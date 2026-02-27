Terror para padre e hijo por un asalto en Los Hornos

Un docente de 52 años y su hijo sufrieron momentos de terror, en la noche del miércoles, cuando llegaron en su camioneta y se disponían a ingresarla al garaje de su casa en Los Hornos.

Según lo que el mayor de los damnificados denunció en la comisaría tercera, eran las 23 de esa jornada cuando fueron abordados en 163 entre 65 y 66 por cuatro ladrones que llegaron en dos motos e intimidados con lo que sería una escopeta.

Con gritos y amenazas, la banda logró apropiarse del vehículo, una Renault Duster, una mochila con documentación, dos tarjetas de crédito, otra de débito y un celular, entre otras pertenencias. La Renault Duster apareció luego con faltantes en un descampado en 163 y 52. De la banda no hay rastros.