Se mantiene la temperatura agradable este viernes en La Plata: el tiempo para el finde

Se mantiene este viernes la temperatura agradable que se instaló durante la semana en La Plata. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera para hoy cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 27.

Para mañana, sábado, se aguarda cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, con vientos leves y temperaturas con marcas de entre 17 y 29 grados.

En tanto que el domingo se presentará con cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 30, anticipó el SMN.