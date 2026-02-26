Renunció el intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Arispe

En una votación ajustada, el Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares
El intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Arispe, tomó la decisión de dejar el cargo para jubilarse. El jefe comunal que había sido reelecto en 2023 y le restaban dos años de mandato.
Arispe había anunciado su determinación a fines del año pasado, pero no le había puesto fecha. Pero ahora, poco antes de que terminen sus vacaciones, formalizó el pedido de autorización para dejar el cargo.
Según consta en esa documentación, el intendente dejará de serlo a partir del lunes próximo y será reemplazado por la actual presidenta del Concejo, Myriam Mongaym, una dirigente de su círculo político que encabezó la lista de concejales del oficialismo en las últimas elecciones.
Arispe es un radical que asumió por primera vez en la comuna en 2015. Se había transformado en el segundo intendente de Lezama, ciudad que se escindió de Chascomús en 2009, tras una larga pelea política. Según trascendió, pasará a cobrar una jubilación de agente municipal, ya que no existe un régimen especial para los intendentes.
