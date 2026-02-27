Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Se mantiene la temperatura agradable este viernes en La Plata: el tiempo para el finde

27 de Febrero de 2026 | 07:00

Se mantiene este viernes la temperatura agradable que se instaló durante la semana en La Plata. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera para hoy cielo algo nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 27.

Para mañana, sábado, se aguarda cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, con vientos leves y temperaturas con marcas de entre 17 y 29 grados.

En tanto que el domingo se presentará con cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 19 grados y máxima de 30, anticipó el SMN.

