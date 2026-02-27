Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

Evitar que haya un auge de casos de trata de blancas

Evitar que haya un auge de casos de trata de blancas
27 de Febrero de 2026 | 02:26
Edición impresa

El resultado de una investigación realizada sobre trata de personas en una zona cercana al centro de La Plata, que derivó en el rescate de ocho mujeres adultas que eran explotadas sexualmente, volvió a plantear la necesidad de que desde el Estado y con el concurso de la sociedad se impulsen acciones que resulten eficaces para combatir este recurrente delito.

Tal como se informó en este diario, la acción fue encarada, en la instancia policial, por la superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, con la conducción judicial de la UFI Nº 1 de La Plata a partir de una denuncia telefónica en la que se denunciaba la presunta existencia de un prostíbulo en una zona de diagonal 80 a la altura de la avenida 38.

Según aquel aviso, en el lugar habría varias mujeres mayores de edad que estarían siendo explotadas sexualmente contra su voluntad, bajo la órbita de una “madama” de aproximadamente 35 años señalada como encargada de su reclutamiento.

A partir de esa información se inició la investigación que, mediante un allanamiento y con las pruebas colectadas, comprobó la veracidad de la denuncia. Durante el procedimiento fueron rescatadas ocho mujeres mayores de edad, siete de nacionalidad argentina -de entre 21 y 40 años- y una de paraguaya de 48.

Las mujeres fueron entrevistadas por personal especializado de la Dirección de Rescate. Según se informó, todas se encontraban en aparente buen estado de salud psicofísica, pese a la situación de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, a una más que palpable problemática de adicciones.

Corresponde señalar que el Estado se encuentra en deuda en lo que se refiere a una antigua iniciativa que impulsa la creación de un banco nacional de datos genéticos, que ayude a resolver casos de personas desaparecidas que pudieran haber sido víctimas de redes de trata con fines de explotación sexual.

LE PUEDE INTERESAR

Del proyecto “Puerta de Hierro” al aislamiento

LE PUEDE INTERESAR

Trump y De Niro: entre indiferencia y hostilidad

En un contexto social pauperizado, condicionado por carencias de toda índole, siguen proliferando numerosos prostíbulos que, por su carácter de “legalmente clandestinos”, no se encuentran sujetos a un mínimo control ni siquiera en relación a la posible presencia de menores. Algunos instalados en lugares céntricos, ejerciéndose en ellos una actividad tan ilegítima como denigrante para las mujeres que son, antes que protagonistas, víctimas de esa situación.

Debiera recordarse que un magistrado penal platense consideró recientemente que nuestra ciudad es una típica región de “destino”, hasta donde llegan, traídas por las redes de prostitución, mujeres de las provincias del norte y especialmente de países limítrofes, como Paraguay.

Es bien sabido que las mujeres son las que más sufren este problema, pues en muchos casos se les promete un trabajo lícito y luego son obligadas a ejercer la prostitución. En el caso de los menores de edad, se entiende que se comete el delito aun cuando existiera el consentimiento de la víctima. En los últimos años esta modalidad se ha visto notablemente agravada, a raíz del auge del denominado turismo sexual que tiene a los menores como objetos de este ignominioso tráfico.

Las características de este delito, que se basan especialmente en la captación y sometimiento de personas, a las que se las aparta de su radicación originaria, vuelve necesaria la disponibilidad de sistemas que –como el de un banco genético- puedan permitir la debida identificación de las víctimas, como punto de partida para su rescate social y su debida recuperación como sujetos de derecho.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

Se aprobó la Ley de Glaciares y el Gobierno avanza con la exploración minera

Renunció el intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Arispe

Estudiantes ya se prepara para recibir a Vélez: a quiénes puede recuperar el Cacique Medina

Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"

¡Lanús campeón y sigue haciendo historia! Ganó la Recopa ante Flamengo

VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado
Últimas noticias de Opinión

Del proyecto “Puerta de Hierro” al aislamiento

Trump y De Niro: entre indiferencia y hostilidad

Los medicamentos cada vez más caros y podrían escasear

Reflexiones sobre la UNLP: el reformismo conservador
Deportes
Se sortearon los cruces de octavos de final de la Champions League y habrá dos duelos estelares
Gallardo dijo adiós con un triunfo de River
Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
El León del Imperio hizo caer al Globo en Córdoba
Racing rescató un punto y Maravilla salió lesionado
Espectáculos
Flor Vigna y Lautaro López, delicado momento de la relación ¿Es el final?
Divina Gloria: cómo sigue su salud ¿Se complica su regreso a Gran Hermano?
¡Bombazo! Graciela Alfano podría entrar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada
Todo Brahms: El Argentino vuelve a levantar telón
Continúa el ciclo dedicado a Pino Solanas: proyectan su filme póstumo
Policiales
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
Recta final del juicio por la muerte de Kim Gómez
Trágico desenlace por un triple choque en City Bell
Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata
VIDEO. Otro triste espectáculo en pleno centro de la Ciudad
Información General
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Inauguran una iglesia satánica en Brasil y las imágenes del templo dedicado a Lucifer se viralizan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla