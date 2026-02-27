Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Actividades: talleres en La Loma, literatura, clases de taekwondo

Actividades: talleres en La Loma, literatura, clases de taekwondo
27 de Febrero de 2026 | 01:18
Edición impresa

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Choferes suspenden traslados de pacientes a centros terapéuticos

LE PUEDE INTERESAR

En 4 y 38 reclaman por una vereda que ABSA dejó “hecha un desastre”

Talleres en el club progresista

A continuación, se detallan los nuevos talleres ofrecidos por el Club Progresista La Loma (35, 18 y 19):

-Arte para Niñxs, se dictará los lunes a las 18.30, con inicio el 9 de marzo. El costo es de $18.000 por mes (incluye materiales) más una cuota societaria desde $100.

-Zumba Mix: los lunes a las 18.30 y los miércoles a las 18, comenzando el 2 de marzo. Tiene un valor de $25.000 mensuales más la cuota societaria.

-Yoga Urbano: los miércoles y viernes a las 17.30, iniciando el 4 de marzo. El costo es de $25.000 por mes más la cuota societaria.

-Taller de Crochet: destinado a nivel inicial, se cursará los jueves a las 10, a partir del 5 de marzo. El arancel es de $35.000 más la cuota societaria.

-Taller de Memoria: orientado a personas mayores, se dictará los sábados a las 10, a partir del primer sábado de abril. El costo, a definir.

Los interesados pueden inscribirse de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 18, directamente en la sede del club o a través de sus redes sociales (@Clubprogresistalaloma).

taller de lectura: club libertad

La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad (51, 16 y 17) lanzó una nueva propuesta cultural con su Taller de Lectura, un espacio dedicado a explorar la literatura latinoamericana de diversos autores, que se dictará todos los lunes de 16.30 a 18. La actividad, tiene un costo de $25.000 y será coordinada por Luciana Díaz. Los interesados en sumarse pueden solicitar informes o realizar su inscripción comunicándose directamente al contacto 2215793355.

TAEKWONDO EN ACONCAGUA

El club Aconcagua (69, 4 y 5) ofrece clases de taekwondo para todas las edades, desde los 4 años, de lunes a viernes a partir de las 18. El valor de la actividad es de $35.000 y se suma la cuota societaria, que es de $3.600 para menores, $4.500 para adultos, $6.700 el grupo familiar y $3.000 para tercera edad, además de un seguro deportivo de $3.500. Informes: 221 576-7623.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Renunció el intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Arispe

Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"

Ley de Glaciares: avance oficial con la exploración minera

VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque

Maracanazo de Lanús ante Flamengo en la Recopa: ganaba 1-0, se lo dieron vuelta y remontó ¡3-2!

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado

Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
Últimas noticias de La Ciudad

Se extiende al lunes el paro de hoy en la UNLP

Discapacidad en emergencia: crisis en las entidades que dan asistencia

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
Deportes
Gallardo dijo adiós con un triunfo de River
Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
El León del Imperio hizo caer al Globo en Córdoba
Racing rescató un punto y Maravilla salió lesionado
Unión alcanzó la segunda victoria al hilo ante Sarmiento
Información General
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan
Espectáculos
Todo Brahms: El Argentino vuelve a levantar telón
Continúa el ciclo dedicado a Pino Solanas: proyectan su filme póstumo
Jazmín García Sathicq: un año de estrenos, viajes, libros y nuevos desafíos
“Me escondí en el baúl”: Raquel Mancini confirmó su affaire con Nico Repetto
Verónica Pelaccini: “‘Parque Lezama’ no le esquiva el bulto a la dificultad de amar a la familia”
Policiales
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
Recta final del juicio por la muerte de Kim Gómez
Trágico desenlace por un triple choque en City Bell
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
VIDEO. Otro triste espectáculo en pleno centro de la Ciudad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla