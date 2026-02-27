¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación

La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEOS. Alerta en el centro de La Plata: incendio, dotaciones de bomberos y vecinos afectados
Discapacidad en emergencia: crisis en las entidades que dan asistencia
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más
“Me escondí en el baúl”: Raquel Mancini confirmó su affaire con Nico Repetto
De la IGJ a la AFA: “Todo el mundo sabe que ese domicilio es mentira”
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en Gorina
VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque
Sigue la puja en el Concejo local por el reparto de las comisiones
Actividades: talleres en La Loma, literatura, clases de taekwondo
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Ni el endeudamiento para comer frena la caída en los almacenes y comercios de barrio de La Plata
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
Se acabó el “veranito” del dólar y el minorista ya se acomodó en los $1.425
Por abrumadora mayoría, es ley el acuerdo entre el Mercosur y la UE
En crisis, la industria autopartista hilvana cierres y una caída del 17,7%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La segunda dosis de la Triple Viral ya no se aplicará al ingreso escolar: deberá colocarse entre los 15 y 18 meses de vida. Buscan reducir la vulnerabilidad infantil
Ante el riesgo sanitario y la persistencia de brotes de enfermedades en la región, el Ministerio de Salud de la Nación modificó el Calendario Nacional de Vacunación y adelantó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 339/2026, publicada en el Boletín Oficial, y ya se encuentra en vigencia en todo el país, incluida la Provincia de Buenos Aires.
En distritos densamente poblados como el territorio bonaerense y ciudades como La Plata, donde la red pública concentra una fuerte demanda pediátrica, la medida implica una reorganización inmediata en la aplicación de esquemas.
Hasta ahora, el esquema contemplaba la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis al ingreso escolar (alrededor de los 5 años).
Con la nueva normativa se mantiene la primera dosis a los 12 meses, y se adelanta la segunda dosis, que deberá aplicarse entre los 15 y 18 meses de vida.
De esta manera, los niños completarán la inmunización básica antes de cumplir los dos años.
La resolución también establece que, en los casos de esquemas incompletos, deberán completarse conforme a la nueva disposición.
LE PUEDE INTERESAR
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
La medida rige para todas las personas que habitan el territorio nacional, por lo que impacta directamente en hospitales públicos provinciales, centros de atención primaria y vacunatorios municipales, incluidos los de La Plata.
La vacuna Triple Viral —que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis— forma parte del calendario obligatorio según la Ley 27.491, sancionada en 2018, que faculta al Ministerio de Salud a realizar actualizaciones cuando lo considere necesario.
La disposición entró en vigencia desde su publicación oficial.
En los fundamentos de la resolución, el Ministerio señala que la reducción temprana de los períodos de susceptibilidad es una de las medidas más efectivas para prevenir brotes y limitar la transmisión ante eventos de importación viral.
El texto oficial subraya lo siguiente:
- El sarampión, la rubéola y la parotiditis son enfermedades de elevada relevancia sanitaria.
- Presentan alta transmisibilidad.
- Pueden generar complicaciones graves, especialmente en población infantil no adecuadamente inmunizada.
La vacuna requiere dos dosis para alcanzar niveles óptimos de inmunidad individual y colectiva. El esquema anterior dejaba uno de los intervalos más prolongados de la región entre la primera y la segunda aplicación.
Adelantarla permitirá disminuir el tiempo durante el cual los niños permanecen susceptibles y fortalecer la protección en una etapa considerada de alta vulnerabilidad.
La decisión cuenta con evaluación técnica de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y el consenso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).
La normativa prevé un esquema transitorio para evitar superposición de cohortes.
Los niños nacidos en 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 inclusive completarán la segunda dosis a los cinco años de edad, tal como estaba previsto en el calendario anterior.
Según el texto oficial, esta superposición transitoria constituye una situación programática esperable y debe gestionarse para garantizar equidad en el acceso y continuidad de los esquemas.
El Ministerio recordó que debe considerarse caso sospechoso de sarampión a toda persona que presente: fiebre mayor a 38 grados; erupción cutánea (exantema).
Ante estos síntomas se recomienda aislamiento domiciliario durante siete días, consulta médica inmediata y evitar traslados innecesarios.
Las autoridades insisten en la importancia de verificar los esquemas, completar dosis pendientes y sostener la cobertura en todas las edades.
Si bien se trata de una resolución nacional, su aplicación tiene impacto inmediato en la red sanitaria bonaerense. En La Plata, donde funcionan hospitales provinciales de referencia y numerosos centros de atención primaria, la reorganización de turnos para aplicar la segunda dosis en la primera infancia será clave para cumplir con el nuevo esquema.
El objetivo oficial es claro: reducir el período de vulnerabilidad y fortalecer la protección colectiva frente a enfermedades que, por su alta transmisibilidad, siguen representando un riesgo sanitario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí