Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Traductorado de inglés

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

La decisión fue comunicada por mail y afecta a 16 alumnos que no podrán recibirse. Denuncian falta de opciones y dudas de validez

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

El Instituto Superior del Traductorado se ubica en 6, 48 y 49 / d.alday

27 de Febrero de 2026 | 01:21
Edición impresa

En un contexto marcado por dificultades financieras, caída de matrículas y reconfiguración de la oferta académica en el país, un instituto privado de La Plata suspendió el dictado del tercer año de la carrera de Traductor Técnico-Científico en Lengua Inglesa y dejó a 16 estudiantes sin posibilidad de completar su formación.

La medida fue informada a través de un correo electrónico enviado esta semana por el Instituto Superior del Traductorado. Bajo el asunto “Discontinuación de la disposición del tercer año”, la institución señaló que la decisión obedecía a “restricciones en la admisión de nuevos estudiantes” que habrían generado un “deterioro sustancial en la posición financiera”, agravado —según indicó— por el aumento de impuestos en la Provincia. El mensaje también consignó que el Consejo de Gobierno había tomado la determinación y que esperaban “reanudar la impartición del tercer año a su debido tiempo”.

Para quienes ya habían aprobado segundo año y se preparaban para iniciar el tramo final, la noticia significó un golpe inesperado. “Hace dos días nos llegó un mail notificándonos que el instituto iba a cerrar sus puertas, sin ningún tipo de alternativa”, relató Agostina Pereira, una de las alumnas afectadas. Según contó, no se ofrecieron opciones concretas para continuar la carrera en otra institución ni garantías sobre la validez de las materias cursadas.

El correo institucional informó que se tomarían exámenes finales en marzo y que, previa solicitud, se entregaría la documentación académica necesaria para facilitar una eventual continuidad en otros establecimientos. Sin embargo, los estudiantes manifestaron incertidumbre respecto de la validez de esos exámenes y de los contenidos aprobados. Pereira explicó que muchas tenían finales pendientes de segundo año y que ahora deberían rendirlos abonando el arancel correspondiente, aunque no tenían certeza sobre quiénes integrarían las mesas evaluadoras, ya que varios docentes habrían sido desvinculados.

Además, sostuvo que los plazos de inscripción en la mayoría de las facultades ya estaban cerrados, lo que les impedía buscar alternativas inmediatas y les hacía perder el ciclo lectivo. También señaló que, al consultar en otras instituciones, les advirtieron que el plan de estudios -de redacción propia- podría no ser reconocido en su totalidad.

Asimismo, según indicó Pereira, ante la incertidumbre, varios alumnos intentaron obtener respuestas presenciales, pero aseguraron que no fueron recibidas.

LE PUEDE INTERESAR

La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas

LE PUEDE INTERESAR

En San Carlos, otro micro basural: 32 y 148

Así, la situación expone la fragilidad de algunas propuestas en un escenario educativo atravesado por recortes, subas y menor demanda. Mientras tanto, los 16 estudiantes que esperaban recibirse este año permanecen sin definiciones claras sobre cómo su futuro.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Renunció el intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Arispe

Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"

Ley de Glaciares: avance oficial con la exploración minera

VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque

Maracanazo de Lanús ante Flamengo en la Recopa: ganaba 1-0, se lo dieron vuelta y remontó ¡3-2!

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado
Últimas noticias de La Ciudad

Se extiende al lunes el paro de hoy en la UNLP

Discapacidad en emergencia: crisis en las entidades que dan asistencia

La crisis también pega a los clubes por la falta de pago de las cuotas

En San Carlos, otro micro basural: 32 y 148
Espectáculos
Todo Brahms: El Argentino vuelve a levantar telón
Continúa el ciclo dedicado a Pino Solanas: proyectan su filme póstumo
Jazmín García Sathicq: un año de estrenos, viajes, libros y nuevos desafíos
“Me escondí en el baúl”: Mancini confirmó su affaire con Repetto
Verónica Pelaccini: “‘Parque Lezama’ no le esquiva el bulto a la dificultad de amar a la familia”
Policiales
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
Recta final del juicio por la muerte de Kim Gómez
Trágico desenlace por un triple choque en City Bell
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
VIDEO. Otro triste espectáculo en pleno centro de la Ciudad
Deportes
Gallardo dijo adiós con un triunfo de River
Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
El León del Imperio hizo caer al Globo en Córdoba
Racing rescató un punto y Maravilla salió lesionado
Unión alcanzó la segunda victoria al hilo ante Sarmiento
Información General
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla