Actividades: talleres en La Loma, literatura, clases de taekwondo

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Talleres en el club progresista

A continuación, se detallan los nuevos talleres ofrecidos por el Club Progresista La Loma (35, 18 y 19):

-Arte para Niñxs, se dictará los lunes a las 18.30, con inicio el 9 de marzo. El costo es de $18.000 por mes (incluye materiales) más una cuota societaria desde $100.

-Zumba Mix: los lunes a las 18.30 y los miércoles a las 18, comenzando el 2 de marzo. Tiene un valor de $25.000 mensuales más la cuota societaria.

-Yoga Urbano: los miércoles y viernes a las 17.30, iniciando el 4 de marzo. El costo es de $25.000 por mes más la cuota societaria.

-Taller de Crochet: destinado a nivel inicial, se cursará los jueves a las 10, a partir del 5 de marzo. El arancel es de $35.000 más la cuota societaria.

-Taller de Memoria: orientado a personas mayores, se dictará los sábados a las 10, a partir del primer sábado de abril. El costo, a definir.

Los interesados pueden inscribirse de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 18, directamente en la sede del club o a través de sus redes sociales (@Clubprogresistalaloma).

taller de lectura: club libertad

La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad (51, 16 y 17) lanzó una nueva propuesta cultural con su Taller de Lectura, un espacio dedicado a explorar la literatura latinoamericana de diversos autores, que se dictará todos los lunes de 16.30 a 18. La actividad, tiene un costo de $25.000 y será coordinada por Luciana Díaz. Los interesados en sumarse pueden solicitar informes o realizar su inscripción comunicándose directamente al contacto 2215793355.

TAEKWONDO EN ACONCAGUA

El club Aconcagua (69, 4 y 5) ofrece clases de taekwondo para todas las edades, desde los 4 años, de lunes a viernes a partir de las 18. El valor de la actividad es de $35.000 y se suma la cuota societaria, que es de $3.600 para menores, $4.500 para adultos, $6.700 el grupo familiar y $3.000 para tercera edad, además de un seguro deportivo de $3.500. Informes: 221 576-7623.