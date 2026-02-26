Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

26 de Febrero de 2026 | 17:18

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• Acompañar, enseñar, sostener: ser psicopedagogo o acompañante terapéutico, hoy

• ¿Por qué cuesta tanto decir “no tengo ganas”?

• De propietarios a anfitriones: la nueva vejez que alquila habitaciones para sobrevivir

• El sol también quema el pelo: cómo prevenir el daño invisible de los rayos UV

• Bafta 2026: elegancia clásica y giros audaces en la noche que redefinió la temporada

• Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo

• “Toy Story 5”: cómo será la nueva aventura de los juguetes

• “Scream”: claves de un fenómeno de 30 años que sigue vigente

• Cuando “estar a full” es un problema: la trampa de vivir en piloto automático

• Sentirse solo, morir antes: cómo la soledad impacta en la esperanza de vida

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

