro y en un error que cometemos encuentran el 2 a 1"." Después lo fuimos a buscar con más empuje que fútbol y tuvimos situación para empatar el partido. Así se escapa un partido que lo teníamos controlado", afirmó.
Respecto de su posición en el campo de juego, varios metros más adelantado que de costumbre, comentó que "me adapto a cualquier posición". "Lo que decida Lucho trato de respetarlo, mi característica siempre fue arrancar más atrás pero entiendo que hay jugadores que lo está haciendo muy bien. Trato de adaptarme a lo que quiere el equipo y a lo que quiere lucho", dijo.
En relación al resultado adverso, reflexionó: "Lo dijimos en el vestuario ante Gimnasia de Mendoza, si jugamos así vamos a perder más de lo que vamos a ganar. Hoy con Central, más allá de la amargura, si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder".
"Este es el camino que queremos mostrar y por eso hoy la gente nos despidió con aplausos porque se sintió identificada con lo que mostró el equipo", concluyó.
