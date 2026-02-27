¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación

Avanzan con un cambio en la vacunación para reducir la vulnerabilidad infantil / IA

Ante el riesgo sanitario y la persistencia de brotes de enfermedades en la región, el Ministerio de Salud de la Nación modificó el Calendario Nacional de Vacunación y adelantó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 339/2026, publicada en el Boletín Oficial, y ya se encuentra en vigencia en todo el país, incluida la Provincia de Buenos Aires.

En distritos densamente poblados como el territorio bonaerense y ciudades como La Plata, donde la red pública concentra una fuerte demanda pediátrica, la medida implica una reorganización inmediata en la aplicación de esquemas.

Qué cambia en concreto

Hasta ahora, el esquema contemplaba la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis al ingreso escolar (alrededor de los 5 años).

Con la nueva normativa se mantiene la primera dosis a los 12 meses, y se adelanta la segunda dosis, que deberá aplicarse entre los 15 y 18 meses de vida.

De esta manera, los niños completarán la inmunización básica antes de cumplir los dos años.

La resolución también establece que, en los casos de esquemas incompletos, deberán completarse conforme a la nueva disposición.

A quiénes alcanza

La medida rige para todas las personas que habitan el territorio nacional, por lo que impacta directamente en hospitales públicos provinciales, centros de atención primaria y vacunatorios municipales, incluidos los de La Plata.

La vacuna Triple Viral —que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis— forma parte del calendario obligatorio según la Ley 27.491, sancionada en 2018, que faculta al Ministerio de Salud a realizar actualizaciones cuando lo considere necesario.

La disposición entró en vigencia desde su publicación oficial.

Por qué se adelanta la segunda dosis

En los fundamentos de la resolución, el Ministerio señala que la reducción temprana de los períodos de susceptibilidad es una de las medidas más efectivas para prevenir brotes y limitar la transmisión ante eventos de importación viral.

El texto oficial subraya lo siguiente:

- El sarampión, la rubéola y la parotiditis son enfermedades de elevada relevancia sanitaria.

- Presentan alta transmisibilidad.

- Pueden generar complicaciones graves, especialmente en población infantil no adecuadamente inmunizada.

La vacuna requiere dos dosis para alcanzar niveles óptimos de inmunidad individual y colectiva. El esquema anterior dejaba uno de los intervalos más prolongados de la región entre la primera y la segunda aplicación.

Adelantarla permitirá disminuir el tiempo durante el cual los niños permanecen susceptibles y fortalecer la protección en una etapa considerada de alta vulnerabilidad.

La decisión cuenta con evaluación técnica de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y el consenso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).

Qué pasa con los nacidos entre 2021 y 2024

La normativa prevé un esquema transitorio para evitar superposición de cohortes.

Los niños nacidos en 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 inclusive completarán la segunda dosis a los cinco años de edad, tal como estaba previsto en el calendario anterior.

Según el texto oficial, esta superposición transitoria constituye una situación programática esperable y debe gestionarse para garantizar equidad en el acceso y continuidad de los esquemas.

Síntomas y qué hacer ante sospechas

El Ministerio recordó que debe considerarse caso sospechoso de sarampión a toda persona que presente: fiebre mayor a 38 grados; erupción cutánea (exantema).

Ante estos síntomas se recomienda aislamiento domiciliario durante siete días, consulta médica inmediata y evitar traslados innecesarios.

Las autoridades insisten en la importancia de verificar los esquemas, completar dosis pendientes y sostener la cobertura en todas las edades.

Si bien se trata de una resolución nacional, su aplicación tiene impacto inmediato en la red sanitaria bonaerense. En La Plata, donde funcionan hospitales provinciales de referencia y numerosos centros de atención primaria, la reorganización de turnos para aplicar la segunda dosis en la primera infancia será clave para cumplir con el nuevo esquema.

El objetivo oficial es claro: reducir el período de vulnerabilidad y fortalecer la protección colectiva frente a enfermedades que, por su alta transmisibilidad, siguen representando un riesgo sanitario.