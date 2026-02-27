Raquel Mancini confirmó su affaire con Nico Repetto y contó que “me escondí en el baúl”:

El rumor de romance de Raquel Mancini y Nicolás Repetto nació en los 90 y, desde entonces, se ha mantenido como una leyenda urbana para los que fueron contemporáneos de esa versión. Para poner en contexto: él era uno de los conductores más cotizados y estaba en pareja con Reina Reech. Ella era una de las modelos más codiciadas. Nunca se confirmó… hasta ayer.

Tras el relato del rumor de Juan Etchegoyen, Raquel Mancini se animó a blanquearlo. “Es verdad todo lo que contaste. Pegamos onda en noviembre de 1992”, dijo ella, aunque quiso aclarar que cuando sucedió su relación con el animador “él estaba separado de Reina Reech”. Pero, al parecer, muy recientemente.

Por eso, en ese entonces, ninguno quería blanquear. “Empezamos medio a salir, obviamente escondidos porque no queríamos que fuera público, porque era muy fuerte en ese momento”, explicó.

Y en tren de mantener el vínculo en secreto, ella llegó a humillarse durante un encuentro en Punta del Este. “Yo entré en un baúl de un auto a la casa de él en Uruguay porque estaba lleno de paparazzis”, reveló.

La modelo aseguró que permaneció varios días en esa propiedad sin que nadie supiera de su presencia: “Estuve tres días con él en esa casa y luego me fui. Me pasaron a buscar y volví a meterme en el baúl de un auto”.

Incluso, detalló cómo era la logística para ingresar al lugar sin ser vista. “Cinco cuadras antes de entrar a la casa me metía en el baúl... imaginate el calor en verano ahí adentro”, recordó.

Sin embargo, Mancini dejó en claro que la relación no prosperó sentimentalmente. “No llegué a enamorarme ni nada, buena onda pero no llegué a sentir algo. Nunca lo quise y él a mí tampoco”, sostuvo.

Por último, contó que volvió a cruzarse con el conductor muchos años después. “Me lo encontré hace diez años ponele y nos saludamos de hola y chau, todo bien. Me lo encontré con Florencia y nos dijimos hola qué tal”, concluyó.