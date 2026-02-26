Ni el endeudamiento para comer frena la caída en los almacenes y comercios de barrio de La Plata

El inicio de 2026 muestra una paradoja cruel para el bolsillo de los vecinos: mientras las familias recurren al financiamiento extremo y al uso de tarjetas de crédito para comprar lo básico, las ventas en los comercios de barrio no cambian la dirección barranca abajo. De eso dan cuenta en los almacenes, donde tienen un febrero “para la lágrima”.

Según el INDEC, la Canasta Básica Alimentaria saltó un 5,8% en enero, duplicando la inflación general del 2,9%. Este desfase es el que explica por qué el mostrador se volvió un territorio de resistencia.

Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia, le puso palabras a la angustia del sector. En declaraciones a la FM La Redonda, el dirigente fue tajante: “Febrero es una lágrima”.

La frase resume la combinación de dos factores asfixiantes: la ausencia de clientes por el receso de verano y los aumentos “sin prisa pero sin pausa” que llegaron con el año nuevo.

“Enero y febrero son meses irregulares, pero este año tuvimos un primer mes con subas muy importantes. En lácteos hubo un 2,7%; en productos envasados, entre 3 y 4%; limpieza y perfumería entre un 6 y 7%”, enumeró Savore.

El dirigente incluso graficó la desorientación de los precios con una anécdota: “Un funcionario me decía que no podía ser que la mercadería aumente cuando el dólar baja. Le mandé las listas; hay un café, con nombre de mujer, que llegó con subas de casi el 10%”.

Para Savore, la sensación de crisis es generalizada entre sus colegas. “Uno se pregunta qué está fallando en su negocio, pero cuando habla con otros se da cuenta de que todos tienen la misma caída. Para nosotros, este febrero es trágico”, lamentó.

El drama se profundiza al observar cómo intentan sobrevivir los consumidores platenses. La caída de las ventas se da a pesar de que la gente está “quemando” sus últimos recursos financieros. Rosa, dueña de un local de indumentaria en diagonal 80, le confirmó a este diario la tendencia: “La gente usa la tarjeta para llegar a fin de mes”. Sin embargo, ese consumo es selectivo y cada vez más escaso.

Desde el ámbito académico, el diagnóstico es de cautela extrema. Agustín Lodola, director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la FCE-UNLP, advirtió a EL DIA sobre el peligro de este comportamiento: “La deuda tiene que estar asociada a algo transitorio. Cuando se usa para financiar el gasto cotidiano, ahí aparece el problema”.

Para el economista, pagar alimentos en tres cuotas implica trasladar al futuro un gasto que se repetirá el mes próximo, generando una “bola de nieve” difícil de detener.

La situación es tan límite que muchos ya se quedaron sin esa última herramienta. Valentín Gilitchensky, referente de la Asociación Comercial de Calle 8 y de la FELP, señaló que “la gente empezó a dejar de usar las tarjetas porque se las cortaron. Hay quienes pagan sus deudas y directamente las dan de baja para no seguir cayendo”.

El “combo” que describió Savore -tarifas, combustible, alquileres y transporte- dejó el poder adquisitivo por el piso. Esto se refleja en los números del Banco Central: la morosidad bancaria trepó al 9,3% y la de entidades no bancarias (financieras y billeteras virtuales) escaló al 22,8%.

Hoy, el comerciante platense se enfrenta a un cliente que “camina”, busca ofertas en efectivo y segundas marcas, pero ya no tiene margen de maniobra. El sentimiento es de incertidumbre: con las tarjetas al límite y los precios en alza, el temor es que la “lágrima” de febrero se extienda a todo el primer semestre.