Política y Economía |En medio de la disputa con kicillof

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado

Se quedó con la vicepresidencia 1° que ocupará el ex intendente Ishii. Berni, presidente del bloque. Dura negociación

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado

Mario Ishii durante su jura como senador ante Verónica Magario. Se quedó con la vice1° /web

27 de Febrero de 2026 | 02:11
Edición impresa

Axel Kicillof logró hace algunas semanas marcarle la cancha al kirchnerismo. Fue cuando pulseó y se quedó con el control del PJ bonaerense que presidirá a partir de marzo. Pero anoche, en medio de una renovada y muy fuerte tensión interna, debió ceder ante La Cámpora en la discusión por una serie de cargos clave en el Senado.

El sector que lidera Máximo Kirchner impuso a Mario Ishii como vicepresidente primero y ubicó a Sergio Berni como presidente del bloque. Fueron dos decisiones convalidadas anoche, que postergaron los deseos de la Gobernación por ubicar un nombre propio en el lugar que quedó para el ex intendente de José C. Paz.

Kicillof buscaba que la vice primera quedara en manos de la senadora Ayelén Durán, una ex camporista que reporta al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque. La pretensión tenía que ver con que ese cargo está en la línea de sucesión del Gobernador.

El kirchnerismo se había comprometido con Ishii a cederle esa vicepresidencia. El ex alcalde de José C. Paz supo estar cerca de Kicillof, pero días antes del armado de listas para las elecciones de septiembre pegó la vuelta hacia el Instituto Patria. En medio de versiones insistentes respecto de la posibilidad de que terminara rompiendo el bloque de Fuerza Patria si no se llevaba el cargo, finalmente fue nominado para ejercer esa vice.

El kirchnerismo, además, se quedó con la presidencia del bloque, que fue a parar a manos de Sergio Berni, el ex ministro de Seguridad de Kicillof hoy distanciado del esquema político del mandatario bonaerense.

La pulseada y la negociación se extendió durante casi toda la jornada del jueves, lo que obligó una y otra vez a postergar el inicio de la sesión del Senado que se había convocado justamente para elegir autoridades, un trámite que debió frenarse en diciembre en medio de la pelea entre Kicillof y Máximo Kirchner.

Ese clima enrarecido nunca se terminó por despejar. Incluso se potenció en las últimas horas cuando el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, apuntó a Cristina Kirchner al afirmar que en el PJ “hay un problema de conducción”.

“Hay un problema de conducción, hay un problema de fragmentación. Es algo real, visible, que aparece todos los días en los diarios y en la televisión”, dijo. Bianco se refirió a las divisiones en los bloques peronistas en el Congreso que le facilitaron al presidente Javier Milei la aprobación de diversos proyectos como la reforma laboral.

REBELIONES

Muchas de esas rebeliones en el peronismo tienen que ver con decisiones anteriores adoptadas por Cristina Kirchner en su rol de presidenta del PJ nacional que dispuso la intervención del partido en diversas provincias.

El ex ministro Berni se quedó con la presidencia del bloque de Fuerza Patria

Bianco, uno de los blancos predilectos del kirchnerismo duro, volvió a ser apuntado apenas trascendieron sus dichos. “Guarde respetuoso silencio… Hay miles que hoy se han quedado sin trabajo y sin salud”, respondió la diputada nacional cristinista Teresa García. Y completó: “No sé si se enteró que la Conducción está presa, proscripta y con restricción inhumana”.

En ese contexto se desarrolló la negociación en el peronismo que al final, terminó ganando el kirchnerismo que impuso la mayoría que ostenta en el bloque de Fuerza Patria: de los 24 senadores del oficialismo, sólo 6 responden a Kicillof.

otras vices y avance K

En tanto, la kicillofista Ayelén Durán quedó como vice segunda.

El resto de las vicepresidencias fueron para el libertario Gonzalo Cabezas (tercera), la massista Valeria Arata (cuarta), Alex Campbell del PRO (quinta) y el kicillofista Gernán Lago (sexta).

El kirchnerismo también avanzó sobre el área Administrativa de la Cámara alta. Es que si bien se confirmó como secretario a Roberto Feletti (que responde a Magario), forzó la salida del prosecretario Martín Di Bella. En su lugar fue designado el ex senador Gustavo Soos, un hombre que reporta al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, aliado al kirchnerismo.

El sector K avanzó sobre el área administrativa del Senado e impuso un prosecretario

En tanto, Mariano Ríos Ordóñez (yerno del ex vicegobernador Alberto Balestrini y hombre de confianza de Magario) reemplazará al recientemente fallecido secretario Legislativo, Luis Lata, mientras que el prosecretario del área seguirá siendo Miguel Ángel Bampini.

Antes del desenlace, hubo de todo. Amenaza de ruptura en el bloque oficialista, desconcierto de la oposición y diálogos tensos que recién comenzaron a tomar claridad cerca de las 23 horas cuando comenzó a trascender que el kirchnerismo se había impuesto en la pulseada con Kicillof para quedarse con la vicepresidencia primera de la Cámara alta.

Finalmente, juraron las senadoras Marisa Pirillo en reemplazo del libertario Diego Valenzuela y Roxana López en reemplazo del peronista Gabriel Katopodis.

 

 

