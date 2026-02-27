Recta final del juicio por la muerte de Kim Gómez

La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas
Se cerrará así un proceso con múltiples testimonios cargados de tensión y emoción. Gan expectativa en la Ciudad por el fallo
El juicio por el crimen de Kim Gómez, que ocurrió hace poco más de un año en un robo en La Plata, entra en su fase final, ya que hoy, al margen de algunas diligencias previas, se escucharán los alegatos de cierre de las partes, a los padres de la víctima y probablemente al acusado.
Es la conclusión de un proceso cargado de tensión y emoción. Y también el que permitió que dentro de un recinto judicial se desarrollara toda la carga probatoria del caso, que ahora servirá de fundamento para que el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de La Plata -integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro- emita su fallo.
El imputado, hoy mayor de edad, enfrenta una pena en expectativa de entre 10 y 25 años de cárcel por el delito de “homicidio en ocasión de robo”, aunque como era menor cuando ocurrió el hecho, la sanción punitiva se verá reducida de un tercio a la mitad.
El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba junto a su madre en el barrio Altos de San Lorenzo, donde fueron asaltadas por ladrones para robarles el Fiat Palio rojo en la esquina de la avenida 72 y la calle 25.
Anteriormente, Florencia Barraza, la progenitora, declaró en el debate oral y público en el que se determina la responsabilidad del joven y recordó los momentos previos al crimen de su hija: los asaltantes la obligaron a bajar del vehículo, la tiraron al piso y escaparon a toda la velocidad.
Kim, que viajaba en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto, habría intentado descender, pero quedó enganchada, por lo que fue arrastrada durante 15 cuadras y los implicados la abandonaron en el lugar.
La huida terminó cuando los delincuentes chocaron contra un poste de luz, provocaron que el vehículo cayeran en una zanja, y corrieron hacia un descampado antes de que llegaran las autoridades.
Tras la audiencia en donde declararon cinco testigos, Marcos Gómez, el padre de la niña calificó de “duro” el desarrollo del juicio e indicó: “Es muy difícil presenciar todo eso”.
En ese momento, se mostró expectante de la audiencia de este viernes 27. El hombre consideró que “está todo muy claro” porque “hay muchas pruebas así que solo queda esperar”, así como expresó su tristeza por el primer aniversario que se cumple del hecho: “Se hace muy duro”.
En el caso también está acusado un chico de 14 años, quien al ser no punible solo se encuentra alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario.
Respecto de lo que planteará la fiscal Mercedes Catani está claro. La expectativa está por saber qué dirá la defensa. Voceros de tribunales adelantaron que basaría su exposición en la falta de intención homicida.
