Ley de Glaciares | Uno por uno, así votaron los senadores

En una votación que marcó la disparidad, con legisladores aliados votando en contra y de la oposición a favor, el oficialismo obtuvo anoche una importante victoria legislativa al aprobar en el Senado el proyecto que reforma la Ley de Glaciares.

Con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, la votación fue presenciada por varios integrantes del Gobierno nacional y ahora la iniciativa será discutida en Diputados.

A favor, votaron Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza, LLA), Romina Almeida (LLA), Carmen Alvarez Rivero (LLA), Guillermo Andrada (CF), Carlos Arce (FR), Ivanna Arrascaeta (LLA), Ezequiel Atauche (LLA), Beatriz Avila (LLA), Vilma Bedia (LLA), Joaquín Benegas Lynch (LLA), Patricia Bullrich (LLA), Mario Cervi (LLA), Lucía Corpacci (JUS), Agustín Coto (LLA), Carlos Espínola (PU), Flavio Fama (UCR), Enzo Fullone (LLA), Eduardo Galaretto (UCR), Juan Cruz Godoy (LLA), Enrique Goerling Lara (PRO), Gonzalo Guzmán Coraita (LLA), Luis Juez (FCC), Mariana Juri (UCR), Carolina Losada (UCR), Nadia Márquez (LLA), Sandra Mendoza (CF), Carolina Moisés (CF), María Belén Monte De Oca (LLA), Agustín Monteverde (LLA), Antonio Olivera Lucero (LLA), María Emilia Orozco (LLA), Juan Carlos Pagotto (LLA), Francisco Manuel Paoltroni (LLA), Sonia Elizabeth Rojas Decut (FR), Flavia Royón (SALT), Silvana Schneider (UCR), Rodolfo Suárez (UCR), Sergio Uñac (JUS), Mercedes Valenzuela (UCR) y Eduardo Vischi (UCR).

En contra lo hicieron Maximiliano Abad (UCR), Adán Bahl (JUS), Daniel Bensusán (JUS), Jorge Capitanich (JUS), José María Carambia (MSZ), Andrea Marcela Cristina (PRO), Wado De Pedro (JUS), Juliana Di Tullio (JUS), Anabel Fernández Sagasti (JUS), Natalia Gadano (MSZ), María Celeste Giménez Navarro (JUS), María Teresa Margarita González (JUS), María Victoria Huala (PRO), Alicia Kirchner (JUS), Daniel Kroneberger (UCR), Marcelo Lewandowski (JUS), Carlos Linares (JUS), Cristina López (JUS), María Florencia López (JUS), Juan Manzur (JUS), Ana Inés Marks (JUS), José Mayans (JUS), Elia Esther Del Carmen Moreno (FCS), José Emilio Neder (JUS), Mariano Recalde (JUS), Jesús Fernando Rejal (CF), Fernando Salino (CF), Martin Soria (JUS), Edith Elizabeth Terenzi (CHUB), Alejandra María Vigo (PU) y Gerardo Zamora (FCS), mientras que quien se abstuvo fue Julieta Corroza (NQN).

El proyecto de reforma a la Ley Nº26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva norma no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino sólo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos. Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.

El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.

A través del inventario, el organismo técnico tendrá la función de individualizar glaciares y formas periglaciares en el territorio nacional, y sobre éstas últimas deberá diferenciar entre aquellas que cumplen con la función hídrica de las que no.

Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.

En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.