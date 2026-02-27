Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en Gorina

Juicio por YPF: la postura de Estados Unidos que genera esperanza en Argentina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Justicia platense tiene en sus manos una denuncia radicada por una joven de 28 años, vecina del barrio El Retiro, donde expuso que su hija de 7 le confesó haber sufrido reiteradas situaciones de abuso sexual. Y responsabilizó de esos hechos a la ex pareja de la mujer.
Por lo que pudo conocer este diario a través de una calificada fuente del caso, la compleja trama se originó a partir de que la denunciante “sorprendió a su pequeña hija, en la casa de la abuela materna, mirando videos de variada índole sexual en Youtube”.
“Inclusive -reveló el mismo vocero- la mamá de la chiquita descubrió que en el historial del dispositivo había búsquedas de material pornográfico”.
Seguidamente, la denunciante experimentó una mezcla de sensaciones como bronca e impotencia. Pero para conocer más detalles sobre el comportamiento de su hija, en medio de su conmoción, trató de maquillar el enojo en busca de información sensible.
“Intentó que la nena entrara en confianza. Así fue que le confesó que el padrastro, que se separó de la madre hace un año, pero igual se quedaba con la nena en su casa, le hacía tocamientos en las partes íntimas por debajo de la ropa y que le causaban dolor”, citó el portavoz.
Enseguida, reflejó también que “la pequeña le aseguró a su mamá que a ella no le gustaba la situación, pero que estaba amenazada para que no contara nada”.
La indignación de la denunciante aumentaba a cada instante frente al relato de su hija.
Según el informante, cuando continuó con su relato, con mucha vergüenza, la menor entró en crisis. Hasta empujó a su mamá y se puso a llorar.
“Es que la temía que se enterara su padre biológico y le pegara. Por eso, no contó más nada a su madre”, agregó.
De acuerdo a la información que tienen a su cargo los investigadores, el hombre sospechado “tiene 36 años y vive en una casa de Gorina”.
“La nena solía igual visitarlo algunas veces a la semana y quedarse a dormir en esa vivienda. Pero últimamente, la niña no quería verlo”, ventiló el mismo informante.
Al mismo tiempo, mencionó que la denunciante “nunca había notado ninguna circunstancia extraña que la hiciera sospechar de lo que ahora se enteró”.
La mujer “recordó que el 4 de diciembre pasado, luego que el padrastro le llevara a la casa de El Retiro a la niña, la mujer bañó a su hija y le encontró un moretón grande en un glúteo. La hija le contó que el padrastro la pellizcó y le tocó la cola haciéndole doler”.
La denunciante autorizó que su hija declare en Cámara Gesell, previo a entrevista psicológica. Simultáneamente, brindó su conformidad a que se le realice a la menor un reconocimiento médico legal.
Es que, aseguró el vocero, “la madre cree a su hija sobre el abuso sexual padecido por la menor”.
Ahora todo está en manos de la Justicia.
En la causa tomó intervención la fiscalía penal en turno de La Plata, a cargo de Juan Menucci, quien seguramente aguardará el resultado de todos los informes para evaluar si adopta medidas.
El hecho, demás está decirlo, generó gran indignación.
