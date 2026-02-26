Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque

El gobernador, Axel Kicillof, y el intendente, Julio Alak, celebraron ayer con un acto el inicio de la obra de restauración de Teatro Martín Fierro, en el lago del Bosque. El histórico predio, que se encuentra cerrado al público desde 2012, será sometido a una restauración integral desde sus cimientos, y la creación de un museo y una confitería que acompañen los programas culturales que se proyectarán en ese espacio.

La obra está a cargo del titular del Teatro, Tristán Bauer, y será ejecutada por el ministerio de Infraestructura conjuntamente con el Instituto Cultural bonaerense. Según confirmaron ayer, la puesta en valor del edificio demandará 8.400 millones de pesos y su plazo de ejecución es de, aproximadamente, un año y medio.

La obra iniciada esta semana forma parte de un proyecto integral para la recuperación del Bosque e incluirá, según explicaron ayer, proyecciones de cine, funciones de orquestas de cámara, obras de teatro, música y arte popular y la puesta en funcionamiento de herramientas tecnológicas al servicio del arte y la cultura, en el precio que alberga 1.962 localidades.

El lugar había sido objeto de un duro litigio entre el gobierno de Kicillof, en su anterior gestión, y el del exintendente, Julio Garro, que reclamaba la propiedad de lugar que en 1949 inaguraron el entonces presidente, Juan Domingo Perón, y Eva Duarte. La judicialización del reclamo llevó a la paralización de las obras en el lugar y el cierre al público del teatro al aire libre, conflicto que se destrabó luego de la firma de un convenio entre el Gobernador y el intendente Alak.

En su discurso, el gobernador recordó el conflicto y, sin nombrar al exintendente Julio Garro, habló de quienes impidieron el inicio de esta restauración por “buscar provecho”. Además, el mandatario provincial aprovechó para volver a criticar al presidente, Javier Milei y “su motosierra”: “Para él esto sería un despilfarro y yo afirmo que está equivocado, que es un error, una bestialidad, que obras como esta hacen a nuestra historia, a nuestro presente, a nuestra identidad, a nuestra importancia como provincia”.

Y, al referirse a la obra pública en general, mencionó la ampliación de la planta potabilizadora Donato Girardi, en Ensenada. “Lo que se pierde es incalculable cuando aplican la motosierra, ni hablar del estado de la infraestructura nacional, ni hablar de las mil obras que se abandonaron, entre ellas 16 mil viviendas sociales”.

El intendente, Julio Alak, agradeció la decisión del Gobernador, de Bauer, a quien calificó como “un grande de la cultura argentina”, a la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, y a los ministros Carlos Blanco, Cristina Álvarez Rodríguez, Estela Díaz, y al ministro ejecutor de esta obra, Gabriel Katopodis”.

Bajo los arcos de la entrada a “la joya del Bosque”, Alak calificó el inicio de la obra como “el renacimiento de uno de los templos culturales más grandes de la Argentina y, quizá, de Latinoamérica, porque fue uno de los primeros teatros al aire libre, porque fue producto de la visión de un país que quería soberanía política, independencia económica y justicia social, pero que tenía un altísimo compromiso con la cultura nacional”.

Al mismo tiempo, el jefe comunal mencionó la “la situación de enorme restricción de fondos por necedad del gobierno nacional”, pese a lo que el Gobernador “sigue adelante llenando la provincia de obras públicas”. Y en esa línea agradeció a Kicillof la ejecución de obras hidráulicas y viales que se están llevando adelante en la Ciudad.

RESTAURACIÓN INTEGRAL

Según detallaron desde el ministerio de Infraestructura bonaerense, los trabajos a ejecutarse abarcarán el total de la isla, con intervenciones en 4.475 m² de superficie (construida y a construir) y la puesta en valor de los alrededores. Asimismo, los trabajos incluyen la recuperación del sector de platea, que implicará la renovación de solados, la restauración de las butacas y la puesta en valor de las pérgolas laterales, sumando una superficie de 2.500 m². Además, se intervendrá el interior de los edificios en todos sus niveles, que comprende el escenario, los camarines, el área de apoyo escénico, las oficinas de administración, sanitarios, áreas de control de sonido e iluminación, depósitos de vestuario y escenografía, subsuelo técnico. A su vez, se incorporará un museo de sitio que servirá como un centro de interpretación del complejo.

La arquitecta del Instituto Cultural a cargo de la obra, María Mesindona, explicó que los trabajos más complejos del proyecto refieren a la reparación del sótano y el freno del avance del agua del arroyo proveniente del Lago, así como la recuperación del techo del escenario, los camarines y oficinas, las pérgolas y sus subsuelos, las plateas y la iluminación exterior.

El director del Teatro, Tristán Bauer, afirmó que la obra se llevará a cabo con el respeto patrimonial requerido para poner en valor el edificio y que, al finalizarse, contará con la tecnología necesaria para poder proyectar películas, aún a plena luz del día, así como tecnología a base de Inteligencia Artificial para potenciar actuaciones artísticas populares de distinta naturaleza.