La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEOS. Alerta en el centro de La Plata: incendio, dotaciones de bomberos y vecinos afectados
Discapacidad en emergencia: crisis en las entidades que dan asistencia
“Me escondí en el baúl”: Raquel Mancini confirmó su affaire con Nico Repetto
De la IGJ a la AFA: “Todo el mundo sabe que ese domicilio es mentira”
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en Gorina
Sigue la puja en el Concejo local por el reparto de las comisiones
Actividades: talleres en La Loma, literatura, clases de taekwondo
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Ni el endeudamiento para comer frena la caída en los almacenes y comercios de barrio de La Plata
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
Se acabó el “veranito” del dólar y el minorista ya se acomodó en los $1.425
Por abrumadora mayoría, es ley el acuerdo entre el Mercosur y la UE
En crisis, la industria autopartista hilvana cierres y una caída del 17,7%
VIDEO. La policía agredió a un camarógrafo tras la detención de activistas de Greenpeace
A continuación, se detallan los nuevos talleres ofrecidos por el Club Progresista La Loma (35, 18 y 19):
-Arte para Niñxs, se dictará los lunes a las 18.30, con inicio el 9 de marzo. El costo es de $18.000 por mes (incluye materiales) más una cuota societaria desde $100.
-Zumba Mix: los lunes a las 18.30 y los miércoles a las 18, comenzando el 2 de marzo. Tiene un valor de $25.000 mensuales más la cuota societaria.
-Yoga Urbano: los miércoles y viernes a las 17.30, iniciando el 4 de marzo. El costo es de $25.000 por mes más la cuota societaria.
-Taller de Crochet: destinado a nivel inicial, se cursará los jueves a las 10, a partir del 5 de marzo. El arancel es de $35.000 más la cuota societaria.
-Taller de Memoria: orientado a personas mayores, se dictará los sábados a las 10, a partir del primer sábado de abril. El costo, a definir.
Los interesados pueden inscribirse de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 18, directamente en la sede del club o a través de sus redes sociales (@Clubprogresistalaloma).
La Biblioteca Popular Bernardo de Monteagudo del Club Libertad (51, 16 y 17) lanzó una nueva propuesta cultural con su Taller de Lectura, un espacio dedicado a explorar la literatura latinoamericana de diversos autores, que se dictará todos los lunes de 16.30 a 18. La actividad, tiene un costo de $25.000 y será coordinada por Luciana Díaz. Los interesados en sumarse pueden solicitar informes o realizar su inscripción comunicándose directamente al contacto 2215793355.
El club Aconcagua (69, 4 y 5) ofrece clases de taekwondo para todas las edades, desde los 4 años, de lunes a viernes a partir de las 18. El valor de la actividad es de $35.000 y se suma la cuota societaria, que es de $3.600 para menores, $4.500 para adultos, $6.700 el grupo familiar y $3.000 para tercera edad, además de un seguro deportivo de $3.500. Informes: 221 576-7623.
