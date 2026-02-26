¿Por qué cuesta tanto decir “no tengo ganas”?

El inicio de clases y el paro docente: el Gobierno convocó a la paritaria nacional
Sigue la pelea en el Senado bonaerense por cargos clave y la sesión no arranca
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
“Cuento del tío” en pleno centro de La Plata: engañaron, golpearon y ataron a una mujer en su departamento
Reprograman el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo en el caso del atropello a los motociclistas en La Plata
“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata
En la despedida de Gallardo, River le gana 1 a 0 a Banfield en un Monumental caliente
Judiciales bonaerenses anunciaron un paro para la próxima semana
Condena firme a los falsos policías que raptaron a Lalo Ramos en la Autopista La Plata
La AFA irá a la Justicia y asegura que "no será sometido a veeduría ilegítima"
Sigue grave la joven emprendedora platense que se accidentó con un cuatriciclo
VIDEO.- Enorme columna de humo negro y varias dotaciones de Bomberos en el incendio de un depósito de pinturas en la Av. 122
A pesar de los rumores, Gimnasia visitará a Banfield sin público visitante en la fecha 10
Cinthia Fernández apuntó contra Tamara Pettinato y extendió sus críticas a su familia
Operativo de la Policía Federal en la feria de compras de Villa Elvira: ¿qué buscan?
Murió el "Carnicero de Giles": su historia de fuga en La Plata y 12 días de búsqueda frenética
Las propuestas de un gremio a Kicillof para aumentar sus salarios y a la vez “fortalecer las finanzas” en la Provincia
VIDEO. Estaba prófugo de la Justicia y cayó tras atacar a una mujer en pleno centro de La Plata
VIDEO. Cuatro motociclistas frenaron el tránsito y se agarraron a trompadas en el centro de La Plata
Daniela de Lucía reapareció en redes tras su salida de Gran Hermano por la muerte de su padre
Gran Hermano: una expareja de Brian Sarmiento lo denunció públicamente por incumplimientos con su hija
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Una casa abandonada de La Plata aloja murciélagos y "gente de malvivir"
Y ahora, ¿qué pasó?: por qué la Justicia ordenó a los medios abstenerse de difundir datos personales de Pampita
Helicópteros sobrevolaron La Plata de noche, sin luces y a baja altura: un barrio alterado
Tránsito fatal en La Plata: murió el motociclista que chocó y sufrió una fractura de cráneo
VIDEO. Se fueron a ver a Gimnasia y les desvalijaron la casa en Olmos: “Los peritos nunca llegaron”
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Vélez y Tigre vs Gimnasia por la fecha 8
