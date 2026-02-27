Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

En un contexto marcado por dificultades financieras, caída de matrículas y reconfiguración de la oferta académica en el país, un instituto privado de La Plata suspendió el dictado del tercer año de la carrera de Traductor Técnico-Científico en Lengua Inglesa y dejó a 16 estudiantes sin posibilidad de completar su formación.

La medida fue informada a través de un correo electrónico enviado esta semana por el Instituto Superior del Traductorado. Bajo el asunto “Discontinuación de la disposición del tercer año”, la institución señaló que la decisión obedecía a “restricciones en la admisión de nuevos estudiantes” que habrían generado un “deterioro sustancial en la posición financiera”, agravado —según indicó— por el aumento de impuestos en la Provincia. El mensaje también consignó que el Consejo de Gobierno había tomado la determinación y que esperaban “reanudar la impartición del tercer año a su debido tiempo”.

Para quienes ya habían aprobado segundo año y se preparaban para iniciar el tramo final, la noticia significó un golpe inesperado. “Hace dos días nos llegó un mail notificándonos que el instituto iba a cerrar sus puertas, sin ningún tipo de alternativa”, relató Agostina Pereira, una de las alumnas afectadas. Según contó, no se ofrecieron opciones concretas para continuar la carrera en otra institución ni garantías sobre la validez de las materias cursadas.

El correo institucional informó que se tomarían exámenes finales en marzo y que, previa solicitud, se entregaría la documentación académica necesaria para facilitar una eventual continuidad en otros establecimientos. Sin embargo, los estudiantes manifestaron incertidumbre respecto de la validez de esos exámenes y de los contenidos aprobados. Pereira explicó que muchas tenían finales pendientes de segundo año y que ahora deberían rendirlos abonando el arancel correspondiente, aunque no tenían certeza sobre quiénes integrarían las mesas evaluadoras, ya que varios docentes habrían sido desvinculados.

Además, sostuvo que los plazos de inscripción en la mayoría de las facultades ya estaban cerrados, lo que les impedía buscar alternativas inmediatas y les hacía perder el ciclo lectivo. También señaló que, al consultar en otras instituciones, les advirtieron que el plan de estudios -de redacción propia- podría no ser reconocido en su totalidad.

Asimismo, según indicó Pereira, ante la incertidumbre, varios alumnos intentaron obtener respuestas presenciales, pero aseguraron que no fueron recibidas.

Así, la situación expone la fragilidad de algunas propuestas en un escenario educativo atravesado por recortes, subas y menor demanda. Mientras tanto, los 16 estudiantes que esperaban recibirse este año permanecen sin definiciones claras sobre cómo su futuro.